Гастрономические экскурсии Калуги

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Калуге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«А по пути к памятнику 600-летию Калуги, откуда открывается потрясающий вид на наш город, сможете заглянуть в магазинчик за знаменитым десертом «Калужское тесто»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
«Эта экскурсионно-гастрономическая программа проходит в кафе-музее «Русские традиции»»
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900 за человека
Обед с историей
Групповая
2 часа
5 отзывов
Обед с историей: семейные рецепты купцов Чичкиных-Рябининых
Приглашаем на обед с историей в Калуге! Потомок купцов Котельников Сергей Георгиевич предложит блюда по старинным рецептам
Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
«Наше меню на обед: - Дегустация трех видов настоек (по-желанию»
Расписание: Смотрите выше «Купить билет»
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
2 900 за человека
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Завершим прогулку в пряничной, где гостеприимный владелец расскажет нам секреты уникального калужского десерта и угостит им»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.
Пора пара-пам-па по барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
«Обратите внимание, что экскурсия оплачивается в самом начале, чтобы я могла закрыть ваш счёт в барах, а вы спокойно отдыхали»
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
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    про своих родственников -Купцов. Разыграли мини сценку, внучки их танцевали, играли с детьми в бирюльки и игры. Остались под впечатлением и ушли в прекрасном настроении. Спасибо большое всей их большой и дружной семье. Однозначно всем и даже настоятельно рекомендую к посещению

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
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    время. Вера рассказывает малоизвестные факты о городе, который она очень любит и прекрасно знает. Было желание слушать еще и еще. Спасибо за прекрасную прогулку)

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много
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    интересного и эксклюзивного рассказала и показала, открыла тайны знаменитых людей, живших на этой земле. Прекрасно представлена связь истории и современности! Рекомендуем всем, а молодежи на 200%. P.S. Вера, спасибо за подарки, все работает

  • И
    Илья
    1 мая 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
  • В
    Вера
    15 апреля 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    13.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее
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    приятный голос, правильная речь, знание истории города. Несмотря на то, что с началом нашей экскурсии начался дождь, и гулять пришлось под зонтами, нам совсем не хотелось побыстрее свернуть прогулку. Экскурсией, проведенной Варварой, мы остались очень довольны и хотим еще раз выразить ей огромную благодарность.

  • М
    Мария
    14 апреля 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))
  • А
    Андрей
    11 марта 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Время пролетело быстро и увлекательно. И вкусно - обед с наливками и интересными рассказами о купеческой жизни, истории русской кухни и оригинальных рецептах калужского края.
  • А
    Алексей
    7 января 2024
    Обед с историей
    Программа очень понравилась. Необыкновенно гостеприимные и доброжелательные хозяева. К тому же всё еще и очень вкусно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • К
    Ксения
    17 октября 2023
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории, которые вам не расскажут
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    даже многие местные жители; «прикормите» удачу, загадаете желание, которое Точно сбудется, постоите на «крыше зимнего дворца» и вообще, получите огромное удовольствие и прекрасное впечатление от прогулки. Вере еще раз огромное спасибо за экскурсию! Очень рекомендую 👍

    Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Калуги, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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