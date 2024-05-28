Туры выходного дня – экскурсии в Калуге

Найдено 4 экскурсии в категории «Туры выходного дня» в Калуге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Начало: Улица Ленина, 126
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 15:00
11 июня в 07:30
от 6 000 за всё до 6 чел.
Калуга - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Калуга - любовь с первого взгляда: экскурсия с гидом
Ваш личный экскурсовод раскроет секреты Калуги в двухчасовой прогулке по её знаковым местам
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Золотые годы купечества
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Золотые годы купечества: эксклюзивная экскурсия по Калуге
Познакомьтесь с купеческой Калугой: уникальные палаты, исторические анекдоты и мастер-класс по вязанию узлов
Начало: Калуга, ул. Плеханова 88
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории
Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги
Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
    Ольга Туркова прекрасный экскурсовод. Очень увлеченный и знающий. Очень понравилась любовь Ольги к городу и то что она старается донести
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    это чувство до нас, своих подопечных. Ольга очень уважительна и предупредительна. Посоветовала нам посетить музеи и купить интересную литературу, что мы и сделали.

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Калуга - любовь с первого взгляда
    Добрый день! Группа туристов в состаае 5 человек 20 мая в 16 часов были на пешеходной экскурсии. Экскурсовод Ольга замечательно
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    провнла пешеходную экскурсию по городу Калуга. Экскурсия проведена на высоком уровне. Огрлмная благодарность экскурсоводу от всей группы. Хотим пожелатб приезжающим туристам заказывать обязательно эскурсию для более лучшего знакомства с городом. Ирина от всей группы.

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия проведённая Ольгой, она большой патриот Калуги и профессионал своего дела. Я много где побывал, здесь мне очень понравился подход Ольги к туристам, рекомендую, и большое спасибо за хороший день.
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Калуга - любовь с первого взгляда
    Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ольга Николаевна! Очень интересная и познавательная прогулка получилась! Время пролетело незаметно, только положительные эмоции! Благодарю! 🌹
  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города
    Наш экскурсовод - Наталья. Мы встретились у музея Циолковского и пешком дошли до гостинного двора, за 3 часа. Наталья подробно
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    и увлекательно рассказывала о купеческой Калуге, об интересных людях, живших и посетивших город. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что Наташа - многознающий и увлечённый человек, умеющий донести информацию до нас. Спасибо! Было интересно.

  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Золотые годы купечества
    Очень благодарны Ольге за знакомство С Калугой. Она подошла творчески, узнав, что мы в этом городе первый раз, и рассказала не
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    только о роли купечества в развитии города, а коснулась и его древней истории, современного облика. В ходе экскурсии демонстрировпли фото и планы города. Видя, что ребенок отвлекается, она находила возможности вновь вовлечь его в тему экскурсии. Она показала свой профессионализм как гида, глубокие знания и любовь к городу. Спасибо.

  • Т
    Татьяна
    23 августа 2023
    Досуг провинциалов. Хлеба и зрелищ
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Ирина влюблена в город и его историю и с удовольствием делится своей любовью. На два часа погрузились в культурную жизнь старой Калуги. Обязательно вернёмся. Смотреть ещё много чего. Огромное спасибо
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2023
    Дореволюционная Калуга: люди и деньги
    Увлекательная экскурсия. Гид Ольга очень интересно провела нас через два века денежной истории города. Столько, сколько мы узнали на экскурсии в книгах не найдёшь. Человека, любящего свой город распознать легко. Большое спасибо.
  • С
    Светлана
    14 августа 2023
    Золотые годы купечества
    Большое спасибо за отличную прогулку по городу! Мы были в Калуге первый раз и Ольга показала нам не только купеческий город, но и рассказала много об истории замечательного города!
  • А
    Алексей
    15 июня 2023
    Духовная сила России: Оптина пустынь
    Много увидели, много показали рассказали о святых местах, побывали на святых источниках, показали вышитую бисером икону Калужской Божией матери, были у захоронения схимомонахини. Сервис отличный, гид, водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Туры выходного дня»

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  1. Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
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  3. Золотые годы купечества
  4. Дореволюционная Калуга: люди и деньги
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  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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