Попробуйте калужские лакомства, посетите музей производства бумаги и узнайте большое количество полезной и интересной информации об истории региона и нашей страны.
Программа тура по дням
Сергиев Скит, музей бумаги и усадьба Золотаревых
08:55 Прибытие в Калугу на ж/д станцию Калуга-2 поездом «Иван Паристый», встреча группы с экскурсоводом.
Начало экскурсионной программы на ж/д станции Калуга-2: мемориальная доска — памяти прибытия Великой Княгини Елизаветы Федоровны.
Отправление в пос. Мстихино (12 км), путевая экскурсия, посещение Сергиева Скита. Поклонный крест.
Православная обитель в честь преподобного Сергия Радонежского создана для увековечения памяти первого руководителя и председателя Палестинского Общества великого князя Сергея Александровича, погибшего от террористического акта на территории Московского Кремля 4 февраля 1905 г.
В 1906 году его супруга великая княгиня Елизавета Федоровна приняла участие в создании Сергиева скита. Сама великая княгиня посещала обитель в 1911 и 1915 годах.
Переезд в Полотняный Завод (18 км). Экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых «История одного портрета».
В 1775 году имение посетила Екатерина II. Императрицу встречал Афанасий Абрамович Гончаров со своей семьей. Екатерина пила в доме чай и кофе, а затем осматривала бумажное производство. В заключении визита хозяин преподнес императрице несколько стоп изготовленной у него бумаги.
Экскурсия в музей бумаги «Бузеон».
Музей расположен на территории Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, которая была построена по личному указу Петра 1 купцом Тимофеем Филатовым-Карамышевым для изготовления парусных полотен. Императорский Дом уделял большое внимание развитию промышленности, очень часто представители Дома открывали и инициировали создание тех или иных предприятий.
Обед.
Посещение церковного объекта культурного наследия: Мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы «Калужская Свято-Тихонова пустынь».
Великая Княгиня Елизавета Федоровна, побывавшая в Свято-Тихоновой пустыни в 1911 году, присутствовала на ранней Божественной литургии, панихиде и молебне преподобному Тихону Калужскому Чудотворцу. Посетила часовню, где хранился дуб, служивший обиталищем при жизни святому, погрузилась в источник святого Тихона, посетила в келье настоятеля обители архимандрита Лаврентия (Бархатова), после чего совместно с ним ею были осмотрены Успенский собор, трапезная и книжная ярмарка.
Отправление в Калугу (13 км), путевая экскурсия.
Экскурсия по музейно-краеведческому комплексу «Усадьба Золотаревых».
В доме купца Золотарева в 1816 году останавливался император Александр I во время посещения Калужской губернии. В доме купца в разное время останавливались Николай I, Александр Николаевич, Михаил Павлович, Мария Федоровна, Александра Федоровна и Мария Николаевна, Елена Павловна, Михаил Николаевич.
Пешеходная экскурсия от музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых» до городского парка культуры и отдыха (с осмотром памятника архитектуры Каменный мост), экскурсия по парку с подходом к памятнику Николая II, посещение Кафедрального Троицкого собора (1,6 км), памятника Кукше, памятной доски.
Фото-стоп на смотровой площадке (р. Ока).
В 1904 году Николай II отстоял богослужение в Троицком соборе и отправился в городской сад, где со смотровой площадки любовался видом на Оку. В настоящее время в парке установлен памятник императору. Так же в свое время парк посещали Великие Князья Михаил Александрович и Сергий Александрович.
Посещение в музея-магазина «Любимая Калуга» с интерактивным рассказом о традиционных калужских лакомствах с дегустацией, свободное время для приобретения сувениров.
Размещение в гостинице 3*, 4*.
Оптина пустынь, Козельск и Музей трёх цариц
С 07:00 завтрак в ресторане отеля, освобождение номеров.
Переезд в Козельский район в с. Нижние Прыски (62 км). Уникальное место, связанное с пребыванием многих великих людей, в том числе представителей царского императорского дома. Здесь вас ждёт удивительный рассказ, и многие факты будут для вас настоящим открытием. Путевая информация.
Посещение церковного объекта культурного наследия Храма Преображения господня в Нижних Прысках.
