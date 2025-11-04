Вы пройдете по старейшей улице города и увидите древние палаты купцов Коробовых.
Оцените роскошный дворец Золотарева в стиле русского классицизма, здание екатерининских Присутственных мест и ярко-красные палаты купца Макарова — образец калужской гражданской архитектуры XVIII века. А также полюбуетесь необычным Каменным мостом, построенным по принципу древнеримских виадуков.
Описание экскурсииИсторический центр Калуги сумел частично сохранить застройку XVIII века: очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками. Вы побываете в самых живописных уголках города, полюбуетесь уютными площадями и оцените величественные соборы. Важная информация: Пешеходная экскурсия, минимальное количество экскурсантов в группе 5 человек, для 2-3 туристов данная экскурсия не проводится.
По четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11:00, и в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиный двор
- Присутственные места
- Троицкий кафедральный собор
- Дом гражданского губернатора
- Дом дворянского собрания
- Золотая аллея
- Каменный мост
- Палаты купца Макарова
- Смотровая площадка
- Памятник Ивану 3
- Бюст Пушкину
- Усадьба Золотарёвых
- Палаты Коробовых
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиный двор, ул. Ленина, д. 126
Завершение: Палаты Коробовых, ул. Плеханова, д. 88
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 11:00, и в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Важная информация
- Пешеходная экскурсия
- Минимальное количество экскурсантов в группе 5 человек
- Для 2-3 туристов данная экскурсия не проводится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
4 ноя 2025
Чудесная экскурсия
Е
Елена
4 ноя 2025
Экскурсия понравилась, спасибо Наталье за интересный рассказ, любовь к Калуге, наглядность.
К
Кирилл
4 ноя 2025
Увидели Площадь старый торг, каменный мост, разные исторические здания.
П
Полина
4 ноя 2025
Всё понравилось! Большое спасибо за возможность групповой экскурсии по доступной цене.
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Замечательная экскурсия по исторической части города. С ее историей. Прекрасный экскурсовод Наталья. Рассказала много и интнресно. 2,5часа прошли быстро. Узнали много нового и интересного.
Маленький минус: место встречи. Было указано- главный
И
Иван
3 ноя 2025
Все было интересно, познавательно, увлекательно.
В
Василенко
2 ноя 2025
Очень интересная, познавательная и обширная экскурсия у нас получилась с Екатериной! Мы вдохновились городом, сумели прочувствовать его настроение, определились с дальнейшими маршрутами и интересными местами для посещения. Екатерину очень приятно
П
Пастухов
21 окт 2025
Ю
Юлия
19 окт 2025
Нам очень понравилось! Гид Екатерина, очень приятная и красивая женщина. Рассказывает о городе с теплотой и любовью, демонстрируя при это фото локаций и зданий, какими они были в прошлых веках,
М
Марина
12 окт 2025
Исторический центр города.
Экскурсовод Наталия очень интересно рассказывала. Показывала много фотографий, узнали много о городе.
Спасибо за экскурсию.
Л
Лысенко
6 окт 2025
Очень познавательно и интересно. Екатерина прекрасный экскурсовод)
О
Ольга
5 окт 2025
Экскурсия была увлекательной! Наталья рассказывала много исторических фактов, использовала иллюстрации, загадывала загадки, угощала тестом и даже подарила сувениры на память! Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом!
О
Олег
5 окт 2025
Всё было интересно!
E
Elena
30 сен 2025
Большое спасибо экскурсоводу Марии Гелиевне! Мария с большими знаниями и большой любовью к родному краю провела экскурсию 27 сентября 2025 года Экскурсия проходила по исторической части города, много интересного узнали по истории, архитектуре, знаменитых людях Калуги Благодаря Марии мы с мужем влюбились в Калугу При возможности посещения Калуги в будущем обязательно обратимся к Марии Советуем всем экскурсовода и экскурсию Спасибо
М
Марина
29 сен 2025
Отличная прогулка по историческим и архитектурным достопримечательностям Калуги! Отдельное спасибо Екатерине за ее любовь к своему городу и очень интересный рассказ, который сопровождался визуальным осмотром и глубокими знаниями истории города!
