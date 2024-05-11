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А Андрей «Обед с историей» - гастрономическая Калуга Время пролетело быстро и увлекательно. И вкусно - обед с наливками и интересными рассказами о купеческой жизни, истории русской кухни и оригинальных рецептах калужского края.

D Darya Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.

И Ирина Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй Экскурсовод Надежда прекрасно провела экскурсию, было очень интересно узнавать историю города. Отлично провела время. Спасибо!

О Ольга Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй Прекрасная экскурсия. Надежда замечательный рассказчик влюбленная в свой город. Никаких скучных цыфр и дат. Экскурсия длилась три часа вместо заявленных двух с половиной. Рекомендую всем.

А Алексей Обед с историей Программа очень понравилась. Необыкновенно гостеприимные и доброжелательные хозяева. К тому же всё еще и очень вкусно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.