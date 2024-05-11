Групповые экскурсии Калуги

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые» в Калуге, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890 за человека
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900 за человека
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
71 отзыв
Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: По субботам и в праздники
Сегодня в 15:00
15 июня в 09:00
700 за человека
Обед с историей
Групповая
2 часа
5 отзывов
Обед с историей: семейные рецепты купцов Чичкиных-Рябининых
Приглашаем на обед с историей в Калуге! Потомок купцов Котельников Сергей Георгиевич предложит блюда по старинным рецептам
Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
Расписание: Смотрите выше «Купить билет»
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
2 900 за человека
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
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    про своих родственников -Купцов. Разыграли мини сценку, внучки их танцевали, играли с детьми в бирюльки и игры. Остались под впечатлением и ушли в прекрасном настроении. Спасибо большое всей их большой и дружной семье. Однозначно всем и даже настоятельно рекомендую к посещению

  • А
    Андрей
    11 марта 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Время пролетело быстро и увлекательно. И вкусно - обед с наливками и интересными рассказами о купеческой жизни, истории русской кухни и оригинальных рецептах калужского края.
  • D
    Darya
    9 марта 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.
    Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметноНадежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметноНадежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно
  • И
    Ирина
    1 марта 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Экскурсовод Надежда прекрасно провела экскурсию, было очень интересно узнавать историю города. Отлично провела время. Спасибо!
  • О
    Ольга
    20 января 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Прекрасная экскурсия. Надежда замечательный рассказчик влюбленная в свой город. Никаких скучных цыфр и дат. Экскурсия длилась три часа вместо заявленных двух с половиной. Рекомендую всем.
    Прекрасная экскурсия. Надежда замечательный рассказчик влюбленная в свой город. Никаких скучных цыфр и дат. Экскурсия длилась
  • А
    Алексей
    7 января 2024
    Обед с историей
    Программа очень понравилась. Необыкновенно гостеприимные и доброжелательные хозяева. К тому же всё еще и очень вкусно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • М
    Мишиева
    6 ноября 2022
    Таинственная Калуга: ночная экскурсия
    Нам понравилась экскурсия. Показали интересные места. Гид рассказывала хорошим языком, с юмором. Чувствовалось, что человек любит своё дело и относится неформально. Угостила всех калужским тестом, загадки загадывать. Все прошло легко и непринуждённо. Ставим пятёрку.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
  2. «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
  3. Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу
  4. Обед с историей
  5. Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Групповые" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 700 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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