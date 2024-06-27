Главная тема экскурсии - место Калуги в истории России.
Архитектура, торговля и связи города с другими странами будут раскрыты через прогулку от Георгиевского храма до Гостиного двора.
Участники узнают, чем Калуга обязана
Архитектура, торговля и связи города с другими странами будут раскрыты через прогулку от Георгиевского храма до Гостиного двора.
Участники узнают, чем Калуга обязана
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🕰️ Исторические факты
- 🗝️ Тайные комнаты
- 🍞 Гастрономические истории
- 👗 Интерактивные элементы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Свято-Георгиевский собор
- Дома 18 и 19 веков
- Палаты Коробова
- Усадьба Золотарёва
- Палаты Макаровых
- Каменный мост
- Площадь Старый Торг
Описание экскурсии
- В Свято-Георгиевском соборе 1701 года вы увидите икону Калужской Божьей Матери и другие образа, что старше самого храма
- Зайдём в подъезды домов 18 и 19 веков
- У палат Коробова поговорим о стоимости купеческого костюма, проведём небольшой интерактив и найдём тайную комнату
- Калужские купцы были прижимистыми людьми: чай пили «до бела» и придумали, что делать с остатками хлеба после трапезы. Так, вы узнаете, как появился гастрономический бренд города
- В усадьбе Золотарёва вспомним учебник 5 класса по истории: легенды Древней Греции и три главных принципа строительства в Риме
- У палат Макаровых я расскажу о самых успешных купцах в Российской империи и покажу единственное сохранившееся старинное окошко
- Пройдём по Каменному мосту и закончим экскурсию на площади Старый Торг
Зимой я буду в костюме калужской купчихи, а летом возьму антикварные предметы для интерактивной части.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится, но по желанию можем зайти в палаты Коробова — 50 руб. за человека
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калуге
Родилась и живу в Калуге, люблю свой город. Имею профессиональное образование экскурсовода и большой опыт работы. В наше время, объехав полмира, считаю: в Калуге есть, что показать и есть, чем гордиться! С радостью расскажу о родном городе и Калужской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 июня 2024
Экскурсия замечательная! Очень рекомендую Ирину, она прекрасный профессионал, умеет рассказать много и интересно, не утомительно и увлекательно.
Входит в следующие категории Калуги
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