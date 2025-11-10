Память Калуги - экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых, посвященная Великой Отечественной войне. Мы в позитивном ключе поговорим о военной Калуге 1914-1945 гг. и ее мирной до и послевоенной жизни.
Описание квестаМы познакомимся с основными достопримечательностями на маршруте и узнаем, какой ценой далась Победа калужанам и жителям Калужской области. А завершим мы нашу прогулку посещением музея "Маршала Победы - Георгия Константиновича Жукова".
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кирова 31
Завершение: Ул. Маршала Жукова 23А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
