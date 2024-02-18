Поездка в Никола-Ленивец - самый большой арт-парк Европы

Индивидуальная экскурсия в Калуге
Добро пожаловать в Никола-Ленивец — уникальное творческое пространство, где искусство становится частью живой природы. Не просто арт-парк, а целый мир. Наполненный невероятной архитектурой, скульптурами и природой.
Поездка в Никола-Ленивец - самый большой арт-парк Европы
Поездка в Никола-Ленивец - самый большой арт-парк Европы
Поездка в Никола-Ленивец - самый большой арт-парк Европы
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билет10 000 ₽
С одного человека3 500 ₽
Детский3 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает: «Это единственное в России место, где представлены ландшафтные инсталляции лучших российских и зарубежных авторов. Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культуры». Любим парк. Водим экскурсии с 2016 года. Предлагаем решение главной проблемы — удаленность от города и отсутствие нормального транспортного сообщения. Заберём вас с вокзала в Калуге*. Покажем парк и привезём обратно. Быстро, уютно, интересно.

*для индивидуальных групп от 6 человек организуем доставку из Москвы. Что делаем на прогулке по парку Никола-Ленивец:

  • Говорим об истории возникновения арт-парка в глухой деревне Калужской области;
  • Смотрим основные работы художников. Обсуждаем их смыслы;
  • Наслаждаемся природой национального парка «Угра»;
  • Выясняем, как современные художники уживаются с местными жителями;
  • Фотографируемся. Фото пришлем в общий чат;
  • На обратной дороге, смотрим уникальные видео от художников, которые стояли у истоков проекта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доставка из Калуги и обратно
  • Билет в арт-парк Никола-Ленивец
  • Пятичасовая экскурсия по арт-парку
Что не входит
  • Проезд Москва – Калуга / Калуга – Москва
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга
Завершение: Калуга, железнодорожный вокзал «Калуга 1»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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