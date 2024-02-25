Кристина проводит ещё 4 экскурсии

Вас ждет захватывающее путешествие по страницам истории Калуги с квестом "Калужские приключения".
Вашим проводником станет карта города двухсотлетней давности, которая поможет вам познакомиться с удивительными историческими объектами.
В процессе прогулки вы не
Вашим проводником станет карта города двухсотлетней давности, которая поможет вам познакомиться с удивительными историческими объектами.
В процессе прогулки вы не
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Карты с планом Калуги 200-летней давности
- 🏛️ Истории о купеческих домах
- 🍬 Дегустация старинного калужского лакомства
- 👻 Визит в дом с привидением
- 🏺 Поиск кувшина с золотыми монетами
Что можно увидеть
- Калужская крепость
- Торговые купеческие ряды
- Каменный мост
- Присутственные места
- Дом Макарова
- Роскошный дом Калуги начала XIX века
Описание квеста
Нескучная прогулка по центру
В старинном красивом городе вы исследуете территорию бывшей калужской крепости, посетите торговые купеческие ряды и рассмотрите необычный Каменный мост. А также узнаете, почему арки Присутственных мест отличаются по высоте, заглянете во двор самого роскошного дома Калуги начала XIX века и увидите здание, в котором живет привидение.
История и легенды города
Калуга хранит множество тайн и необычных исторических фактов. Вы раскроете, почему палаты Макарова построили на окраине города, зачем Гоголь приезжал к жене местного губернатора и кто стал калужским «почетным пленником». Кроме того, услышите интересные факты о семье, трагедиях в жизни и упорстве характера «отца космонавтики» и узнаете, в какой части ракеты-носителя Восток он находился.
Организационные детали
- Экскурсия сопровождается демонстрацией наглядных материалов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу при заказе мы подарим вам аудиоэкскурсию «Говорящий Код», чтобы дополнить вашу прогулку по Калуге
- На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица с выраженными признаками ОРВИ и девиантным поведением
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Королева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 5006 туристов
Здравствуйте! Я организую экскурсии по Калуге и Калужской области. Со мной уже 5 год работают несколько замечательных экскурсоводов, за это время мы заслужили множество положительных отзывов. К нам обращаются одиночные
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это не помешало. Интересный рассказ о городе от Людмилы, купеческие дома, соборы и парк. Теперь мы немного погрузились в историю города. Спасибо!
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М
Прекрасная экскурсия! Все. 16, детей (ходили классом, 12 лет) в невероятном восторге! Интересно, красиво, с элементами квеста. Очень рекомендую. Все дети, не смотря на холод и дождь, сказали, что было очень интересно. спасибо огромное!
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Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного. Удивили космонавтики, мы их нашли несколько штук! Ну а "Калужское тесто" - это шедевр, больше даже понравилось в виде пряника. Калуга - замечательный город! А Музей космонавтики - это отдельная песня! Спасибо, что так любите свой город и стараетесь передать свою любовь путешественникам!
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У нас была компания из родителей и детей. Знакомство с Калугой состоялось в сопровождении Юлии. И это было замечательно! Во-первых, Юлия прекрасный рассказчик; во-вторых ее знание города, эрудиция, подкованность -
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Б
Были на экскурсии с Юлией. Состав: 3 взрослых и трое детей - два подростка 13 лет и ребенок 10 лет. Всем все очень понравилось. Юлия провела очень интересную экскурсию, рассказала
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Н
Здравствуйте! Были на экскурсии у Кристины 29.07.21. Очень довольны.
На экскурсии было 6 детей, понравилось всем, трёхлетний малыш одолел весь пеший маршрут (хотя маршрут и был ощутимый,но проходил с своевременными остановками).
На экскурсии было 6 детей, понравилось всем, трёхлетний малыш одолел весь пеший маршрут (хотя маршрут и был ощутимый,но проходил с своевременными остановками).
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Входит в следующие категории Калуги
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