Познакомиться с историей авиации и развития ракетной техники и полюбоваться звёздами
Эта экскурсия состоит из двух частей.
Сперва вы прогуляетесь по городу, услышите о том, как Калуга связана с важнейшими космическими свершениями и как отразились эти достижения в канве города. А после побываете в планетарии, где в буквальном смысле погрузитесь в тайны Вселенной.
Сперва вы прогуляетесь по городу, услышите о том, как Калуга связана с важнейшими космическими свершениями и как отразились эти достижения в канве города. А после побываете в планетарии, где в буквальном смысле погрузитесь в тайны Вселенной.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Часть 1: Путешествие по космической Калуге
Экскурсия начнётся на площади Мира. Здесь находится памятник Циолковскому с ракетой за его спиной как символом его жизни — сегодня будем много говорить об этом учёном. Вы увидите дом, где Циолковский провел последние годы жизни, и старейшую калужскую школу, где в 1920-х он преподавал астрономию и физику. В парке им. Циолковского не пропустим скульптуру «Встреча Королева и Циолковского» и обсудим замысел автора.
Часть 2: Звёздное погружение
Планетарий в Калуге — это место, где космос становится ближе. Здесь вам предстоит погрузиться в мир звёзд и созвездий, понаблюдать за лунными и солнечными затмениями и узнать много нового о космических объектах. Захватывающее полнокупольное звёздное шоу порадует как взрослых, так и детей.
Организационные детали
- Пешеходную экскурсию по городу проведёт один из гидов нашей команды (2 часа); посещение планетария проходит в рамках групповых сеансов (30 мин)
- Входные билеты в планетарий оплачиваются дополнительно: 400 руб. взрослый, 200 руб. школьники, 50 руб. дошкольники
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Калуге
Провела экскурсии для 6192 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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