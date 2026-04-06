Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Калуге, где каждый уголок города дышит космической историей.Ваше знакомство с космической столицей начнется с площади Мира, где великий Циолковский встречает гостей города.Вы узнаете о

жизни и трудах этого выдающегося ученого, увидите дом, где он провел последние годы своей жизни, и школу, где преподавал. После этого вас ждет посещение планетария, где современные технологии позволят вам окунуться в мир астрономии и космических открытий. Экскурсия сочетает в себе историческое погружение и современное звездное шоу, которое будет интересно как взрослым, так и детям. Подарите себе незабываемые впечатления от визита в планетарий и знакомства с космическим наследием Калуги

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Калуге и посещения планетария - с апреля по октябрь. В это время город особенно красив, а прогулки по историческим местам становятся более приятными и комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.