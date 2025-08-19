Мои заказы

Квест-путешествие «Тайны и клады купеческих домов»

В 17 веке богатый калужский купец выстроил для своей семьи каменные палаты в виде сказочного терема. Сохранился этот старинный дом до наших дней, но хранит он тайну со времен средневековья.
читать дальше

Вам предстоит раскрыть эту тайну.

В ходе увлекательного путешествия по историческому центру города вы познакомитесь с историей купеческих домов и усадеб, с судьбами их обитателей, полюбуетесь красотой и неповторимостью зданий, услышите и разгадаете загадки, которые под силу только самым пытливым и любознательным туристам.

Раскрыв все секреты купеческих домов, вы получите ключ, который вам поможет пролить свет на главную тайну самого старого дома Калуги.

Так, прогуливаясь от одного купеческого дома к другому, вы ощутите себя исследователем прошлого и увидите город с необычной и интересной стороны.

5
2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание квеста

Квест-путешествие по старинным улицам Калуги с осмотром самых красивых купеческих домов и усадеб погружает вас в эпоху 18-19 веков, знакомит с интересными и загадочными страницами в истории города. Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Калуге, и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии и захотел еще больше узнать о городе. Важная информация:
  • В начале экскурсии вы получите задание, выполнять которое будете по мере продвижения по маршруту. На каждой локации вместе с вопросом вы получаете историческую справку про тайну, легенду или загадку места, в котором будете находиться. Ваша задача – выполнить все задания и получить ключ к разгадке главной тайны старинного купеческого дома. Рассказ экскурсовода будет для вас своеобразной палочкой-выручалочкой, а вам достаточно будет активно слушать, выполнять задания и наслаждаться погружением в эпоху.
  • Квест будет интересен любому туристу в возрасте от 7 лет.
  • На маршруте нет дополнительных расходов, но по вашему желанию мы сможем заходить в кофейни по пути следования, чтобы взять кофе с собой.
  • Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь.
В субботу и воскресенье можно начать экскурсию в 9-00ч.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дома и усадьбы купцов:
  • Мешкова, Билибиных, Терениных, Яновских, Игнатовых, Золотаревых, Коробовых
  • Торговый комплекс Гостиный двор
  • Каменный мост
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Карлу Марксу, ул. Ленина, 88/1
Завершение: Улица Плеханова, 88
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье можно начать экскурсию в 9-00ч.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
19 авг 2025
Отличный экскурсовод, спасибо большое за познавательный рассказ и неподдельный интерес к истории города. Старший сын 15 лет - убежденный скептик до всех экскурсий, но даже ему понравилось.
А
Алла
29 мар 2025
Спасибо большое Ольге за увлекательное путешествие по Калуге, узнали много интересных фактов об истории города, с удовольствием отвечали на вопросы квеста. В следующий приезд обязательно пойдем на новую экскурсию с Ольгой.

Входит в следующие категории Калуги

