На этой экскурсии вы пройдёте по улицам Калуги, сохранившим дух старины. Увидите 34 исторических дома, Гостиный двор и Свято-Троицкий собор. Узнаете, где проводил время Маяковский и что такое «толкучка».
Сопровождаемые музыкой и цитатами, вы погрузитесь в историю, почувствуете высоту виадука и откроете для себя архитектурные тайны. Это не просто экскурсия, а настоящее впечатление, которое останется с вами надолго
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические дома и архитектура
- 🎶 Музыка и цитаты в сопровождении
- 📜 Истории о Маяковском и Гоголе
- 🌉 Высота виадука и его тайны
- 🖼️ Архитектурные секреты и реклама 19 века
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Что можно увидеть
- Гостиный двор
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Ока
Описание экскурсии
Вы увидите:
- 34 исторических дома.
- Гостиный двор — памятник архитектуры.
- Свято-Троицкий кафедральный собор.
- Маленькие фигурки космонавтов.
- Оку — главную купеческую дорожную артерию.
Вы услышите:
- Чем современные таксисты отличаются от извозчиков, а что у них общего.
- Как заправляли фонари и были ли в городе фонарщики.
- Стоит ли бояться «толкучки» и как спастись от воришек.
- Где кутил Маяковский и покупал бумагу для своих трудов Гоголь.
- Почему калужское тесто не сделать в Европе.
- Кто разрушил систему переходов в калужской администрации 18 века.
А ещё вы:
- Научитесь разговаривать на языке архитекторов.
- Поймёте, почему важно читать инструкции.
- Увидите, как работала реклама в 19 веке.
- В хорошую погоду сделаете доброе дело — восстановите памятник (зрительно, но главное начать:).
- Почувствуете высоту виадука.
- Обнаружите произведение искусства в кармане.
Организационные детали
- Дети младше 18 лет только в сопровождении взрослого.
- Для компании более трёх человек выдаются радиогиды — вы будете слышать не только мой голос, но и музыку, и цитаты.
- Если вам нельзя пользоваться наушниками, напишите об этом заранее — я подберу комфортный для вас вариант программы.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (максимум — 15). Доплата — 900 ₽ за чел. (дети в том числе).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сквера Молодожёнов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 1767 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод. Работаю в туризме с 2017 года, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии лёгкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Работаю со взрослыми и детьми. Приезжайте в Калугу, ко мне на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Н
Николай
7 сен 2025
Жизнерадостная и энергичная гид по имени Вера провела очень интересую экскурсию по городу👍👍👍
Екатерина
24 мая 2025
Нам очень понравилась прогулка с Верой, она- настоящий профессионал и очень приятная девушка. Хочется отметить прекрасную подачу материала- интересно, живо, красочно, не перегружая излишней информацией. Очень приятно, что Вера влюблена в свой родной город и заражает этой любовью гостей города. В общем, очень рекомендуем Веру для знакомства с этим чудесным городом!
Мари
4 мая 2025
Вера — чудесный гид, всё прошло отлично! Было немного иммерсива, интересные истории и детали на прогулке — нам повезло с погодой, гуляли по цветущему городу и рассматривали дореволюционные доходные дома Калуги. Маршрут выстроен грамотно, где нужно была сделана остановка на кофе) Мы довольны и влюбились в Калугу! Видно, что гид горит своим делом
