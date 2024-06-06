Необычные экскурсии по Калуге

Найдено 21 экскурсия в категории «Необычные» в Калуге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винтажная Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Сегодня в 17:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за всё до 5 чел.
Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900 за человека
Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430 за всё до 6 чел.
Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 6 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
4 300 за всё до 4 чел.
Вслед за тайнами древней Калуги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Тайны древней Калуги: индивидуальная экскурсия с личным гидом
Познайте Калугу: легенды старинных улиц, вкус традиционного теста и истории древних зданий
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 800 за всё до 4 чел.
Калуга - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Калуга - любовь с первого взгляда: экскурсия с гидом
Ваш личный экскурсовод раскроет секреты Калуги в двухчасовой прогулке по её знаковым местам
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обед с историей
Групповая
2 часа
5 отзывов
Обед с историей: семейные рецепты купцов Чичкиных-Рябининых
Приглашаем на обед с историей в Калуге! Потомок купцов Котельников Сергей Георгиевич предложит блюда по старинным рецептам
Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
Расписание: Смотрите выше «Купить билет»
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
2 900 за человека
Фотопрогулка по Калуге
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по историческому центру Калуги: исследуйте и запечатлейте
Погрузитесь в атмосферу Калуги, исследуя её улицы и памятники с профессиональным фотографом. Запечатлейте лучшие моменты
Начало: Сквер имени Чижевского
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории
Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги
Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом
Расписание: любой день, удобное для Вас время
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 15 чел.
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
Начало: Площадь Старый Торг, 4/1
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Пора пара-пам-па по барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
    Хочется поблагодарить Евгению за экскурсию. Экскурсия была очень необычная и интересная.
  • А
    Алла
    31 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
    читать дальше

    два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся. Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.

    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Калуга - любовь с первого взгляда
    Добрый день! Группа туристов в состаае 5 человек 20 мая в 16 часов были на пешеходной экскурсии. Экскурсовод Ольга замечательно
    читать дальше

    провнла пешеходную экскурсию по городу Калуга. Экскурсия проведена на высоком уровне. Огрлмная благодарность экскурсоводу от всей группы. Хотим пожелатб приезжающим туристам заказывать обязательно эскурсию для более лучшего знакомства с городом. Ирина от всей группы.

  • V
    Vladislav
    20 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
    Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
    читать дальше

    про своих родственников -Купцов. Разыграли мини сценку, внучки их танцевали, играли с детьми в бирюльки и игры. Остались под впечатлением и ушли в прекрасном настроении. Спасибо большое всей их большой и дружной семье. Однозначно всем и даже настоятельно рекомендую к посещению

  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
    Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода
    Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
    читать дальше

    время. Вера рассказывает малоизвестные факты о городе, который она очень любит и прекрасно знает. Было желание слушать еще и еще. Спасибо за прекрасную прогулку)

  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
    Спасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотите познакомится с основными достопримечательности
    читать дальше

    города, то рекомендую вам эту экскурсию. Особенно понравилась эрудиция экскурсовода и знание города. После данной экскурсии посмотрели на Калугу другими глазами.

    Спасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотитеСпасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотитеСпасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотитеСпасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотитеСпасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотитеСпасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотитеСпасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотитеСпасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотите

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Винтажная Калуга
  2. Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
  3. Сияй, вечерняя Калуга
  4. Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
  5. Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Необычные" можно забронировать 21 экскурсию от 2 900 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 21 экскурсии в Калуге на 2024 год по теме «Необычные», 165 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам