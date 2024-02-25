Кристина проводит ещё 4 экскурсии

Вас ждет захватывающее путешествие по страницам истории Калуги с квестом "Калужские приключения".Вашим проводником станет карта города двухсотлетней давности, которая поможет вам познакомиться с удивительными историческими объектами.В процессе прогулки вы не

только научитесь определять здания по старинным чертежам, но и попробуете уникальные местные лакомства, которые передают вкус прошлых веков. Интригующие рассказы о купеческих домах, легенды о знаменитых гостях города и поиски сокровищ превратят вашу экскурсию в настоящее приключение. Каждый уголок Калуги скрывает свои секреты, и вы получите шанс раскрыть их. И не забудьте, в подарок вам будет предоставлена аудиоэкскурсия "Говорящий Код", которая дополнит ваше путешествие по историческим местам Калуги

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Нескучная прогулка по центру

В старинном красивом городе вы исследуете территорию бывшей калужской крепости, посетите торговые купеческие ряды и рассмотрите необычный Каменный мост. А также узнаете, почему арки Присутственных мест отличаются по высоте, заглянете во двор самого роскошного дома Калуги начала XIX века и увидите здание, в котором живет привидение.

История и легенды города

Калуга хранит множество тайн и необычных исторических фактов. Вы раскроете, почему палаты Макарова построили на окраине города, зачем Гоголь приезжал к жене местного губернатора и кто стал калужским «почетным пленником». Кроме того, услышите интересные факты о семье, трагедиях в жизни и упорстве характера «отца космонавтики» и узнаете, в какой части ракеты-носителя Восток он находился.

Организационные детали