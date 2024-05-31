1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Калуга космическая»: от Циолковского до современной астрономии
Откройте для себя космическую историю Калуги, включая посещение Планетария и музея космонавтики
Начало: Калуга, Сквер Мира (или по согласованию с гидом)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла31 мая 202431.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
- ААлександр27 мая 2024Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
- ООльга26 мая 2024Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
- VVladislav20 мая 2024Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
- ЮЮрий5 мая 2024Юлия провела для нас интересную экскурсию по Калуге. В целом все понравилось, спасибо!
- РРегина2 мая 2024Прекрасная экскурсия! Подача информации интересна и информативна. Не было вопроса, на который экскурсовод не смог бы ответить. Спасибо!
- ЛЛеонид2 марта 2024Впечатление осталось двойственное. С одной стороны живой и интересный рассказ гида Инны, с другой стороны непонятно, к чему в описании
- ООльга29 января 2024Доброго времени суток. Нам с подругами очень понравилочь гулять с Верой по Калуге и эта экскурсия была запланирована нами на
- ООльга12 января 2024Хотим выразить огромную благодарность Вере-лучшему экскурсоводу!!! Очень рады, что попали именно к Вере! Очень интересно, познавательно, не скучно. 4 января,
- ННадежда3 января 2024Хорошая экскурсия, интересный рассказ, но не хватило дополнительно посещение дома (музея) Циалковского
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Космос»
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