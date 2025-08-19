В 17 веке богатый калужский купец выстроил для своей семьи каменные палаты в виде сказочного терема. Сохранился этот старинный дом до наших дней, но хранит он тайну со времен средневековья.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание квеста
Квест-путешествие по старинным улицам Калуги с осмотром самых красивых купеческих домов и усадеб погружает вас в эпоху 18-19 веков, знакомит с интересными и загадочными страницами в истории города. Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Калуге, и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии и захотел еще больше узнать о городе. Важная информация:
- В начале экскурсии вы получите задание, выполнять которое будете по мере продвижения по маршруту. На каждой локации вместе с вопросом вы получаете историческую справку про тайну, легенду или загадку места, в котором будете находиться. Ваша задача – выполнить все задания и получить ключ к разгадке главной тайны старинного купеческого дома. Рассказ экскурсовода будет для вас своеобразной палочкой-выручалочкой, а вам достаточно будет активно слушать, выполнять задания и наслаждаться погружением в эпоху.
- Квест будет интересен любому туристу в возрасте от 7 лет.
- На маршруте нет дополнительных расходов, но по вашему желанию мы сможем заходить в кофейни по пути следования, чтобы взять кофе с собой.
- Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь.
Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь.
•Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь.
В субботу и воскресенье можно начать экскурсию в 9-00ч.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дома и усадьбы купцов:
- Мешкова, Билибиных, Терениных, Яновских, Игнатовых, Золотаревых, Коробовых
- Торговый комплекс Гостиный двор
- Каменный мост
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Карлу Марксу, ул. Ленина, 88/1
Завершение: Улица Плеханова, 88
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье можно начать экскурсию в 9-00ч.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В начале экскурсии вы получите задание, выполнять которое будете по мере продвижения по маршруту. На каждой локации вместе с вопросом вы получаете историческую справку про тайну, легенду или загадку места, в котором будете находиться. Ваша задача - выполнить все задания и получить ключ к разгадке главной тайны старинного купеческого дома. Рассказ экскурсовода будет для вас своеобразной палочкой-выручалочкой, а вам достаточно будет активно слушать, выполнять задания и наслаждаться погружением в эпоху
- Квест будет интересен любому туристу в возрасте от 7 лет
- На маршруте нет дополнительных расходов, но по вашему желанию мы сможем заходить в кофейни по пути следования, чтобы взять кофе с собой
- Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
19 авг 2025
Отличный экскурсовод, спасибо большое за познавательный рассказ и неподдельный интерес к истории города. Старший сын 15 лет - убежденный скептик до всех экскурсий, но даже ему понравилось.
А
Алла
29 мар 2025
Спасибо большое Ольге за увлекательное путешествие по Калуге, узнали много интересных фактов об истории города, с удовольствием отвечали на вопросы квеста. В следующий приезд обязательно пойдем на новую экскурсию с Ольгой.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Калуга. Центр. История
Прогуляйтесь по Калужским улицам, сохранившим дух веков. Узнайте, где кутил Маяковский и что такое «толкучка». История оживает на ваших глазах
Начало: У сквера Молодожёнов
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Начало: Г. Калуга, ул. Ленина д. 106
Расписание: Ежедневно в любое удобное время в интервале с 09:00 до 17:00.
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.