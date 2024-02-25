Кристина проводит ещё 4 экскурсии

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Калужские приключения

Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Вас ждет захватывающее путешествие по страницам истории Калуги с квестом "Калужские приключения".

Вашим проводником станет карта города двухсотлетней давности, которая поможет вам познакомиться с удивительными историческими объектами.

В процессе прогулки вы не
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только научитесь определять здания по старинным чертежам, но и попробуете уникальные местные лакомства, которые передают вкус прошлых веков.

Интригующие рассказы о купеческих домах, легенды о знаменитых гостях города и поиски сокровищ превратят вашу экскурсию в настоящее приключение. Каждый уголок Калуги скрывает свои секреты, и вы получите шанс раскрыть их.

И не забудьте, в подарок вам будет предоставлена аудиоэкскурсия "Говорящий Код", которая дополнит ваше путешествие по историческим местам Калуги

4.9
34 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Карты с планом Калуги 200-летней давности
  • 🏛️ Истории о купеческих домах
  • 🍬 Дегустация старинного калужского лакомства
  • 👻 Визит в дом с привидением
  • 🏺 Поиск кувшина с золотыми монетами
Калужские приключения
Калужские приключения
Калужские приключения

Что можно увидеть

  • Калужская крепость
  • Торговые купеческие ряды
  • Каменный мост
  • Присутственные места
  • Дом Макарова
  • Роскошный дом Калуги начала XIX века

Описание квеста

Нескучная прогулка по центру

В старинном красивом городе вы исследуете территорию бывшей калужской крепости, посетите торговые купеческие ряды и рассмотрите необычный Каменный мост. А также узнаете, почему арки Присутственных мест отличаются по высоте, заглянете во двор самого роскошного дома Калуги начала XIX века и увидите здание, в котором живет привидение.

История и легенды города

Калуга хранит множество тайн и необычных исторических фактов. Вы раскроете, почему палаты Макарова построили на окраине города, зачем Гоголь приезжал к жене местного губернатора и кто стал калужским «почетным пленником». Кроме того, услышите интересные факты о семье, трагедиях в жизни и упорстве характера «отца космонавтики» и узнаете, в какой части ракеты-носителя Восток он находился.

Организационные детали

  • Экскурсия сопровождается демонстрацией наглядных материалов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу при заказе мы подарим вам аудиоэкскурсию «Говорящий Код», чтобы дополнить вашу прогулку по Калуге
  • На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица с выраженными признаками ОРВИ и девиантным поведением

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Королева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 5006 туристов
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные
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путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
5
3
2
1
Юрий
Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это не помешало. Интересный рассказ о городе от Людмилы, купеческие дома, соборы и парк. Теперь мы немного погрузились в историю города. Спасибо!
Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это
Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это
Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это
Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это
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М
Прекрасная экскурсия! Все. 16, детей (ходили классом, 12 лет) в невероятном восторге! Интересно, красиво, с элементами квеста. Очень рекомендую. Все дети, не смотря на холод и дождь, сказали, что было очень интересно. спасибо огромное!
Прекрасная экскурсия! Все. 16, детей (ходили классом, 12 лет) в невероятном восторге! Интересно, красиво, с элементами
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Людмила
Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного. Удивили космонавтики, мы их нашли несколько штук! Ну а "Калужское тесто" - это шедевр, больше даже понравилось в виде пряника. Калуга - замечательный город! А Музей космонавтики - это отдельная песня! Спасибо, что так любите свой город и стараетесь передать свою любовь путешественникам!
Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного.
Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного.
Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного.
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Мария
У нас была компания из родителей и детей. Знакомство с Калугой состоялось в сопровождении Юлии. И это было замечательно! Во-первых, Юлия прекрасный рассказчик; во-вторых ее знание города, эрудиция, подкованность -
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на высоте. Юлия отвечала на все наши вопросы, была готова отойти от темы, чтобы обсудить что-то, нас заинтересовавшее. Ну и в третьих, идея с картами и поиском ответов - великолепная! Дети были не только увлечены, они смотрели по сторонам, старались ориентироваться на местности. А это помогает еще лучше познакомиться с городом)).
Нам не хватило времени. Мы бы с огромным удовольствием еще пару часов погуляли бы с Юлией. Уже надеемся и мечтаем о новой встрече!

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Б
Были на экскурсии с Юлией. Состав: 3 взрослых и трое детей - два подростка 13 лет и ребенок 10 лет. Всем все очень понравилось. Юлия провела очень интересную экскурсию, рассказала
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много деталей, благодаря чему разные исторические личности, которые жили или бывали в Калуге, «ожили» и, конечно же, запомнились. Понравилось, как Юлия очень профессионально относится к источникам информации, только достоверные факты, а легенды, хоть и завораживающие или пугающие, рассказывались именно как легенды. И очень благодарны, что Юлия учитывала и погоду и состав группы, чтобы сделать нашу экскурсию максимально удобной и доступной. Огромное спасибо!

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Н
Здравствуйте! Были на экскурсии у Кристины 29.07.21. Очень довольны.
На экскурсии было 6 детей, понравилось всем, трёхлетний малыш одолел весь пеший маршрут (хотя маршрут и был ощутимый,но проходил с своевременными остановками).
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Кристина отличный гид, отвечает на любые дополнительные вопросы доступно и доброжелательно. Старается сделать прогулку максимально комфортной (предлагает остановиться в теньке и пт). Экскурсия идеально подходит для детей, ведь практически все любят наклейки! Особая запомнился старинный кувшин с монетами, найденный в конце.
Также хочу добавить, что Кристина очень тактична и деликатна. Мы добирались с вокзала и опоздали, и Кристина не высказала нам ни малейших претензий.

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Входит в следующие категории Калуги

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