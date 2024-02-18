Добро пожаловать в Никола-Ленивец — уникальное творческое пространство, где искусство становится частью живой природы. Не просто арт-парк, а целый мир. Наполненный невероятной архитектурой, скульптурами и природой.
Ближайшие даты:
18
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19
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|10 000 ₽
|С одного человека
|3 500 ₽
|Детский
|3 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает: «Это единственное в России место, где представлены ландшафтные инсталляции лучших российских и зарубежных авторов. Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культуры». Любим парк. Водим экскурсии с 2016 года. Предлагаем решение главной проблемы — удаленность от города и отсутствие нормального транспортного сообщения. Заберём вас с вокзала в Калуге*. Покажем парк и привезём обратно. Быстро, уютно, интересно.
*для индивидуальных групп от 6 человек организуем доставку из Москвы. Что делаем на прогулке по парку Никола-Ленивец:
- Говорим об истории возникновения арт-парка в глухой деревне Калужской области;
- Смотрим основные работы художников. Обсуждаем их смыслы;
- Наслаждаемся природой национального парка «Угра»;
- Выясняем, как современные художники уживаются с местными жителями;
- Фотографируемся. Фото пришлем в общий чат;
- На обратной дороге, смотрим уникальные видео от художников, которые стояли у истоков проекта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Доставка из Калуги и обратно
- Билет в арт-парк Никола-Ленивец
- Пятичасовая экскурсия по арт-парку
- Что не входит
- Проезд Москва – Калуга / Калуга – Москва
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: КалугаЗавершение: Калуга, железнодорожный вокзал «Калуга 1»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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