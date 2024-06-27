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купцам, как они застраивали свои усадьбы в 17-19 веках, что сейчас находится за старыми дверьми и многое другое.



Экскурсия включает посещение Свято-Георгиевского собора, домов 18 и 19 веков, палат Коробова и Макаровых, Каменного моста и площади Старый Торг.



Зимой гид будет в костюме калужской купчихи, а летом возьмёт антикварные предметы для интерактивной части. (between 400-500 symbols)