4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев

Кристина
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Кристина – представитель гидов
Старчество как особый вид духовного наставничества в русском православии особенно широко развилось именно в Калужской области.

Четырнадцать Оптинских старцев превратили местные монастыри в один из сакральных центров страны.

На экскурсии вы посетите культовые религиозные памятники — Оптину пустынь и Шамордино, а также побываете в современной обители в с.

Клыково.

Узнаете о жизни монахов-провидцев и роли их проповедей в духовном возрождении народа.

А также поговорим о беседах духовников с известными людьми, среди которых был Толстой, Достоевский и Гоголь.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.25
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области

Что вас ожидает

Оптина пустынь — центр возрождения духовности в 19 веке
Вы познакомитесь с историей основания монастыря в 15 веке и узнаете о деятельности 14 монахов-отшельников, прославившихся даром пророчества и душевного исцеления. Я расскажу, как в Оптину пустынь стали приезжать со всей России за помощью и советом к мудрым духовникам. Среди прихожан был и Ф. Достоевский, которые в тяжелые периоды своей жизни приезжал к самому известному из старцев — преподобному Амвросию, ставшему позже прототипом Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Вы посетите 4 открытых храма, где сможете приложиться к мощам духовных отцов России, а в часовне — к мощам новомученников Оптинских, убитых на Пасху 1993 г. Увидите скит, около которого в очереди к старцу каждый день стояли несколько десятков человек. Из Амвросиевского колодца сможете набрать святой воды, а в сероводородном источнике искупаться.

Монастырь Шамордино
Обитель возникла в конце 19 века по благословению старца Амвросия. Это был первый в России монастырь, куда принимали всех женщин без материальных вкладов. Вы пройдете по территории монастырского комплекса, осмотрите постройки из красного кирпича в неорусском стиле, спуститесь к трем источникам со святой водой, по желанию — окунетесь в купель. А также посетите величественный 15-главый Казанский собор, где узнаете об удивительном мастерстве шамординских сестер, расшивших иконы храма.

Спаса Нерукотворного пустынь
В завершении поездки вы отправитесь в село Клыково — здешний монастырь действует с 2001 года, но его история связана с гораздо более ранними событиями. Я расскажу о нашей современнице — старице Сепфоре, которая предсказала появление обители. Вы посетите храм, где находятся чудотворные келейные иконы матушки, зайдете в келью, где жила и принимала посетителей схимонахиня, увидите её мироточивую фотографию. По желанию, на территории комплекса сможете заказать монастырскую трапезу, в лавках приобрести иконы и духовную литературу, а в лесу неподалеку совершить омовение еще в одном святом источнике.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть организована на вашем или нашем транспорте.
  • Стоимость аренды транспорта оплачивается дополнительно: легковая машина для 1-3 человек — 3500 р., минивен для 4-6 человек — 4500 р., микроавтобус для 7-19 человек — 6000 р.
  • Что взять с собой: бутылки для набора святой воды; немного конфет (лучше карамель) для обмена на освященные в Клыково.
  • Женщинам нужно быть в головных уборах, с покрытыми плечами и в юбке ниже колен; мужчины не должны быть в шортах и футболках.
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области
Культовые святыни Калужской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Экскурсия Культовые святыни Калужской области, на мой взгляд, самая значимая из экскурсий этого региона. Нам повезло, что гидом была Юлия Анатольевна, обладающая огромным багажем знаний, как в области богословия, так и исторических. Кроме того, Ю. А. прекрасный рассказчик, излагающий материал хорошим литературным языком. Повезло и с водителем Владиславом. Огромное Вам спасибо.
14 мая 2019
Спасибо. Было очень интересно и познавательно.
3 мая 2019
Не рекомендую, не повезло с гидом, жаль потраченного дня и денег.
24 февраля 2019
Интересный маршрут, уникальные святыни. Рекомендуем.

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