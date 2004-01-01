Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

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Никола-Ленивец: по тропам арт-парка

Исследовать фантастические творения на территории заповедника и понять философию ленд-арта

Ольга
Ольга – Гид из Калуги
На прогулке 👣 вам откроется сила искусства, оживившего красивые 🤩, но заброшенные окрестности деревни.

Я проведу экскурсию ⛳, опираясь на ваши интересы: будь то древняя история 📖 Никола-Ленивца, концепция фестиваля «Архстояние» или детали успешного бизнес-проекта.

Вы в прямом смысле прикоснетесь к творчеству, забираясь на арт-объекты, и отдохнете среди живописных ландшафтов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка

Что вас ожидает

Гибкая программа
Маршрут экскурсии 🧭 строится в зависимости от ваших предпочтений: это может быть погружение в концепцию и историю 📖 парка или же легкая прогулка 👣 по самым любопытным местам. Языческая тропа, Болотный парк 🌳 и новый Версаль, маяк, музей 🖼 и дом художника — я познакомлю вас с инфраструктурой Никола-Ленивца и его яркими экспонатами. А если с вами будут дети, то организую для них увлекательный квест с учетом их возраста.

Погружение в прошлое, искусство и детали бизнес-проекта
Я сделаю акцент на том, что интересно именно вам. Раскрою летопись Никола-Ленивца — ведь история этого места началась еще задолго до появления арт-проекта. Вы услышите о Литовском царстве, о стоянии на реке Угре и фамилии Лопухиных.
Тем, кто интересуется деловой и экономической стороной проекта, расскажу о развитии парка как творческого стартапа. Как все начиналось в 98 году, в чем причина его популярности и какую пользу он принес для социума.
Поговорим и о фестивале «Архстояние». Я расскажу о его концепции, объясню, что такое лэнд-арт, и поделюсь сюжетами о самых ярких художниках. Вы поймете, что означают их творения и в чем ценность того, что лепится до самого неба — а потом сгорает за несколько минут.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у арт-парка. По договоренности я могу организовать для вас трансфер из Калуги, Кондрово или Малоярославца, стоимость уточняйте в переписке.
  • Отдельно приобретаются билеты 🎫 на территорию Арт-парка: 350 руб. с человека, 200 руб. льготный, для посетителей до 14 лет бесплатно. Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее и мы пройдем сразу на экскурсию ⛳ без задержки на формальности.
  • По желанию я могу организовать перемещение по парку на машине, велосипедах или лыжах, детали уточняйте в переписке
Начало и место завершения
🚩 возле арт-парка «Никола-Ленивец»
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Мы с семьей много путешествовали, в 2004 году почувствовали себя дома, поселившись в Калужской области на высоком берегу Угры. Для меня, как и для тех художников, которые обосновались в Никола-Ленивце, это лучшее место на Земле! Показываю самые живописные маршруты к арт-объектам, знакомлю с местными жителями — фермерами и ремесленниками, а из множества исторических фактов выбираю действительно важные и интересные. Эти места — настоящий учебник истории и житие людей искусства. До встречи!
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