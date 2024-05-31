Пешие экскурсии-прогулки в Калуге с экскурсоводом

Найдено 43 экскурсии в категории «Пешеходные» в Калуге, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за всё до 5 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Винтажная Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Сегодня в 17:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
«Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 450 за всё до 8 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
164 отзыва
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
15 июня в 08:00
16 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890 за человека
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за всё до 5 чел.
Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:30
60005 400 за всё до 4 чел.
Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430 за всё до 6 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.
Калужские приключения
🚶 Пешая
Квест
3 часа
31 отзыв
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
71 отзыв
Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: По субботам и в праздники
Сегодня в 15:00
15 июня в 09:00
700 за человека
Калуга - колыбель космонавтики
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Улица Калужских достопримечательностей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Улица Калужских достопримечательностей
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 990 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
4 300 за всё до 4 чел.
Вслед за тайнами древней Калуги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Тайны древней Калуги: индивидуальная экскурсия с личным гидом
Познайте Калугу: легенды старинных улиц, вкус традиционного теста и истории древних зданий
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 800 за всё до 4 чел.
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
Начало: Улица Ленина, 126
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 15:00
11 июня в 07:30
от 6 000 за всё до 6 чел.
Калуга - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Калуга - любовь с первого взгляда: экскурсия с гидом
Ваш личный экскурсовод раскроет секреты Калуги в двухчасовой прогулке по её знаковым местам
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная по Калуге. Исторический центр. Парк Циолковского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Калуге: история и космонавтика
Погрузитесь в атмосферу старинного Калуги, исследуйте архитектурные шедевры и достопримечательности города
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Золотые годы купечества
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Золотые годы купечества: эксклюзивная экскурсия по Калуге
Познакомьтесь с купеческой Калугой: уникальные палаты, исторические анекдоты и мастер-класс по вязанию узлов
Начало: Калуга, ул. Плеханова 88
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Калуге
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по историческому центру Калуги: исследуйте и запечатлейте
Погрузитесь в атмосферу Калуги, исследуя её улицы и памятники с профессиональным фотографом. Запечатлейте лучшие моменты
Начало: Сквер имени Чижевского
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Дореволюционная Калуга: люди и деньги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории
Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги
Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги
Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 4 600 за всё до 6 чел.
Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия
Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом
Расписание: любой день, удобное для Вас время
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 15 чел.
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга»
Начало: Площадь Старый Торг, 4/1
Расписание: Ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение Планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Калуга космическая»: от Циолковского до современной астрономии
Откройте для себя космическую историю Калуги, включая посещение Планетария и музея космонавтики
Начало: Калуга, Сквер Мира (или по согласованию с гидом)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Москва - Луна, Калуга - Марс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000 за всё до 8 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Пора пара-пам-па по барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пора пара-пам-па по барам
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Воскресенской
Сегодня в 17:30
10 июня в 17:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
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    Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми.

  • А
    Алла
    31 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
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    два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся. Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.

    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
  • Г
    Глеб
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
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    ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍

  • А
    Анжелика
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Калуге
    Получила огромное удовольствие от информации, которую рассказала Надежда, и от фотографий! Все профессионально и качественно. Кроме того, Надежда очень позитивный и доброжелательный человек. Однозначно рекомендую данного экскурсовода. Не пожалеете
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
    Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Пешком по Калуге - обзорная экскурсия
    Ольга Туркова прекрасный экскурсовод. Очень увлеченный и знающий. Очень понравилась любовь Ольги к городу и то что она старается донести
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    это чувство до нас, своих подопечных. Ольга очень уважительна и предупредительна. Посоветовала нам посетить музеи и купить интересную литературу, что мы и сделали.

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
    Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три
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    часа пролетели незаметно. Экскурсионная программа совершенно не стандартная. Юлия, безусловно, любит свое дело, общаясь с вами, не только обогащает вас знаниями, но передает вам часть своей души и любви к городу.

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Калуга от купцов до космонавтов
  2. О Калуге - с интересом и любовью
  3. Калуга: путешествие сквозь эпохи
  4. Влюбиться в Калугу за 1 день
  5. Винтажная Калуга
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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