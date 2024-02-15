Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Индивидуальная экскурсия в Калуге

Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны

5
1 отзыв
Понять быт и нравы калужан и гостей города 19 века.

Увидеть дома, в которых когда-то были кабаки, трактиры и гостиницы, куда приводили женщин из публичных домов. Изучить историю пития во времена без телефонов и ноутбуков. Оценить сохранившуюся архитектуру и облик домов в историческом центре. Всё это ждёт вас на экскурсии! Есть, пить, кутить — это про Калугу!
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Ближайшие даты:
3
мар
10
мар
15
мар
16
мар
17
мар
21
мар
24
мар
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Дом купеческого собрания и шикарную ресторацию при нём
  • Здания, в которых раньше были трактиры, кабаки и гостиницы
  • Шикарную ресторацию «Москва» и ярмарку на Новом торге
  • Старейшую аптеку на стрелке, которой более 200 лет
  • Доходный купеческий дом

Вы узнаете:

  • Где в Калуге найти лучшее средство от похмелья
  • Что скрывают непримечательные фасады двухэтажных домов
  • Что такое «облупа» и почему в Калуге была улица Облупская
  • Что страшнее для купца — «быть стёртым в порошок» или оказаться «под мухой»
  • Что на самой гулящей улице могла предложить институтка, а что — проститутка
  • Сколько стоил «час любви» и что такое жёлтый билет
  • Почему баснописец Крылов убегал от калужских полицмейстеров
  • Как кутили калужане и гости города в 19 веке

А также:

  • Подержите в руках уникальную рюмку и увидите блокнот трактирщика с долгами купцов
  • Рассмотрите старые фото и рекламные буклеты
  • Изучите каталог «секс-шопа» 19 века с ценами и описанием товаров
  • Получите гайд-путеводитель по лучшим местам, где в Калуге «пить, есть, кутить!»

Кому подойдёт маршрут

Программа ориентирована как на гостей города, так и на местных жителей. Строго 18+. Это история одной улицы и тематическая экскурсия, выдержанная в одной теме. Она не подойдёт вам, если вы хотите посмотреть весь город.

Организационные детали

  • На маршруте будет возможность купить кофе и чай с собой, а также организовать дегустацию настоек в баре (оплачивается отдельно)
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (максимум — 8). Доплата составит 700 руб. за каждого дополнительного участника.
  • Экскурсию для вас проведёт аттестованный гид-экскурсовод по Калуге и Калужской области

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере ИМ.В.И. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алена
15 фев 2024
Давно была подписана на Веру и было очень интересно посетить экскурсию. Так сложилось что начали мы с самой пикантной). Пошли с мужем и взяли двоих друзей. Вере удалось рассказать совсем не пошло и интересно о таких, казалось бы двусмысленных темах. Было очень душевно и тепло, обязательно пойдем и на другие экскурсии). Взглянули на центр города новыми глазами!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

ИндивидуальныеПешеходныеДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеУлицы и переулкиДля студентовУникальный опыт

Похожие туры из Калуги

Винтажная Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Винтажная Калуга: эксклюзивный тур в мир старины и антиквариата
Погрузитесь в атмосферу старинного Калуги, найдите уникальные сувениры и насладитесь историей города
Сегодня
29 фев
1 мар
2 мар
3 900 за всё до 3 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
181 отзыв
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня
29 фев
1 мар
2 мар
3 900 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
на площади Победы
Сегодня
Завтра
29 фев
1 мар
3 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM