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про своих родственников -Купцов. Разыграли мини сценку, внучки их танцевали, играли с детьми в бирюльки и игры. Остались под впечатлением и ушли в прекрасном настроении. Спасибо большое всей их большой и дружной семье. Однозначно всем и даже настоятельно рекомендую к посещению