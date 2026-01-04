4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области

Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
Калужская область славится своим духовным наследием, в частности старчеством, которое здесь особенно развилось. Четырнадцать Оптинских старцев сделали местные монастыри центром духовного возрождения. В рамках экскурсии вы посетите Оптину пустынь и
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Шамордино, а также современную обитель в с. Клыково. Узнаете о жизни монахов-провидцев и их влиянии на духовное возрождение народа. Также обсудим беседы духовников с известными личностями, такими как Толстой, Достоевский и Гоголь

4.9
38 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Посещение святых мест
  • 📜 Узнать историю старчества
  • 🚶‍♂️ Прогулка по монастырям
  • 💧 Омовение в святых источниках
  • 📚 Приобретение духовной литературы
  • 🍲 Возможность монастырской трапезы
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области

Что можно увидеть

  • Оптина пустынь
  • Шамордино
  • Спаса Нерукотворного пустынь
  • Казанский собор
  • Амвросиевский колодец

Описание экскурсии

Оптина пустынь — центр возрождения духовности в 19 веке

Вы познакомитесь с историей основания монастыря в 15 веке и узнаете о деятельности 14 монахов-отшельников, прославившихся даром пророчества и душевного исцеления. Я расскажу, как в Оптину пустынь стали приезжать со всей России за помощью и советом к мудрым духовникам. Среди прихожан был и Ф. Достоевский, которые в тяжелые периоды своей жизни приезжал к самому известному из старцев — преподобному Амвросию, ставшему позже прототипом Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Вы посетите 4 открытых храма, где сможете приложиться к мощам духовных отцов России, а в часовне — к мощам новомученников Оптинских, убитых на Пасху 1993 г. Увидите скит, около которого в очереди к старцу каждый день стояли несколько десятков человек. Из Амвросиевского колодца сможете набрать святой воды, а в сероводородном источнике искупаться.

Монастырь Шамордино

Обитель возникла в конце 19 века по благословению старца Амвросия. Это был первый в России монастырь, куда принимали всех женщин без материальных вкладов. Вы пройдете по территории монастырского комплекса, осмотрите постройки из красного кирпича в неорусском стиле, спуститесь к трем источникам со святой водой, по желанию — окунетесь в купель. А также посетите величественный 15-главый Казанский собор, где узнаете об удивительном мастерстве шамординских сестер, расшивших иконы храма.

Спаса Нерукотворного пустынь

В завершении поездки вы отправитесь в село Клыково — здешний монастырь действует с 2001 года, но его история связана с гораздо более ранними событиями. Я расскажу о нашей современнице — старице Сепфоре, которая предсказала появление обители. Вы посетите храм, где находятся чудотворные келейные иконы матушки, зайдете в келью, где жила и принимала посетителей схимонахиня, увидите её мироточивую фотографию. По желанию, на территории комплекса сможете заказать монастырскую трапезу, в лавках приобрести иконы и духовную литературу, а в лесу неподалеку совершить омовение еще в одном святом источнике.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть организована на вашем транспорте со скидкой — уточняйте в переписке
  • В стоимость включён транспорт для 1-3 путешественников. Доплата за минивэн для 4-6 человек — 7000 р., микроавтобус для 7-19 человек — 9000 р.
  • Что взять с собой: бутылки для набора святой воды; немного конфет (лучше карамель) для обмена на освященные в Клыково.
  • Женщинам нужно быть в головных уборах, с покрытыми плечами и в юбке ниже колен; мужчины не должны быть в шортах и футболках.
  • По запросу при заказе мы подарим вам аудиоэкскурсию «Говорящий Код», чтобы дополнить вашу прогулку по Калуге
  • На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица с выраженными признаками ОРВИ и девиантным поведением

