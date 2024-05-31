Экскурсии про космос в Калуге

Найдено 8 экскурсий в категории «Космос» в Калуге, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за всё до 5 чел.
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за всё до 5 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430 за всё до 6 чел.
Калуга - колыбель космонавтики
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение Планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Калуга космическая»: от Циолковского до современной астрономии
Откройте для себя космическую историю Калуги, включая посещение Планетария и музея космонавтики
Начало: Калуга, Сквер Мира (или по согласованию с гидом)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Москва - Луна, Калуга - Марс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000 за всё до 8 чел.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    31 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
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    два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся. Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.

    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
  • V
    Vladislav
    20 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
  • Ю
    Юрий
    5 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Юлия провела для нас интересную экскурсию по Калуге. В целом все понравилось, спасибо!
  • Р
    Регина
    2 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Прекрасная экскурсия! Подача информации интересна и информативна. Не было вопроса, на который экскурсовод не смог бы ответить. Спасибо!
  • Л
    Леонид
    2 марта 2024
    Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
    Впечатление осталось двойственное. С одной стороны живой и интересный рассказ гида Инны, с другой стороны непонятно, к чему в описании
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    экскурсии планетарий, в который мы сами можем сходить. И наверное трудно совместить космическую тему и историю города за два часа, который мы практически не увидели. Скорее всего повлияла отвратительная погода и хождение по неубранному и неопрятному городу.

  • О
    Ольга
    29 января 2024
    Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
    Доброго времени суток. Нам с подругами очень понравилочь гулять с Верой по Калуге и эта экскурсия была запланирована нами на
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    второй день нашего отдыха. Три часа пролетели как один миг. В результате мы получили много новой информации о Циалковском как человеке и учёном. Успели побывать в музее Циалковского и Чижевского, везде нам очень повезло с индивидуальными экскурсиями. И вечером отправились домой. По дороге делились воспоминаниями и давали обещания ещё раз вернуться в этот город. А всё благодаря Вере, она влюбила нас в свой город, за что мы ей искренне благодарны.

  • О
    Ольга
    12 января 2024
    Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
    Хотим выразить огромную благодарность Вере-лучшему экскурсоводу!!! Очень рады, что попали именно к Вере! Очень интересно, познавательно, не скучно. 4 января,
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    в -27, дети слушали с невероятным интересом, а это показатель профессионализма ☝. Обязательно порекомендуем друзьям и знакомым, и конечно по возможности приедем еще! Процветания вам и блеска в глазах!!!!!!!

  • Н
    Надежда
    3 января 2024
    Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
    Хорошая экскурсия, интересный рассказ, но не хватило дополнительно посещение дома (музея) Циалковского

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Космос»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Калуга от купцов до космонавтов
  2. Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
  3. Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
  4. Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
  5. Калуга - колыбель космонавтики
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Космос" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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