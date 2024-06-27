Как калужские купцы за два моря ходили

Погрузитесь в историю Калуги: соборы, купеческие дома, легенды Древней Греции и интерактивы. Завершение на площади Старый Торг. Удобная обувь обязательна
Главная тема экскурсии - место Калуги в истории России.

Архитектура, торговля и связи города с другими странами будут раскрыты через прогулку от Георгиевского храма до Гостиного двора.

Участники узнают, чем Калуга обязана
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купцам, как они застраивали свои усадьбы в 17-19 веках, что сейчас находится за старыми дверьми и многое другое.

Экскурсия включает посещение Свято-Георгиевского собора, домов 18 и 19 веков, палат Коробова и Макаровых, Каменного моста и площади Старый Торг.

Зимой гид будет в костюме калужской купчихи, а летом возьмёт антикварные предметы для интерактивной части. (between 400-500 symbols)

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальная архитектура
  2. 🕰️ Исторические факты
  3. 🗝️ Тайные комнаты
  4. 🍞 Гастрономические истории
  5. 👗 Интерактивные элементы
Как калужские купцы за два моря ходили
Как калужские купцы за два моря ходили
Как калужские купцы за два моря ходили
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Свято-Георгиевский собор
  • Дома 18 и 19 веков
  • Палаты Коробова
  • Усадьба Золотарёва
  • Палаты Макаровых
  • Каменный мост
  • Площадь Старый Торг

Описание экскурсии

  • В Свято-Георгиевском соборе 1701 года вы увидите икону Калужской Божьей Матери и другие образа, что старше самого храма
  • Зайдём в подъезды домов 18 и 19 веков
  • У палат Коробова поговорим о стоимости купеческого костюма, проведём небольшой интерактив и найдём тайную комнату
  • Калужские купцы были прижимистыми людьми: чай пили «до бела» и придумали, что делать с остатками хлеба после трапезы. Так, вы узнаете, как появился гастрономический бренд города
  • В усадьбе Золотарёва вспомним учебник 5 класса по истории: легенды Древней Греции и три главных принципа строительства в Риме
  • У палат Макаровых я расскажу о самых успешных купцах в Российской империи и покажу единственное сохранившееся старинное окошко
  • Пройдём по Каменному мосту и закончим экскурсию на площади Старый Торг

Зимой я буду в костюме калужской купчихи, а летом возьму антикварные предметы для интерактивной части.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится, но по желанию можем зайти в палаты Коробова — 50 руб. за человека
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Н
27 июня 2024
Экскурсия замечательная! Очень рекомендую Ирину, она прекрасный профессионал, умеет рассказать много и интересно, не утомительно и увлекательно.

Входит в следующие категории Калуги

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЗимниеЛетниеНа выходныеУсадьбы и дворцыГостиный ДворПопулярные местаКаменный МостДворец ЗолотареваДворцы, замки и особнякиПалаты купцов КоробовыхСвято-Георгиевский СоборСвятые местаДля студентовИнтерактивные

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