Кристина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Нескучная прогулка 👣 по центру

В старинном красивом городе вы исследуете территорию бывшей калужской крепости, посетите торговые купеческие ряды и рассмотрите необычный Каменный мост. А также узнаете, почему арки Присутственных мест отличаются по высоте, заглянете во двор самого роскошного дома Калуги начала XIX века и увидите здание, в котором живет привидение.

История и легенды города

Калуга хранит множество тайн и необычных исторических фактов. Вы раскроете, почему палаты Макарова построили на окраине города, зачем Гоголь приезжал к жене местного губернатора и кто стал калужским «почетным пленником». Кроме того, услышите интересные факты о семье, трагедиях в жизни и упорстве характера «отца космонавтики» и узнаете, в какой части ракеты-носителя Восток он находился.

Организационные детали

Экскурсия сопровождается демонстрацией наглядных материалов.