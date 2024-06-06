🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги Начало: На улице Ленина, 96А 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней Начало: На площади Победы 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты Начало: Около дома-музея Шамиля 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария Начало: Г. Калуга, Сквер Мира 4 450 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата Начало: Возле Калужского драматического театра 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 5 отзывов «Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья Начало: На улице Московской Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30 от 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 7 отзывов Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями Начало: В районе Калужского драматического театра 5 430 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города Начало: Калуга 19 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+ Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге Начало: Палаты Коробовых 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас Начало: Пл. Победы, памятник Жукову Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Тайны древней Калуги: индивидуальная экскурсия с личным гидом Познайте Калугу: легенды старинных улиц, вкус традиционного теста и истории древних зданий Начало: Пл. Победы, памятник Жукову Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Калуга - любовь с первого взгляда: экскурсия с гидом Ваш личный экскурсовод раскроет секреты Калуги в двухчасовой прогулке по её знаковым местам Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды) 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 2 часа 5 отзывов Обед с историей: семейные рецепты купцов Чичкиных-Рябининых Приглашаем на обед с историей в Калуге! Потомок купцов Котельников Сергей Георгиевич предложит блюда по старинным рецептам Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а Расписание: Смотрите выше «Купить билет» 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по историческому центру Калуги: исследуйте и запечатлейте Погрузитесь в атмосферу Калуги, исследуя её улицы и памятники с профессиональным фотографом. Запечатлейте лучшие моменты Начало: Сквер имени Чижевского 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом Расписание: любой день, удобное для Вас время 3 900 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» Начало: Площадь Старый Торг, 4/1 Расписание: Ежедневно в 19:00 от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.