Кристина проводит ещё 4 экскурсии

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Калужские приключения

Увлекательная обзорная экскурсия с элементами квеста для всей семьи

Кристина
Кристина – представитель из Калуги
Вы получите карты с планом Калуги 200-летней давности и наклеите на них изображения исторических объектов, которые встретятся нам на пути.

Продегустируете старинное калужское лакомство, узнаете самые яркие истории 📖 о купеческих домах и отправитесь на поиски кувшина с золотыми монетами!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Калужские приключения
Калужские приключения

Что вас ожидает

Нескучная прогулка 👣 по центру
В старинном красивом городе вы исследуете территорию бывшей калужской крепости, посетите торговые купеческие ряды и рассмотрите необычный Каменный мост. А также узнаете, почему арки Присутственных мест отличаются по высоте, заглянете во двор самого роскошного дома Калуги начала XIX века и увидите здание, в котором живет привидение.

История и легенды города
Калуга хранит множество тайн и необычных исторических фактов. Вы раскроете, почему палаты Макарова построили на окраине города, зачем Гоголь приезжал к жене местного губернатора и кто стал калужским «почетным пленником». Кроме того, услышите интересные факты о семье, трагедиях в жизни и упорстве характера «отца космонавтики» и узнаете, в какой части ракеты-носителя Восток он находился.

Организационные детали

Экскурсия сопровождается демонстрацией наглядных материалов.

Начало и место завершения
🚩 на ул. Королева
Калужские приключения
Калужские приключения
Калужские приключения
Калужские приключения
Калужские приключения
Калужские приключения
Калужские приключения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кристина
Кристина
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные путешественники и семейные пары, молодежные компании, школьные классы и представители иностранцев — с каждым я веду индивидуальную работу. Также организую транспорт — от легковой машины до 50-ти местного автобуса. По запросам подбираю подходящих экскурсоводов, ведь и простая обзорная по городу может быть разной. Кому-то нужен позитивный гид, не перегружающий фактами, а кто-то любит историю; кого-то интересует Калуга православная — есть у нас и такие гиды-знатоки, а кого-то период Отечественной Войны — тогда я обращаюсь к специалистам по военной истории.
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Кристина проводит ещё 4 экскурсии

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