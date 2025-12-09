Мобильный квест «Космическая Калуга: Приключения молодого ученого»

Описание Ответы на вопросы

Описание квеста У молодого ученого похитили чертеж новой ракеты, и у него есть всего лишь 2 часа, чтобы его вернуть! Молодой ученый из Калуги в ужасе. Он познакомился с очень красивой девушкой, влюбился в нее, но оказалось, что эта дама совсем не та, за кого себя выдавала. Она похитила очень важный чертеж новой ракеты. Его нужно срочно вернуть, пока эти записи не попали в руки западным спецслужбам. В противном случае ученому грозит очень серьезное наказание. Итак, готовы ли вы помочь нашему незадачливому ученому распутать заговор спецслужб и не позволить коварной незнакомке передать секретные данные? Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Если вы любите нескучные прогулки по городу, во время которых вы узнаете массу интересных фактов о Калуге и ее жителях, то скорее начинайте наш квест! Пройдите это небольшое приключение с близкими, друзьями, любимыми! Помогите нашему ученому найти шпионку! Готовьтесь проявить логику и смекалку, ведь иногда над нашими заданиями придется хорошенько подумать. Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!

