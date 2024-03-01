1 день

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание, ул. Покрышкина, д. 2). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура.

В метро: выход №5, гид встречает с табличкой с названием тура.

8:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре».

Первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.

Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.

Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

Переезд в Калугу.

Обед.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:

Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;

– символ купеческой Калуги; палаты Коробовых – первое каменное здание города;

– первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II , мечтавший сделать Калугу столицей Руси;

, мечтавший сделать Калугу столицей Руси; Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;

построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;

где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль; здание Дворянского собрания , где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;

, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге; Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.

Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Размещение в гостинице.

Ужин самостоятельно.