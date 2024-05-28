Экскурсии выходного дня в Калуге

Найдено 7 экскурсий в категории «На выходные» в Калуге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга - колыбель космонавтики
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Начало: Улица Ленина, 126
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 15:00
11 июня в 07:30
от 6 000 за всё до 6 чел.
Калуга - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Калуга - любовь с первого взгляда: экскурсия с гидом
Ваш личный экскурсовод раскроет секреты Калуги в двухчасовой прогулке по её знаковым местам
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Золотые годы купечества
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Золотые годы купечества: эксклюзивная экскурсия по Калуге
Познакомьтесь с купеческой Калугой: уникальные палаты, исторические анекдоты и мастер-класс по вязанию узлов
Начало: Калуга, ул. Плеханова 88
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Обед с историей
Групповая
2 часа
5 отзывов
Обед с историей: семейные рецепты купцов Чичкиных-Рябининых
Приглашаем на обед с историей в Калуге! Потомок купцов Котельников Сергей Георгиевич предложит блюда по старинным рецептам
Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
Расписание: Смотрите выше «Купить билет»
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
2 900 за человека
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории
Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги
Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 4 600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
    Ольга Туркова прекрасный экскурсовод. Очень увлеченный и знающий. Очень понравилась любовь Ольги к городу и то что она старается донести
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    это чувство до нас, своих подопечных. Ольга очень уважительна и предупредительна. Посоветовала нам посетить музеи и купить интересную литературу, что мы и сделали.

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Калуга - любовь с первого взгляда
    Добрый день! Группа туристов в состаае 5 человек 20 мая в 16 часов были на пешеходной экскурсии. Экскурсовод Ольга замечательно
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    провнла пешеходную экскурсию по городу Калуга. Экскурсия проведена на высоком уровне. Огрлмная благодарность экскурсоводу от всей группы. Хотим пожелатб приезжающим туристам заказывать обязательно эскурсию для более лучшего знакомства с городом. Ирина от всей группы.

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия проведённая Ольгой, она большой патриот Калуги и профессионал своего дела. Я много где побывал, здесь мне очень понравился подход Ольги к туристам, рекомендую, и большое спасибо за хороший день.
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Калуга - любовь с первого взгляда
    Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ольга Николаевна! Очень интересная и познавательная прогулка получилась! Время пролетело незаметно, только положительные эмоции! Благодарю! 🌹
  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города
    Наш экскурсовод - Наталья. Мы встретились у музея Циолковского и пешком дошли до гостинного двора, за 3 часа. Наталья подробно
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    и увлекательно рассказывала о купеческой Калуге, об интересных людях, живших и посетивших город. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Наташа - многознающий и увлечённый человек, умеющий донести информацию до нас. Спасибо! Было интересно.

  • А
    Алексей
    7 января 2024
    Обед с историей
    Программа очень понравилась. Необыкновенно гостеприимные и доброжелательные хозяева. К тому же всё еще и очень вкусно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • О
    Ольга
    2 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
    Спасибо Ольге за рассказ о прекрасной Калуге. Мы пришли на экскурсию сразу как приехали в Калугу, раньше об этом городе
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    ничего не знали) Ольга за 2 часа поведала нам емко и интересно историю с самого основания до наших дней. Мы прогулялись от памятника Ивану III, через парк, посмотрели на Оку, послушали много про купцов Калуги, перешли через Каменный мост виадук, прошли мимо домов бывших купцов, все под живые рассказы Ольги. Манера рассказа интересная, непринуждённая!

  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Золотые годы купечества
    Очень благодарны Ольге за знакомство С Калугой. Она подошла творчески, узнав, что мы в этом городе первый раз, и рассказала не
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    только о роли купечества в развитии города, а коснулась и его древней истории, современного облика. В ходе экскурсии демонстрировпли фото и планы города. Видя, что ребенок отвлекается, она находила возможности вновь вовлечь его в тему экскурсии. Она показала свой профессионализм как гида, глубокие знания и любовь к городу. Спасибо.

  • Т
    Татьяна
    23 августа 2023
    Дореволюционная Калуга: люди и деньги
    Увлекательная экскурсия. Гид Ольга очень интересно провела нас через два века денежной истории города. Столько, сколько мы узнали на экскурсии в книгах не найдёшь. Человека, любящего свой город распознать легко. Большое спасибо.
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2023
    Досуг провинциалов. Хлеба и зрелищ
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Ирина влюблена в город и его историю и с удовольствием делится своей любовью. На два часа погрузились в культурную жизнь старой Калуги. Обязательно вернёмся. Смотреть ещё много чего. Огромное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На выходные»

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  5. Обед с историей
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  2. Гостиный Двор
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  6. Памятник 600-летию Калуги
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  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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