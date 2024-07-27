Калужское тесто — уникальное лакомство, не похожее ни на один современный десерт.
Это традиционное кулинарное изделие Калужской области, которое было невероятно популярно в 18-19 веках по всей стране. Позднее рецепт был
Это традиционное кулинарное изделие Калужской области, которое было невероятно популярно в 18-19 веках по всей стране. Позднее рецепт был
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
Что вас ждет Приглашаем вам вас на костюмированный спектакль о происхождении старинного и забытого лакомства — «калужское тесто». Мы покажем вам одну из легенд появления этой сладости, ставшей визитной карточкой нашего города. И, конечно, вас ждет чаепитие с «калужским тестом» и душистым чаем из самовара в доме у гостеприимного калужского купца.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Костюмированный спектакль
- Чаепитие с Калужским тестом
Что не входит в цену
- Проезд
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калуга, Московская улица, 17А
Завершение: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия групповая до 10 человек
- Если вы один - платите 6000 р. за экскурсию. Цена за 1 гостя 600 р в составе сборной экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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