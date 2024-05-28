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И Ирина Калуга - любовь с первого взгляда читать дальше провнла пешеходную экскурсию по городу Калуга. Экскурсия проведена на высоком уровне. Огрлмная благодарность экскурсоводу от всей группы. Хотим пожелатб приезжающим туристам заказывать обязательно эскурсию для более лучшего знакомства с городом. Ирина от всей группы. Добрый день! Группа туристов в состаае 5 человек 20 мая в 16 часов были на пешеходной экскурсии. Экскурсовод Ольга замечательно

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О Ольга Калуга - любовь с первого взгляда Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ольга Николаевна! Очень интересная и познавательная прогулка получилась! Время пролетело незаметно, только положительные эмоции! Благодарю! 🌹

Е Елена Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города читать дальше и увлекательно рассказывала о купеческой Калуге, об интересных людях, живших и посетивших город. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Наташа - многознающий и увлечённый человек, умеющий донести информацию до нас. Спасибо! Было интересно. Наш экскурсовод - Наталья. Мы встретились у музея Циолковского и пешком дошли до гостинного двора, за 3 часа. Наталья подробно

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Т Татьяна Досуг провинциалов. Хлеба и зрелищ Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Ирина влюблена в город и его историю и с удовольствием делится своей любовью. На два часа погрузились в культурную жизнь старой Калуги. Обязательно вернёмся. Смотреть ещё много чего. Огромное спасибо

Т Татьяна Дореволюционная Калуга: люди и деньги Увлекательная экскурсия. Гид Ольга очень интересно провела нас через два века денежной истории города. Столько, сколько мы узнали на экскурсии в книгах не найдёшь. Человека, любящего свой город распознать легко. Большое спасибо.

С Светлана Золотые годы купечества Большое спасибо за отличную прогулку по городу! Мы были в Калуге первый раз и Ольга показала нам не только купеческий город, но и рассказала много об истории замечательного города!