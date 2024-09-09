2 часа
Квест
до 6 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
«Возможно проведение экскурсии-квеста для класса или большего количества участников»
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
5 430₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Квест
до 5 чел.
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Квест
до 5 чел.
Калужские приключения - экскурсия с элементами квеста
Начало: Музей космонавтики
«Пешеходная экскурсия для семей с детьми с элементами квеста Вас ждет:»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина9 сентября 2024Были на экскурсии 7 сентября. Очень понравилось и взрослым, и детям (9 и 14 лет). Юлия замечательный экскурсовод, уделяла внимание и взрослым и детям. Обязательно вернемся в Калугу еще, что бы разыскать всех космонавтиков! Спасибо большое)))
- ДДмитрий6 августа 2024очень понравилась экскурсия, удалось "зажечь" детей, думаю, что они многое должны были запомнить, маршрут хороший, места все интересные, рекомендуем и гида и экскурсию
- ООльга5 августа 2024Отлично провели время. Взрослым было интересно слушать Юлию, а детям искать космонавтиков. Отличная идея с этими маленькими космотнавтиками. На экскурсии посмотрели и
- ЛЛюдмила12 июля 2024Экскурсия на квест не тянет. Материал как экскурсия хороший, много узнали для себя интересного, даже неизвестного. Удивили космонавтики, мы их
- ЮЮлия7 апреля 2024Отличная экскурсия-квест. Интересно будет и взрослым и детям
- ЮЮлия6 апреля 2024Впервые не получили должного удовольствия от прогулки-экскурсии от Трипстер. Скучновато. Рассказ Кристины был адаптирован для ребенка-подростка, который был с нами,
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Квесты»
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