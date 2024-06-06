1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Сегодня в 17:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны древней Калуги: индивидуальная экскурсия с личным гидом
Познайте Калугу: легенды старинных улиц, вкус традиционного теста и истории древних зданий
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Калуга - любовь с первого взгляда: экскурсия с гидом
Ваш личный экскурсовод раскроет секреты Калуги в двухчасовой прогулке по её знаковым местам
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Обед с историей: семейные рецепты купцов Чичкиных-Рябининых
Приглашаем на обед с историей в Калуге! Потомок купцов Котельников Сергей Георгиевич предложит блюда по старинным рецептам
Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
Расписание: Смотрите выше «Купить билет»
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
2 900₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Калуги: исследуйте и запечатлейте
Погрузитесь в атмосферу Калуги, исследуя её улицы и памятники с профессиональным фотографом. Запечатлейте лучшие моменты
Начало: Сквер имени Чижевского
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории
Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги
Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом
Расписание: любой день, удобное для Вас время
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
Начало: Площадь Старый Торг, 4/1
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Хочется поблагодарить Евгению за экскурсию. Экскурсия была очень необычная и интересная.
- ААлла31 мая 202431.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
- ООльга26 мая 2024Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
- ИИрина21 мая 2024Добрый день! Группа туристов в состаае 5 человек 20 мая в 16 часов были на пешеходной экскурсии. Экскурсовод Ольга замечательно
- VVladislav20 мая 2024Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
- ЛЛариса16 мая 2024Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
- ВВалентина11 мая 2024Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
- ВВалентина11 мая 2024Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода
- ННаталья11 мая 2024Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
- ААнна11 мая 2024Спасибо Евгении за отличную экскурсию. Было очень познавательно. С интересом слушали историю Калуги. Если вы хотите познакомится с основными достопримечательности
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Необычные»
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