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Авторский тур
3 дня
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
5 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 19 590₽ за человека
скидка
2%
Авторский тур
3 дня
Большие зимние выходные в Калуге
Начало: Россия, Москва
3 ноя в 10:00
2100020 490₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Начало: Россия, Москва
3 ноя в 10:00
от 1900018 090₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
По Калужскому тракту зимой
Начало: Москва, метро Юго-Западная
5 окт в 10:00
19 окт в 10:00
от 1400012 590₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил15 мая 2024Отличная организация тура.
- ИИнна15 мая 2024Все организовать о на уровне, никаких накладок, все четко. Приятно сотрудничать с ответственными мастерами своего дела.
- РРубайло4 мая 2024Спасибо, за познавательный и хорошо организованный тур. Вся программа тура выполнена. Транспорт чистый и комфортабельный. Гид прекрасно организовывал работу с группой, подача информации интересная.
- РРубайло4 мая 2024Путешествовали с удовольствием, в последующем тоже путешествовать с вашей компанией.
- ННаталья4 мая 2024Добрый день!!! Спасибо, все было прекрасно, я довольна👍👍
- ААнна13 марта 2024Добрый день, тур организован хорошо, нам очень повезло с гидом Владимиром. Если брать общее впечатление, то оно положительное. Из минусов
- ГГолубева1 марта 2024В первый день сопровождающий экскурсовод про засечную черту ничего особо не рассказывал; 2 и 3-й день - экскурсоводы отработали на «5».
- ННудель28 февраля 2024Организатором довольны
- ЛЛидия28 ноября 2023Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
- ЛЛюбовь27 ноября 2023Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Зимние»
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