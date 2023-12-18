Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария

Индивидуальная экскурсия в Калуге

Познакомиться с историей авиации и развития ракетной техники и полюбоваться звёздами

Эта экскурсия состоит из двух частей.

Сперва вы прогуляетесь по городу, услышите о том, как Калуга связана с важнейшими космическими свершениями и как отразились эти достижения в канве города. А после побываете в планетарии, где в буквальном смысле погрузитесь в тайны Вселенной.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Часть 1: Путешествие по космической Калуге

Экскурсия начнётся на площади Мира. Здесь находится памятник Циолковскому с ракетой за его спиной как символом его жизни — сегодня будем много говорить об этом учёном. Вы увидите дом, где Циолковский провел последние годы жизни, и старейшую калужскую школу, где в 1920-х он преподавал астрономию и физику. В парке им. Циолковского не пропустим скульптуру «Встреча Королева и Циолковского» и обсудим замысел автора.

Часть 2: Звёздное погружение

Планетарий в Калуге — это место, где космос становится ближе. Здесь вам предстоит погрузиться в мир звёзд и созвездий, понаблюдать за лунными и солнечными затмениями и узнать много нового о космических объектах. Захватывающее полнокупольное звёздное шоу порадует как взрослых, так и детей.

Организационные детали

  • Пешеходную экскурсию по городу проведёт один из гидов нашей команды (2 часа); посещение планетария проходит в рамках групповых сеансов (30 мин)
  • Входные билеты в планетарий оплачиваются дополнительно: 400 руб. взрослый, 200 руб. школьники, 50 руб. дошкольники

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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