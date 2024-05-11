1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«А по пути к памятнику 600-летию Калуги, откуда открывается потрясающий вид на наш город, сможете заглянуть в магазинчик за знаменитым десертом «Калужское тесто»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
«Эта экскурсионно-гастрономическая программа проходит в кафе-музее «Русские традиции»»
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Обед с историей: семейные рецепты купцов Чичкиных-Рябининых
Приглашаем на обед с историей в Калуге! Потомок купцов Котельников Сергей Георгиевич предложит блюда по старинным рецептам
Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
«Наше меню на обед: - Дегустация трех видов настоек (по-желанию»
Расписание: Смотрите выше «Купить билет»
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Завершим прогулку в пряничной, где гостеприимный владелец расскажет нам секреты уникального калужского десерта и угостит им»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
«Обратите внимание, что экскурсия оплачивается в самом начале, чтобы я могла закрыть ваш счёт в барах, а вы спокойно отдыхали»
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина11 мая 2024Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
- ННаталья11 мая 2024Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
- ООльга6 мая 2024Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много
- ИИлья1 мая 2024Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
- ВВера15 апреля 202413.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее
- ММария14 апреля 2024Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))
- ААндрей11 марта 2024Время пролетело быстро и увлекательно. И вкусно - обед с наливками и интересными рассказами о купеческой жизни, истории русской кухни и оригинальных рецептах калужского края.
- ААлексей7 января 2024Программа очень понравилась. Необыкновенно гостеприимные и доброжелательные хозяева. К тому же всё еще и очень вкусно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ККсения17 октября 2023Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории, которые вам не расскажут
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Калуги, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024