Храм, возведенный в 1731 году, с удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения. Храм, о котором великий оптинский старец Амвросий сказал: «Наступит такое время, что все храмы в округе будут закрыты, а этот простоит до второго пришествия Христова…».
8 мая 1887 г. великий князь Константин Константинович первый из Романовых прибыл в известный всей России монастырь Оптину Пустынь. На следующий день он встретился со старцем Амвросием, а затем отправился в Белев. Лето 1901 г. Константин Константинович со своей семьей провел в усадьбе Н. С. Кашкина в селе Прыски, вблизи Оптиной Пустыни и Шамординского монастыря.
Переезд в г. Козельск (13 км).
Посещение церковного объекта культурного наследия Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь.
27 мая 1911 г. великая княгиня Елизавета Федоровна прибыла в Оптину Пустынь, в которой оставалась до 30 мая. 29 мая Елизавета Федоровна молилась в храме Иоанно-Предтеченского скита, а 30 мая ездила в Шамординский монастырь.
Во время своего посещения Оптиной Пустыни Елизавета Федоровна имела продолжительные беседы со скитоначальником Феодосием, старцами Нектарием и Анатолием.
Обед.
Обзорная экскурсия по Козельску, осмотр железнодорожной станции, где установлена памятная доска о прибытии в Козельск Великой Княгини Елизаветы Федоровны.
Переезд в Мещовск (57 км).
Посещение церковного объекта культурного наследия Свято-Георгиевский мужской монастырь.
После разрушения во времена Великой смуты средства на восстановление обители были пожалованы уроженкой Мещовска, царицей Евдокией — супругой царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых.
Экскурсия в музейно-краеведческом комплексе Музей трех цариц.
Это музей, который посвящен династии Романовых и трём русским царицам, которые родились на Калужской земле: Евдокии Стрешневой, Наталье Нарышкиной и Евдокии Лопухиной.
Трансфер в г. Калугу на ж/д вокзал Калуга-2 (87 км). Прибытие в 18:00.
Отправление электропоездом Калуга-Москва (билеты необходимо приобрести заранее). Необходимо учитывать сезонность движения электропоездов.
Время посещения пунктов маршрута не является обязательным. Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением их объема и качества.
Компания оставляет за собой право производить замену гостиницы той же категории или выше.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуги.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение/Даты заездов
|22.02.25, 08.03.25, 12.04.25
|02.01.25
|Двухместное
|14 890
|15 990
|Одноместное
|16 640
|18 190
|На доп. месте
|14 790
|15 890
Варианты проживания
Отель «Амбассадор Калуга»
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.
К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.
В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.
За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.
Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.
Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»
«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»
На правом берегу реки Оки и в 10 минутах езды от центра города располагается гостиница «Sk Royal Hotel Kaluga». На ее территории находится, небольшой горнолыжный комплекс, оборудованный необходимыми принадлежностями для занятий спортом фитнес-центр и уютная летняя веранда.
Комфортабельные апартаменты обставлены мягкой мебелью, они прекрасно подойдут для любителей домашней атмосферы. Номерной фонд представлен такими категориями, которые покорят даже самого взыскательного постояльца.
В просторном ресторане предусмотрен вкусный завтрак, а в хорошо укомплектованном баре можно заказать разнообразные напитки.
Отель находится в 10 минутах езды от парка Циолковского и в 20 минутах езды от железнодорожного вокзала.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание: по маршруту
- Проживание в отеле 3* (центр города), 4*, 2-местное размещение
- Питание: завтрак, два обеда
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсии: музейно-краеведческий комплекс "Усадьба Золоторевых", обзорная по исторической части города Калуги, музей-заповедник "Полотняный завод", музей бумаги "Бузеон", музей Трех цариц (г. Мещовск)
- Посещение мужского монастыря Успения пресвятой Богородицы «Калужская Свято-Тихонова пустынь», Храма Преображения господня, Оптиной пустыни, Свято-Георгиевского мужского монастыря
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калуги и обратно
- Питание вне программы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?
Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
Какой транспорт в туре?
Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Возможны ли изменения в программе?
Время посещения пунктов маршрута не является обязательным. Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением их объема и качества.
Компания оставляет за собой право производить замену гостиницы той же категории или выше.
Когда и сколько длится?
Изначально планировали поездку в Оптину Пустынь, и наткнулись на сайт Большая страна, и решили что лучше поехать под контролем