Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

На этой экскурсии вы пройдёте по улицам Калуги, сохранившим дух старины. Увидите 34 исторических дома, Гостиный двор и Свято-Троицкий собор. Узнаете, где проводил время Маяковский и что такое «толкучка».



Сопровождаемые музыкой и цитатами, вы погрузитесь в историю, почувствуете высоту виадука и откроете для себя архитектурные тайны. Это не просто экскурсия, а настоящее впечатление, которое останется с вами надолго

5 3 отзыва