Экскурсии с элементами квеста в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Калуге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Пешая
17 отзывов
2 часа
Квест
до 6 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
«Возможно проведение экскурсии-квеста для класса или большего количества участников»
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
5 430 за всё до 6 чел.
Калужские приключения
Пешая
32 отзыва
3 часа
Квест
до 5 чел.
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста
Пешая
3 отзыва
3 часа
Квест
до 5 чел.
Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста
Начало: Музей космонавтики
«Пешеходная экскурсия для семей с детьми с элементами квеста Вас ждет:»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    9 сентября 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Были на экскурсии 7 сентября. Очень понравилось и взрослым, и детям (9 и 14 лет). Юлия замечательный экскурсовод, уделяла внимание и взрослым и детям. Обязательно вернемся в Калугу еще, что бы разыскать всех космонавтиков! Спасибо большое)))
  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    очень понравилась экскурсия, удалось "зажечь" детей, думаю, что они многое должны были запомнить, маршрут хороший, места все интересные, рекомендуем и гида и экскурсию
    очень понравилась экскурсия, удалось "зажечь" детей, думаю, что они многое должны были запомнить, маршрут хороший, места
  • О
    Ольга
    5 августа 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Отлично провели время. Взрослым было интересно слушать Юлию, а детям искать космонавтиков. Отличная идея с этими маленькими космотнавтиками. На экскурсии посмотрели и
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    увидели главные места и достопримечательности города. Теперь имеем общее представление о городе. В процессе экскурсии Юлия рекомендовала самые лучшие места в городе, где попить кофе, посмотреть ещё что-то. Благодарим сердечно от нашей большой компании экскурсантов.

  • Л
    Людмила
    12 июля 2024
    Калужские приключения
    Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного. Удивили космонавтики, мы их
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    нашли несколько штук! Ну а "Калужское тесто" - это шедевр, больше даже понравилось в виде пряника. Калуга - замечательный город! А Музей космонавтики - это отдельная песня! Спасибо, что так любите свой город и стараетесь передать свою любовь путешественникам!

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  • Ю
    Юлия
    7 апреля 2024
    Калужские приключения
    Отличная экскурсия-квест. Интересно будет и взрослым и детям
  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2024
    Калужские приключения
    Впервые не получили должного удовольствия от прогулки-экскурсии от Трипстер. Скучновато. Рассказ Кристины был адаптирован для ребенка-подростка, который был с нами,
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    но не увлекало ни ее ни нас. На наши посторонние вопросы-ответы были разплывчатые. Рассказ четко по теме маршрута. Городок очень симпатичный, но остался осадок. Жаль

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Квесты»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Гостиный Двор
  2. Самое главное
  3. Каменный Мост
  4. Музей космонавтики
  5. Драматический театр
  6. Палаты купцов Коробовых
  7. Памятник 600-летию Калуги
  8. Театральная улица
  9. Дворец Золотарева
  10. Ракета-носитель «Восток»
Сколько стоит экскурсия по Калуге в сентябре 2024
Сейчас в Калуге в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 5 430. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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