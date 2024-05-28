1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Начало: Улица Ленина, 126
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 15:00
11 июня в 07:30
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Калуга - любовь с первого взгляда: экскурсия с гидом
Ваш личный экскурсовод раскроет секреты Калуги в двухчасовой прогулке по её знаковым местам
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Золотые годы купечества: эксклюзивная экскурсия по Калуге
Познакомьтесь с купеческой Калугой: уникальные палаты, исторические анекдоты и мастер-класс по вязанию узлов
Начало: Калуга, ул. Плеханова 88
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории
Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги
Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Ольга Туркова прекрасный экскурсовод. Очень увлеченный и знающий. Очень понравилась любовь Ольги к городу и то что она старается донести
- ИИрина21 мая 2024Добрый день! Группа туристов в состаае 5 человек 20 мая в 16 часов были на пешеходной экскурсии. Экскурсовод Ольга замечательно
- ВВадим10 мая 2024Очень понравилась экскурсия проведённая Ольгой, она большой патриот Калуги и профессионал своего дела. Я много где побывал, здесь мне очень понравился подход Ольги к туристам, рекомендую, и большое спасибо за хороший день.
- ООльга3 мая 2024Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ольга Николаевна! Очень интересная и познавательная прогулка получилась! Время пролетело незаметно, только положительные эмоции! Благодарю! 🌹
- ЕЕлена24 февраля 2024Первое впечатление о Калуге: самые красивые места городаНаш экскурсовод - Наталья. Мы встретились у музея Циолковского и пешком дошли до гостинного двора, за 3 часа. Наталья подробно
- ЕЕлена28 августа 2023Очень благодарны Ольге за знакомство С Калугой. Она подошла творчески, узнав, что мы в этом городе первый раз, и рассказала не
- ТТатьяна23 августа 2023Досуг провинциалов. Хлеба и зрелищОчень интересная и познавательная экскурсия. Гид Ирина влюблена в город и его историю и с удовольствием делится своей любовью. На два часа погрузились в культурную жизнь старой Калуги. Обязательно вернёмся. Смотреть ещё много чего. Огромное спасибо
- ТТатьяна23 августа 2023Увлекательная экскурсия. Гид Ольга очень интересно провела нас через два века денежной истории города. Столько, сколько мы узнали на экскурсии в книгах не найдёшь. Человека, любящего свой город распознать легко. Большое спасибо.
- ССветлана14 августа 2023Большое спасибо за отличную прогулку по городу! Мы были в Калуге первый раз и Ольга показала нам не только купеческий город, но и рассказала много об истории замечательного города!
- ААлексей15 июня 2023Духовная сила России: Оптина пустыньМного увидели, много показали рассказали о святых местах, побывали на святых источниках, показали вышитую бисером икону Калужской Божией матери, были у захоронения схимомонахини. Сервис отличный, гид, водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Туры выходного дня»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Туры выходного дня" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2024 год по теме «Туры выходного дня», 50 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август