Квест-путешествие по старинным улицам Калуги с осмотром самых красивых купеческих домов и усадеб погружает вас в эпоху 18-19 веков, знакомит с интересными и загадочными страницами в истории города. Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Калуге, и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии и захотел еще больше узнать о городе. Важная информация:

В начале экскурсии вы получите задание, выполнять которое будете по мере продвижения по маршруту. На каждой локации вместе с вопросом вы получаете историческую справку про тайну, легенду или загадку места, в котором будете находиться. Ваша задача – выполнить все задания и получить ключ к разгадке главной тайны старинного купеческого дома. Рассказ экскурсовода будет для вас своеобразной палочкой-выручалочкой, а вам достаточно будет активно слушать, выполнять задания и наслаждаться погружением в эпоху.

Квест будет интересен любому туристу в возрасте от 7 лет.

На маршруте нет дополнительных расходов, но по вашему желанию мы сможем заходить в кофейни по пути следования, чтобы взять кофе с собой.

Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь.

