Калужское тесто — уникальное лакомство, не похожее ни на один современный десерт.Это традиционное кулинарное изделие Калужской области, которое было невероятно популярно в 18-19 веках по всей стране. Позднее рецепт был

утрачен, и знаменитая сладость почти забыта. Но в наше время энтузиасты успешно возрождают славу калужского теста. У вас есть замечательная возможность поучаствовать в возрождении былых традиций, отведать легендарное лакомство и узнать историю ее появления.

Описание экскурсии

Что вас ждет Приглашаем вам вас на костюмированный спектакль о происхождении старинного и забытого лакомства — «калужское тесто». Мы покажем вам одну из легенд появления этой сладости, ставшей визитной карточкой нашего города. И, конечно, вас ждет чаепитие с «калужским тестом» и душистым чаем из самовара в доме у гостеприимного калужского купца.