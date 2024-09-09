читать дальше нашли несколько штук! Ну а "Калужское тесто" - это шедевр, больше даже понравилось в виде пряника. Калуга - замечательный город! А Музей космонавтики - это отдельная песня! Спасибо, что так любите свой город и стараетесь передать свою любовь путешественникам!

Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного. Удивили космонавтики, мы их