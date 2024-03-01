Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Групповой тур в Калуге

Засечная черта зимой

4.7
3 отзыва
В этом туре Вы отправитесь в зимнее путешествие в Калужскую область и Серпухов.

Вы посетите музей-диораму «Великое Стояние на реке Угре», кафедральный Троицкий собор в Калуге и Козельск. Путешествие раскроет тайны далеких времен, когда Русь становилась сильным государством.
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Засечная черта зимой. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Ближайшие даты:
3
ноя

Что вас ожидает:

Оптина пустынь
Оптина пустынь
Увидим один из древнейших монастырей, который расположен на берегу реки Жиздры
Источник вдохновения
Источник вдохновения
Познакомимся с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским и другими известными писателями и художниками, в Тарусе
Диорама «Великое стояние на реке угре»
Диорама «Великое стояние на реке угре»
Посетим первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года

Программа тура по дням

1 день

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание, ул. Покрышкина, д. 2). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура.

В метро: выход №5, гид встречает с табличкой с названием тура.

8:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре».

Первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.

Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.

Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

Переезд в Калугу.

Обед.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:

  • Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;
  • палаты Коробовых – первое каменное здание города;
  • место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси;
  • Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;
  • Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;
  • здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;
  • Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.

Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Размещение в гостинице.

Ужин самостоятельно.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по КалугеМузей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге
2 день

Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск. Оптина Пустынь

08:30 Завтрак, освобождение номеров

09:00 Отправление на загородную экскурсию.

Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.

Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси.

Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.

Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры.

Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.

Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.

Классический русский усадебный храм. Возведен в 1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.

Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.

Крупнейший женский монастырь Европы 20 века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского.

Поздний обед.

Возвращение в Калугу.

Свободное время.

Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск. Оптина ПустыньКазанская Амвросиевская пустынь. Козельск. Оптина ПустыньКазанская Амвросиевская пустынь. Козельск. Оптина ПустыньКазанская Амвросиевская пустынь. Козельск. Оптина Пустынь
3 день

Экскурсия в Тарусу. Серпухов

7:00-8:30 Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.

Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым – Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.

Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.

Переезд в Серпухов.

Обед.

Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.

Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедральный Собор Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

Окончание экскурсионной программы.

Отправление в Москву.

19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).

Экскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. Серпухов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах: “Best Western”/ историческая гостиница "Калуга"/ “Ambassador” 4*/ “Hilton Garden Inn”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный двухместныйСтандартный одноместныйДоп. место (в двухместном)
180902109017890

Варианты проживания

Отель «Best Western»

2 ночи

«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!

Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»

Гостиница «Калуга»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.

Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»

Отель «Амбассадор Калуга»

2 ночи

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»Отель «Амбассадор Калуга»

Отель «Hilton Garden Inn»

2 ночи

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.

В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.

Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (2 ночи, гостиница 4*, стандартные номера со всеми удобствами)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (автобус туркласса)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные экскурсии и входные билеты в музеи (не включенные в программу)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Возможны ли изменения по программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А так же производить замену гостиницы той же категории или выше.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
1 мар 2024
В первый день сопровождающий экскурсовод про засечную черту ничего особо не рассказывал; 2 и 3-й день - экскурсоводы отработали на «5».
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
Н
28 фев 2024
Организатором довольны
Л
28 ноя 2023
Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.

Тур входит в следующие категории Калуги

Оптина пустыньВсе туры3-дневные турыЗимниеНа автобусе

Похожие туры из Калуги

Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Вокзал Калуга-1, 10:31
2 мая
7 мая
14 мая
16 мая
19 900 за человека
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Засечная черта. Тихонова Пустынь - Калуга - Оптина пустынь - Козельск - Серпухов
Россия, Москва
9 мая
8 июня
6 июля
7 сен
18 090 за человека
Большие выходные в Калуге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Большие выходные в Калуге
Россия, Москва
9 мая
20 490 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калуге
Все туры из Калуги
All Airlines
ХорошоТам