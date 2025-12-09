Мобильный квест «Космическая Калуга: Приключения молодого ученого»

Описание квестаУ молодого ученого похитили чертеж новой ракеты, и у него есть всего лишь 2 часа, чтобы его вернуть! Молодой ученый из Калуги в ужасе. Он познакомился с очень красивой девушкой, влюбился в нее, но оказалось, что эта дама совсем не та, за кого себя выдавала. Она похитила очень важный чертеж новой ракеты. Его нужно срочно вернуть, пока эти записи не попали в руки западным спецслужбам. В противном случае ученому грозит очень серьезное наказание. Итак, готовы ли вы помочь нашему незадачливому ученому распутать заговор спецслужб и не позволить коварной незнакомке передать секретные данные? Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Если вы любите нескучные прогулки по городу, во время которых вы узнаете массу интересных фактов о Калуге и ее жителях, то скорее начинайте наш квест! Пройдите это небольшое приключение с близкими, друзьями, любимыми! Помогите нашему ученому найти шпионку! Готовьтесь проявить логику и смекалку, ведь иногда над нашими заданиями придется хорошенько подумать. Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!
В любое свободное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Театральная площадь, 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга старинная и современная
Познакомьтесь с Калугой через её историю и современность. Пройдите по следам Циолковского, найдите космонавтиков и насладитесь уникальными видами
Начало: В районе здания Гостинных рядов, ул. Ленина 126
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
14 дек в 15:30
15 дек в 10:30
6300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4850 ₽ за всё до 5 чел.