4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Посещение святых мест
- 📜 Узнать историю старчества
- 🚶♂️ Прогулка по монастырям
- 💧 Омовение в святых источниках
- 📚 Приобретение духовной литературы
- 🍲 Возможность монастырской трапезы
Что можно увидеть
- Оптина пустынь
- Шамордино
- Спаса Нерукотворного пустынь
- Казанский собор
- Амвросиевский колодец
Описание экскурсии
Оптина пустынь — центр возрождения духовности в 19 веке
Вы познакомитесь с историей основания монастыря в 15 веке и узнаете о деятельности 14 монахов-отшельников, прославившихся даром пророчества и душевного исцеления. Я расскажу, как в Оптину пустынь стали приезжать со всей России за помощью и советом к мудрым духовникам. Среди прихожан был и Ф. Достоевский, которые в тяжелые периоды своей жизни приезжал к самому известному из старцев — преподобному Амвросию, ставшему позже прототипом Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Вы посетите 4 открытых храма, где сможете приложиться к мощам духовных отцов России, а в часовне — к мощам новомученников Оптинских, убитых на Пасху 1993 г. Увидите скит, около которого в очереди к старцу каждый день стояли несколько десятков человек. Из Амвросиевского колодца сможете набрать святой воды, а в сероводородном источнике искупаться.
Монастырь Шамордино
Обитель возникла в конце 19 века по благословению старца Амвросия. Это был первый в России монастырь, куда принимали всех женщин без материальных вкладов. Вы пройдете по территории монастырского комплекса, осмотрите постройки из красного кирпича в неорусском стиле, спуститесь к трем источникам со святой водой, по желанию — окунетесь в купель. А также посетите величественный 15-главый Казанский собор, где узнаете об удивительном мастерстве шамординских сестер, расшивших иконы храма.
Спаса Нерукотворного пустынь
В завершении поездки вы отправитесь в село Клыково — здешний монастырь действует с 2001 года, но его история связана с гораздо более ранними событиями. Я расскажу о нашей современнице — старице Сепфоре, которая предсказала появление обители. Вы посетите храм, где находятся чудотворные келейные иконы матушки, зайдете в келью, где жила и принимала посетителей схимонахиня, увидите её мироточивую фотографию. По желанию, на территории комплекса сможете заказать монастырскую трапезу, в лавках приобрести иконы и духовную литературу, а в лесу неподалеку совершить омовение еще в одном святом источнике.
Организационные детали
- Экскурсия может быть организована на вашем транспорте со скидкой — уточняйте в переписке
- В стоимость включён транспорт для 1-3 путешественников. Доплата за минивэн для 4-6 человек — 7000 р., микроавтобус для 7-19 человек — 9000 р.
- Что взять с собой: бутылки для набора святой воды; немного конфет (лучше карамель) для обмена на освященные в Клыково.
- Женщинам нужно быть в головных уборах, с покрытыми плечами и в юбке ниже колен; мужчины не должны быть в шортах и футболках.
- По запросу при заказе мы подарим вам аудиоэкскурсию «Говорящий Код», чтобы дополнить вашу прогулку по Калуге
- На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица с выраженными признаками ОРВИ и девиантным поведением
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мария, наш экскурсовод, рассказала нам об истории возникновения этого островка духовности и Православной веры. Нельзя без трепета взирать
Экскурсовод Анна доброжелательный и знающий человек. Нам всё очень понравилось. Немного не знает дорогу, но навигатор нам в помощь.
Большое спасибо!!!!