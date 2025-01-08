Мои заказы

Зимний императорский маршрут - Калуга

Старинные усадьбы, православные храмы и монастыри, красивейшие пвиды на Оку и пейзажи зимней русской природы ждут Вас в туре в Калужскую область.

Попробуйте калужские лакомства, посетите музей производства бумаги и узнайте большое количество полезной и интересной информации об истории региона и нашей страны.
4.67
3 отзыва
Ближайшие даты:
4
окт2
ноя

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Скит, музей бумаги и усадьба Золотаревых

08:55 Прибытие в Калугу на ж/д станцию Калуга-2 поездом «Иван Паристый», встреча группы с экскурсоводом.

Начало экскурсионной программы на ж/д станции Калуга-2: мемориальная доска — памяти прибытия Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Отправление в пос. Мстихино (12 км), путевая экскурсия, посещение Сергиева Скита. Поклонный крест.

Православная обитель в честь преподобного Сергия Радонежского создана для увековечения памяти первого руководителя и председателя Палестинского Общества великого князя Сергея Александровича, погибшего от террористического акта на территории Московского Кремля 4 февраля 1905 г.

В 1906 году его супруга великая княгиня Елизавета Федоровна приняла участие в создании Сергиева скита. Сама великая княгиня посещала обитель в 1911 и 1915 годах.

Переезд в Полотняный Завод (18 км). Экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых «История одного портрета».

В 1775 году имение посетила Екатерина II. Императрицу встречал Афанасий Абрамович Гончаров со своей семьей. Екатерина пила в доме чай и кофе, а затем осматривала бумажное производство. В заключении визита хозяин преподнес императрице несколько стоп изготовленной у него бумаги.

Экскурсия в музей бумаги «Бузеон».

Музей расположен на территории Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, которая была построена по личному указу Петра 1 купцом Тимофеем Филатовым-Карамышевым для изготовления парусных полотен. Императорский Дом уделял большое внимание развитию промышленности, очень часто представители Дома открывали и инициировали создание тех или иных предприятий.

Обед.

Посещение церковного объекта культурного наследия: Мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы «Калужская Свято-Тихонова пустынь».

Великая Княгиня Елизавета Федоровна, побывавшая в Свято-Тихоновой пустыни в 1911 году, присутствовала на ранней Божественной литургии, панихиде и молебне преподобному Тихону Калужскому Чудотворцу. Посетила часовню, где хранился дуб, служивший обиталищем при жизни святому, погрузилась в источник святого Тихона, посетила в келье настоятеля обители архимандрита Лаврентия (Бархатова), после чего совместно с ним ею были осмотрены Успенский собор, трапезная и книжная ярмарка.

Отправление в Калугу (13 км), путевая экскурсия.

Экскурсия по музейно-краеведческому комплексу «Усадьба Золотаревых».

В доме купца Золотарева в 1816 году останавливался император Александр I во время посещения Калужской губернии. В доме купца в разное время останавливались Николай I, Александр Николаевич, Михаил Павлович, Мария Федоровна, Александра Федоровна и Мария Николаевна, Елена Павловна, Михаил Николаевич.

Пешеходная экскурсия от музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых» до городского парка культуры и отдыха (с осмотром памятника архитектуры Каменный мост), экскурсия по парку с подходом к памятнику Николая II, посещение Кафедрального Троицкого собора (1,6 км), памятника Кукше, памятной доски.

Фото-стоп на смотровой площадке (р. Ока).

В 1904 году Николай II отстоял богослужение в Троицком соборе и отправился в городской сад, где со смотровой площадки любовался видом на Оку. В настоящее время в парке установлен памятник императору. Так же в свое время парк посещали Великие Князья Михаил Александрович и Сергий Александрович.

Посещение в музея-магазина «Любимая Калуга» с интерактивным рассказом о традиционных калужских лакомствах с дегустацией, свободное время для приобретения сувениров.

Размещение в гостинице 3*, 4*.

Сергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба Золотаревых
2 день

Оптина пустынь, Козельск и Музей трёх цариц

С 07:00 завтрак в ресторане отеля, освобождение номеров.

Переезд в Козельский район в с. Нижние Прыски (62 км). Уникальное место, связанное с пребыванием многих великих людей, в том числе представителей царского императорского дома. Здесь вас ждёт удивительный рассказ, и многие факты будут для вас настоящим открытием. Путевая информация.

Посещение церковного объекта культурного наследия Храма Преображения господня в Нижних Прысках.

Храм, возведенный в 1731 году, с удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения. Храм, о котором великий оптинский старец Амвросий сказал: «Наступит такое время, что все храмы в округе будут закрыты, а этот простоит до второго пришествия Христова…».

8 мая 1887 г. великий князь Константин Константинович первый из Романовых прибыл в известный всей России монастырь Оптину Пустынь. На следующий день он встретился со старцем Амвросием, а затем отправился в Белев. Лето 1901 г. Константин Константинович со своей семьей провел в усадьбе Н. С. Кашкина в селе Прыски, вблизи Оптиной Пустыни и Шамординского монастыря.

Переезд в г. Козельск (13 км).

Посещение церковного объекта культурного наследия Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь.

27 мая 1911 г. великая княгиня Елизавета Федоровна прибыла в Оптину Пустынь, в которой оставалась до 30 мая. 29 мая Елизавета Федоровна молилась в храме Иоанно-Предтеченского скита, а 30 мая ездила в Шамординский монастырь.

