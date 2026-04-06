Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Калуге, где каждый уголок города дышит космической историей.
Ваше знакомство с космической столицей начнется с площади Мира, где великий Циолковский встречает гостей города.
Вы узнаете о
Ваше знакомство с космической столицей начнется с площади Мира, где великий Циолковский встречает гостей города.
Вы узнаете о
6 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальная возможность узнать о космической истории Калуги
- 🌌 Погружение в мир звёзд и созвездий в планетарии
- 🏛️ Посещение памятника Циолковскому и других исторических мест
- 🎓 Образовательная экскурсия для всех возрастов
- 👨👩👧👦 Идеально подходит для семейного отдыха
- 🕰️ Оптимальное сочетание прогулки и посещения планетария
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Калуге и посещения планетария - с апреля по октябрь. В это время город особенно красив, а прогулки по историческим местам становятся более приятными и комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Циолковскому
- Дом Циолковского
- Старейшая калужская школа
- Парк им. Циолковского
- Скульптура «Встреча Королева и Циолковского»
- Планетарий
Описание экскурсии
Часть 1: Путешествие по космической Калуге
Экскурсия начнётся на площади Мира. Здесь находится памятник Циолковскому с ракетой за его спиной как символом его жизни — сегодня будем много говорить об этом учёном. Вы увидите дом, где Циолковский провел последние годы жизни, и старейшую калужскую школу, где в 1920-х он преподавал астрономию и физику. В парке им. Циолковского не пропустим скульптуру «Встреча Королева и Циолковского» и обсудим замысел автора.
Часть 2: Звёздное погружение
Планетарий в Калуге — это место, где космос становится ближе. Здесь вам предстоит погрузиться в мир звёзд и созвездий, понаблюдать за лунными и солнечными затмениями и узнать много нового о космических объектах. Захватывающее полнокупольное звёздное шоу порадует как взрослых, так и детей.
Организационные детали
- Пешеходную экскурсию по городу проведёт один из гидов нашей команды (2 часа); посещение планетария проходит в рамках групповых сеансов (30 мин)
- Входные билеты в планетарий оплачиваются дополнительно: 400 руб. взрослый, 200 руб. школьники, 50 руб. дошкольники
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Калуга, Сквер Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 23871 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
с удовольствием провели 2 часа с гидом Ларисой Геннадьевной, понравилось и детям-школьникам, и было интересно и взрослым.
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Н
Хорошая экскурсия, интересный рассказ, но не хватило дополнительно посещение дома (музея) Циалковского
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Л
Впечатление осталось двойственное. С одной стороны живой и интересный рассказ гида Инны, с другой стороны непонятно, к чему в описании экскурсии планетарий, в который мы сами можем сходить. И наверное трудно совместить космическую тему и историю города за два часа, который мы практически не увидели. Скорее всего повлияла отвратительная погода и хождение по неубранному и неопрятному городу.
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В целом, экскурсия прошла неплохо. Правда, многое о чём говорила гид, уже было знакомо нам по книгам и другим источникам.
Необходимо знакомить гостей с теми местами и достопримечательностями города, о которых мало известно в общедоступных средствах информации
Необходимо знакомить гостей с теми местами и достопримечательностями города, о которых мало известно в общедоступных средствах информации
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