1 день

Сергиев Скит, музей бумаги и усадьба Золотаревых

08:55 Прибытие в Калугу на ж/д станцию Калуга-2 поездом «Иван Паристый», встреча группы с экскурсоводом.

Начало экскурсионной программы на ж/д станции Калуга-2: мемориальная доска — памяти прибытия Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Отправление в пос. Мстихино (12 км), путевая экскурсия, посещение Сергиева Скита. Поклонный крест.

Православная обитель в честь преподобного Сергия Радонежского создана для увековечения памяти первого руководителя и председателя Палестинского Общества великого князя Сергея Александровича, погибшего от террористического акта на территории Московского Кремля 4 февраля 1905 г.

В 1906 году его супруга великая княгиня Елизавета Федоровна приняла участие в создании Сергиева скита. Сама великая княгиня посещала обитель в 1911 и 1915 годах.

Переезд в Полотняный Завод (18 км). Экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых «История одного портрета».

В 1775 году имение посетила Екатерина II. Императрицу встречал Афанасий Абрамович Гончаров со своей семьей. Екатерина пила в доме чай и кофе, а затем осматривала бумажное производство. В заключении визита хозяин преподнес императрице несколько стоп изготовленной у него бумаги.

Экскурсия в музей бумаги «Бузеон».

Музей расположен на территории Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, которая была построена по личному указу Петра 1 купцом Тимофеем Филатовым-Карамышевым для изготовления парусных полотен. Императорский Дом уделял большое внимание развитию промышленности, очень часто представители Дома открывали и инициировали создание тех или иных предприятий.

Обед.

Посещение церковного объекта культурного наследия: Мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы «Калужская Свято-Тихонова пустынь».

Великая Княгиня Елизавета Федоровна, побывавшая в Свято-Тихоновой пустыни в 1911 году, присутствовала на ранней Божественной литургии, панихиде и молебне преподобному Тихону Калужскому Чудотворцу. Посетила часовню, где хранился дуб, служивший обиталищем при жизни святому, погрузилась в источник святого Тихона, посетила в келье настоятеля обители архимандрита Лаврентия (Бархатова), после чего совместно с ним ею были осмотрены Успенский собор, трапезная и книжная ярмарка.

Отправление в Калугу (13 км), путевая экскурсия.

Экскурсия по музейно-краеведческому комплексу «Усадьба Золотаревых».

В доме купца Золотарева в 1816 году останавливался император Александр I во время посещения Калужской губернии. В доме купца в разное время останавливались Николай I, Александр Николаевич, Михаил Павлович, Мария Федоровна, Александра Федоровна и Мария Николаевна, Елена Павловна, Михаил Николаевич.

Пешеходная экскурсия от музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых» до городского парка культуры и отдыха (с осмотром памятника архитектуры Каменный мост), экскурсия по парку с подходом к памятнику Николая II, посещение Кафедрального Троицкого собора (1,6 км), памятника Кукше, памятной доски.

Фото-стоп на смотровой площадке (р. Ока).

В 1904 году Николай II отстоял богослужение в Троицком соборе и отправился в городской сад, где со смотровой площадки любовался видом на Оку. В настоящее время в парке установлен памятник императору. Так же в свое время парк посещали Великие Князья Михаил Александрович и Сергий Александрович.

Посещение в музея-магазина «Любимая Калуга» с интерактивным рассказом о традиционных калужских лакомствах с дегустацией, свободное время для приобретения сувениров.

Размещение в гостинице 3*, 4*.

