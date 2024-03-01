Засечная черта зимой
Вы посетите музей-диораму «Великое Стояние на реке Угре», кафедральный Троицкий собор в Калуге и Козельск. Путешествие раскроет тайны далеких времен, когда Русь становилась сильным государством.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание, ул. Покрышкина, д. 2). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура.
В метро: выход №5, гид встречает с табличкой с названием тура.
8:00 Отправление, путевая экскурсия.
Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре».
Первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.
Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.
Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.
Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.
Переезд в Калугу.
Обед.
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:
- Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;
- палаты Коробовых – первое каменное здание города;
- место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси;
- Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;
- Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;
- здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;
- Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.
Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.
Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Размещение в гостинице.
Ужин самостоятельно.
Казанская Амвросиевская пустынь. Козельск. Оптина Пустынь
08:30 Завтрак, освобождение номеров
09:00 Отправление на загородную экскурсию.
Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси.
Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.
Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры.
Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.
Классический русский усадебный храм. Возведен в 1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.
Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.
Крупнейший женский монастырь Европы 20 века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского.
Поздний обед.
Возвращение в Калугу.
Свободное время.
Экскурсия в Тарусу. Серпухов
7:00-8:30 Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.
Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым – Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.
Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.
Переезд в Серпухов.
Обед.
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.
Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедральный Собор Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
Окончание экскурсионной программы.
Отправление в Москву.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах: “Best Western”/ историческая гостиница "Калуга"/ “Ambassador” 4*/ “Hilton Garden Inn”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный двухместный
|Стандартный одноместный
|Доп. место (в двухместном)
|18090
|21090
|17890
Варианты проживания
Отель «Best Western»
«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!
Гостиница «Калуга»
К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.
Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.
Отель «Амбассадор Калуга»
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Отель «Hilton Garden Inn»
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.
В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (2 ночи, гостиница 4*, стандартные номера со всеми удобствами)
- Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (автобус туркласса)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Одноместное размещение
- Дополнительные экскурсии и входные билеты в музеи (не включенные в программу)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как вести себя в Православном храме?
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
Возможны ли изменения по программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.