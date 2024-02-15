Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Понять быт и нравы калужан и гостей города 19 века.
Увидеть дома, в которых когда-то были кабаки, трактиры и гостиницы, куда приводили женщин из публичных домов. Изучить историю пития во времена без телефонов и ноутбуков. Оценить сохранившуюся архитектуру и облик домов в историческом центре. Всё это ждёт вас на экскурсии! Есть, пить, кутить — это про Калугу!
Увидеть дома, в которых когда-то были кабаки, трактиры и гостиницы, куда приводили женщин из публичных домов. Изучить историю пития во времена без телефонов и ноутбуков. Оценить сохранившуюся архитектуру и облик домов в историческом центре. Всё это ждёт вас на экскурсии! Есть, пить, кутить — это про Калугу!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дом купеческого собрания и шикарную ресторацию при нём
- Здания, в которых раньше были трактиры, кабаки и гостиницы
- Шикарную ресторацию «Москва» и ярмарку на Новом торге
- Старейшую аптеку на стрелке, которой более 200 лет
- Доходный купеческий дом
Вы узнаете:
- Где в Калуге найти лучшее средство от похмелья
- Что скрывают непримечательные фасады двухэтажных домов
- Что такое «облупа» и почему в Калуге была улица Облупская
- Что страшнее для купца — «быть стёртым в порошок» или оказаться «под мухой»
- Что на самой гулящей улице могла предложить институтка, а что — проститутка
- Сколько стоил «час любви» и что такое жёлтый билет
- Почему баснописец Крылов убегал от калужских полицмейстеров
- Как кутили калужане и гости города в 19 веке
А также:
- Подержите в руках уникальную рюмку и увидите блокнот трактирщика с долгами купцов
- Рассмотрите старые фото и рекламные буклеты
- Изучите каталог «секс-шопа» 19 века с ценами и описанием товаров
- Получите гайд-путеводитель по лучшим местам, где в Калуге «пить, есть, кутить!»
Кому подойдёт маршрут
Программа ориентирована как на гостей города, так и на местных жителей. Строго 18+. Это история одной улицы и тематическая экскурсия, выдержанная в одной теме. Она не подойдёт вам, если вы хотите посмотреть весь город.
Организационные детали
- На маршруте будет возможность купить кофе и чай с собой, а также организовать дегустацию настоек в баре (оплачивается отдельно)
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (максимум — 8). Доплата составит 700 руб. за каждого дополнительного участника.
- Экскурсию для вас проведёт аттестованный гид-экскурсовод по Калуге и Калужской области
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере ИМ.В.И. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Вера, я гид-экскурсовод. Работаю в туризме более 7 лет, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии лёгкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Аттестованный гид-экскурсовод, работаю со взрослыми и детьми. Приезжайте в Калугу, ко мне на экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
15 фев 2024
Давно была подписана на Веру и было очень интересно посетить экскурсию. Так сложилось что начали мы с самой пикантной). Пошли с мужем и взяли двоих друзей. Вере удалось рассказать совсем не пошло и интересно о таких, казалось бы двусмысленных темах. Было очень душевно и тепло, обязательно пойдем и на другие экскурсии). Взглянули на центр города новыми глазами!
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