Во время своего посещения Оптиной Пустыни Елизавета Федоровна имела продолжительные беседы со скитоначальником Феодосием, старцами Нектарием и Анатолием.

Обед.

Обзорная экскурсия по Козельску, осмотр железнодорожной станции, где установлена памятная доска о прибытии в Козельск Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Переезд в Мещовск (57 км).

Посещение церковного объекта культурного наследия Свято-Георгиевский мужской монастырь.

После разрушения во времена Великой смуты средства на восстановление обители были пожалованы уроженкой Мещовска, царицей Евдокией — супругой царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых.

Экскурсия в музейно-краеведческом комплексе Музей трех цариц.

Это музей, который посвящен династии Романовых и трём русским царицам, которые родились на Калужской земле: Евдокии Стрешневой, Наталье Нарышкиной и Евдокии Лопухиной.

Трансфер в г. Калугу на ж/д вокзал Калуга-2 (87 км). Прибытие в 18:00.

Отправление электропоездом Калуга-Москва (билеты необходимо приобрести заранее). Необходимо учитывать сезонность движения электропоездов.

Время посещения пунктов маршрута не является обязательным. Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением их объема и качества.

Компания оставляет за собой право производить замену гостиницы той же категории или выше.

Оптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх цариц
Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуги.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение/Даты заездов22.02.25, 08.03.25, 12.04.2502.01.25
Двухместное 14 89015 990
Одноместное16 64018 190
На доп. месте14 79015 890

Варианты проживания

Отель «Амбассадор Калуга»

1 ночь

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.

К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.

В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.

За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.

Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.

Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»

Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»

1 ночь

«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.

Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.

Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.

Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.

Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»

Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»

1 ночь

На правом берегу реки Оки и в 10 минутах езды от центра города располагается гостиница «Sk Royal Hotel Kaluga». На ее территории находится, небольшой горнолыжный комплекс, оборудованный необходимыми принадлежностями для занятий спортом фитнес-центр и уютная летняя веранда.

Комфортабельные апартаменты обставлены мягкой мебелью, они прекрасно подойдут для любителей домашней атмосферы. Номерной фонд представлен такими категориями, которые покорят даже самого взыскательного постояльца.

В просторном ресторане предусмотрен вкусный завтрак, а в хорошо укомплектованном баре можно заказать разнообразные напитки.

Отель находится в 10 минутах езды от парка Циолковского и в 20 минутах езды от железнодорожного вокзала.

Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»Гостиница «SK Royal Hotel Kaluga»

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание: по маршруту
  • Проживание в отеле 3* (центр города), 4*, 2-местное размещение
  • Питание: завтрак, два обеда
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии: музейно-краеведческий комплекс "Усадьба Золоторевых", обзорная по исторической части города Калуги, музей-заповедник "Полотняный завод", музей бумаги "Бузеон", музей Трех цариц (г. Мещовск)
  • Посещение мужского монастыря Успения пресвятой Богородицы «Калужская Свято-Тихонова пустынь», Храма Преображения господня, Оптиной пустыни, Свято-Георгиевского мужского монастыря
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калуги и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калуга
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?

Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

Какой транспорт в туре?

Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Возможны ли изменения в программе?

Время посещения пунктов маршрута не является обязательным. Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением их объема и качества.

Компания оставляет за собой право производить замену гостиницы той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Э
Элина
8 янв 2025
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Калужскую область по зимнему императорскому маршруту!
Изначально планировали поездку в Оптину Пустынь, и наткнулись на сайт Большая страна, и решили что лучше поехать под контролем
читать дальше

профессионалов)!
И ничуть не пожалели!!!!
Тур был два дня с Москвы.
Много познавательного нам рассказала в начале пути экскурсовод Раиса, которая нас встретила у метро юго-западная!!
А затем нас в музее бузеон подхватила Ольга!!
Она не только рассказывала с такой любовью о своем крае, где она сейчас живет, но и показала нам фотографии по той теме, которую освещала в моменте..
Храмы и музей были очень интересны и произвели благодатное ощущение в душе..
Так же мы благодаря ей побывали у местного пчеловода в Козельске, Петра, который угощал всю нашу группу чаем с медом и сыром, рассказывал про жизнь пчел крайне забавные и познавательные факты..
Так же по мимо обширной Экскурсии по Калуге (впечатлил магазин сладостей калужских), мы посещали город Мещовск и естественно все достопримечательности на пути.
И конечно же саму нашу цель Оптину Пустынь!!! 🙏
Мы были счастливы, что там побывали вместе с Ольгой, т к она нам рассказала о каждом строении на территории и о старцах!!!

Так же отдельно благодарим и организатора тура!
Все было на высочайшем уровне!!
И транспорт и гостиница (это действительно сервис на пять) и организация питания!!!

Благодарим Вас за волшебные новогодние денечки!!!
Вы лучшие!!!
И да, цена за два дня составила очень демократичную сумму в 16.000 рублей.
Вряд ли бы самостоятельная поездка обошлась бы дешевле!!!
Еще раз огромное спасибо Всем!!

Быковская Э.
Колесникова О.
Ковальчук Н.

И
Ирина
24 июл 2024
Первый раз брала тур у Вас. Организовано все на отлично. На все вопросы были даны ответы. Спасибо!

