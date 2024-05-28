читать дальше

ничего не знали) Ольга за 2 часа поведала нам емко и интересно историю с самого основания до наших дней. Мы прогулялись от памятника Ивану III, через парк, посмотрели на Оку, послушали много про купцов Калуги, перешли через Каменный мост виадук, прошли мимо домов бывших купцов, все под живые рассказы Ольги. Манера рассказа интересная, непринуждённая!