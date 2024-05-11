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Мини-группа
2.5 часа
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами
Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты
Начало: Ул. Академика Королева, 2
Расписание: По субботам и в праздники
Сегодня в 15:00
15 июня в 09:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Обед с историей: семейные рецепты купцов Чичкиных-Рябининых
Приглашаем на обед с историей в Калуге! Потомок купцов Котельников Сергей Георгиевич предложит блюда по старинным рецептам
Начало: Г. Калуга, ул. Московская, д. 17а
Расписание: Смотрите выше «Купить билет»
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
2 900₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина11 мая 2024Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
- ААндрей11 марта 2024Время пролетело быстро и увлекательно. И вкусно - обед с наливками и интересными рассказами о купеческой жизни, истории русской кухни и оригинальных рецептах калужского края.
- DDarya9 марта 2024Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.
- ИИрина1 марта 2024Экскурсовод Надежда прекрасно провела экскурсию, было очень интересно узнавать историю города. Отлично провела время. Спасибо!
- ООльга20 января 2024Прекрасная экскурсия. Надежда замечательный рассказчик влюбленная в свой город. Никаких скучных цыфр и дат. Экскурсия длилась три часа вместо заявленных двух с половиной. Рекомендую всем.
- ААлексей7 января 2024Программа очень понравилась. Необыкновенно гостеприимные и доброжелательные хозяева. К тому же всё еще и очень вкусно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ММишиева6 ноября 2022Таинственная Калуга: ночная экскурсияНам понравилась экскурсия. Показали интересные места. Гид рассказывала хорошим языком, с юмором. Чувствовалось, что человек любит своё дело и относится неформально. Угостила всех калужским тестом, загадки загадывать. Все прошло легко и непринуждённо. Ставим пятёрку.
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