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 5026 туристов
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные
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путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень эрудированный, начитанный и просто приятный человек в общении. Были удовлетворены все пожелания, даны ценные советы и рекомендации. Спасибо.
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень
Прекрасная экскурсия! Хорошо простроенный маршрут дает объемную картину православных святынь Калужской области. Экскурсовод Алла Сергеевна очень
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Сергей
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Мария, наш экскурсовод, рассказала нам об истории возникновения этого островка духовности и Православной веры. Нельзя без трепета взирать
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на храмы их внутреннее убранства и раки со святыми мощами святцев, которые сыграли огромную роль в становлении духовной жизни не только Оптиной Пустыни, но и Руси в целом! Затаив дыхание входили мы в каждый из храмов! Место, где находится Оптина пустынь, дышит умиротворённостью! Место Святое Намоленое!! По истории мы знали, что это Святое место посещали великие писатели России!!! Духовность привлекала христиан Всей России, где каждый из паломников находил для себя путь, который приводил их к Богу!!! Сегодня Святыня очень посещаема! Все хотят прикоснуться к святыням, чему мы были свидетелями. Мы часто бывали в храме гроба Господня в Иерусалиме и пребывание в Оптиной пустыне напомнило то Духовное состояние, которое царит там!!! Спасибо Марии, которая познакомила нас с именами Святых ныне канонизированных, сыгравших огромную роль в духовном становлении христиан!!! Далее наш путь лежал в Шамардино!!! Нам предстояла встреча с ХИМОНАХИНЕЙ СЕПФОРОЙ, которая своим подвигом создала женскую обитель и до самой смерти была настоятельницей Святыни, которую сама создала!!!Мы побывали в её скромной обители, познакомились с её более чем скромной обстановкой!!! Посетили храм, который был воздвигнут усилиями ХИМОНАХИНЕЙ СЕПФОРОЙ!!! Поражает усердие и дух, который она сохраняла во имя Господа нашего Иисуса Христа, укрепляя веру и Православие!!!
Спасибо за всё экскурсоводу Марии, которая ввела нас в этот духовный мир, который создавали такие люди ХИМОНАХИНЯ СЕПФОРа!!!

Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.+2
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
Особое место на земле Калужской занимает Оптина Пустынь, которую мы давно хотели посетить.
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М
Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию! Начала сразу как сели в машину, а ехать примерно час до первой остановки из Калуги. И по пути туда и обратно всё рассказывала, и в
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монастырях всё рассказывала и показывала. Отвела к родникам в Шамордино, к скиту в Оптине. Везде готова была подождать, если мы хотели остановиться около икон или подать записочки. Отвечала на все вопросы. И водитель и экскурсовод были очень доброжелательны, всё прошло отлично! Большое спасибо Анне и Борису за отлично проведённый день!

Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию! Начала сразу как сели в машину, а ехать примерно час до
Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию! Начала сразу как сели в машину, а ехать примерно час до
Экскурсовод Анна отлично провела экскурсию! Начала сразу как сели в машину, а ехать примерно час до
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Горбачева
Экскурсия потрясающая!
Экскурсовод Анна доброжелательный и знающий человек. Нам всё очень понравилось. Немного не знает дорогу, но навигатор нам в помощь.
Большое спасибо!!!!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!
Экскурсия потрясающая!+1
Экскурсия потрясающая!
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O
Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально, называет точные даты, все без бумажки, есть старые фотографии в хронологическом порядке. Хотелось слушать еще и еще… места действительно очень благостные. Купались в источнике в Шамордино - обязательно искупайтесь!
Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально,
Посещали Оптину группой, Кристина была нашим гидом. Видно, что человек радеет за свое дело, рассказывает эмоционально,
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Елена
Очень приятный гид Елена. Любит и отлично знает свой край. С душой и вниманием относится к своему делу. Очень внимательная, доброжелательная, хорошо поставлена речь, очень интересная экскурсия, спасибо большое
Очень приятный гид Елена. Любит и отлично знает свой край. С душой и вниманием относится к
Очень приятный гид Елена. Любит и отлично знает свой край. С душой и вниманием относится к
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