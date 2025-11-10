Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Память Калуги - экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых, посвященная Великой Отечественной войне. Мы в позитивном ключе поговорим о военной Калуге 1914-1945 гг. и ее мирной до и послевоенной жизни.

Описание квеста Мы познакомимся с основными достопримечательностями на маршруте и узнаем, какой ценой далась Победа калужанам и жителям Калужской области. А завершим мы нашу прогулку посещением музея "Маршала Победы - Георгия Константиновича Жукова".

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Кирова 31 Завершение: Ул. Маршала Жукова 23А Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.