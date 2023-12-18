Эта экскурсия состоит из двух частей. Сперва вы прогуляетесь по городу, услышите о том, как Калуга связана с важнейшими космическими свершениями и как отразились эти достижения в канве города. А после побываете в планетарии, где в буквальном смысле погрузитесь в тайны Вселенной.

Описание

Что вас ожидает

Часть 1: Путешествие по космической Калуге

Экскурсия начнётся на площади Мира. Здесь находится памятник Циолковскому с ракетой за его спиной как символом его жизни — сегодня будем много говорить об этом учёном. Вы увидите дом, где Циолковский провел последние годы жизни, и старейшую калужскую школу, где в 1920-х он преподавал астрономию и физику. В парке им. Циолковского не пропустим скульптуру «Встреча Королева и Циолковского» и обсудим замысел автора.

Часть 2: Звёздное погружение

Планетарий в Калуге — это место, где космос становится ближе. Здесь вам предстоит погрузиться в мир звёзд и созвездий, понаблюдать за лунными и солнечными затмениями и узнать много нового о космических объектах. Захватывающее полнокупольное звёздное шоу порадует как взрослых, так и детей.

Организационные детали