Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

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Никола-Ленивец: по тропам арт-парка

На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
На прогулке вам откроется сила искусства, оживившего красивые, но заброшенные окрестности деревни.

Экскурсия проводится с учетом ваших интересов: будь то древняя история Никола-Ленивца, концепция фестиваля «Архстояние» или детали успешного бизнес-проекта.

Вы в
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прямом смысле прикоснетесь к творчеству, забираясь на арт-объекты, и отдохнете среди живописных ландшафтов.

Маршрут экскурсии строится в зависимости от ваших предпочтений: это может быть погружение в концепцию и историю парка или же легкая прогулка по самым любопытным местам.

Языческая тропа, Болотный парк и новый Версаль, маяк, музей и дом художника - все это ждет вас в Никола-Ленивце. Для детей организуются увлекательные квесты. Экскурсия начинается у арт-парка, возможен трансфер из Калуги, Кондрово или Малоярославца. Билеты на территорию парка приобретаются отдельно. Возможна организация перемещения по парку на машине, велосипедах или лыжах

5
70 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные арт-объекты
  • 🎨 Погружение в историю
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Квесты для детей
  • 🚗 Организация трансфера
  • 🏞️ Живописные ландшафты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Никола-Ленивца - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и осенью, в мае и сентябре, парк также интересен: меньше туристов, а природа приобретает особые краски. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить передвижение по парку.
Сейчас август — это идеальное время.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка

Что можно увидеть

  • Языческая тропа
  • Болотный парк
  • Новый Версаль
  • Маяк
  • Музей
  • Дом художника

Описание экскурсии

Гибкая программа

Маршрут экскурсии строится в зависимости от ваших предпочтений: это может быть погружение в концепцию и историю парка или же легкая прогулка по самым любопытным местам. Языческая тропа, Болотный парк и новый Версаль, маяк, музей и дом художника — я познакомлю вас с инфраструктурой Никола-Ленивца и его яркими экспонатами. А если с вами будут дети, то организую для них увлекательный квест с учетом их возраста.

Погружение в прошлое, искусство и детали бизнес-проекта

Я сделаю акцент на том, что интересно именно вам. Раскрою летопись Никола-Ленивца — ведь история этого места началась еще задолго до появления арт-проекта. Вы услышите о Литовском царстве, о стоянии на реке Угре и фамилии Лопухиных.
Тем, кто интересуется деловой и экономической стороной проекта, расскажу о развитии парка как творческого стартапа. Как все начиналось в 98 году, в чем причина его популярности и какую пользу он принес для социума.

Поговорим и о фестивале «Архстояние». Я расскажу о его концепции, объясню, что такое лэнд-арт, и поделюсь сюжетами о самых ярких художниках. Вы поймете, что означают их творения и в чем ценность того, что лепится до самого неба — а потом сгорает за несколько минут.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у арт-парка. По договорённости я могу организовать для вас трансфер (до 6 человек) из Калуги, Кондрово или Малоярославца, стоимость уточняйте в переписке
  • Отдельно приобретаются билеты на территорию Арт-парка: 450 ₽ с человека, для посетителей до 14 лет бесплатно
  • Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее и мы пройдём сразу на экскурсию без задержки на формальности
  • По желанию я могу организовать перемещение по парку на машине, велосипедах или лыжах, детали уточняйте в переписке

Дополнительно

  • С радостью возьму на себя все вопросы по организации вашего путешествия или праздника, включая пребывание, трансфер и экопитание
  • В рамках путешествия можно посмотреть красивые болотные парки
  • В арт-парке проходят потрясающие фестивали, связанные с презентациями современного искусства. В такие дни экскурсии могут быть организованы только в рамках событий и будут дороже, но приятным бонусом для вас будет скидка на входные билеты на фестиваль. Бронировать экскурсию к мероприятию нужно не менее чем за месяц

Календарь событий на 2025 год

01.03-17.03 — традиционный фестиваль огненный архитектуры, приуроченный к масленице
06.06-08.06 — спортивный фестиваль «Sport-Marafon Fest»
26.06-29.06 — фестиваль «Архстояние детское»
25.07-27.07 — юбилейный фестиваль «Архстояние»
14.08-18.08 — музыкальный фестиваль «Signal»

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провела экскурсии для 537 туристов
Меня зовут Ольга. Мы с семьей много путешествовали, в начале двухтысячных почувствовали себя дома, поселившись в Калужской области на высоком берегу Угры. Для меня, как и для тех художников, которые
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обосновались в Никола-Ленивце, это лучшее место на Земле! Показываю самые живописные маршруты к арт-объектам, знакомлю с местными жителями — фермерами и ремесленниками, а из множества исторических фактов выбираю действительно важные и интересные. Эти места — настоящий учебник истории и житие людей искусства. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 70 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
1
3
2
1
1
И
Дата посещения: 10 мая 2026
Замечательно, необычно и очень интересно!
Гид Ольга знающий и любящий своё дело человек. Она живёт (и в буквальном смысле тоже) Николо-Ленивцем, что позволило нам проникнуться духом этого места .
Маршрут был построен очень удобно и его можно подстроить под любую возрастную группу.
Трансфер проходил на комфортабельном автомобиле, кстати, Ольга очень аккуратный водитель.
Замечательно, необычно и очень интересно!
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Владислав
Ольга очень интересный рассказчик и гостеприимный человек! Перед экскурсией накормила прекрасным обедом,пока сидели за столом рассказала историю создания парка,после обеда поехали на осмотр арт объектов,рассказ был очень увлекательным и сама атмосфера очень приятная,мы получили массу приятных впечатлений несмотря на плохую погоду
Ольга очень интересный рассказчик и гостеприимный человек! Перед экскурсией накормила прекрасным обедом,пока сидели за столом рассказала
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Д
Спасибо Ольге за такое увлекательное приключение. Мы всей семьей просто в восторге!
Спасибо Ольге за такое увлекательное приключение. Мы всей семьей просто в восторге!
Спасибо Ольге за такое увлекательное приключение. Мы всей семьей просто в восторге!
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М
Рекомендую Ольгу как гида по арт-парку Никола Ленивец. Она живет здесь, влюблена в это место и влюбляет других. Парк большой, арт объектов много. И, конечно, зная историю их создания, смысл
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заложенный авторами, смотришь на все это совсем другими глазами. Без Ольги я бы пропустила многие объекты. Но она обратила мое внимание и заставила по -другому посмотреть на артлэнд. Великолепная получилась прогулка! Парк сам по себе впечатляющ, но Ольга помогла понять философию этого места.

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Вероника
Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в разы менее интересно. Наш экскурсовод Ольга - очевидец создания парка. Она рассказала нам такие
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вещи, которые посторонний человек знать просто не может. Было очень интересно слушать про то, как менялось местное сообщество, про то, как люди объединились вокруг идеи создателя арт-парка. Просто удивительно, какой командный дух и почти семейная атмосфера царит среди команды парка.
Кроме того, территория парка очень большая, самостоятельно посмотреть за 1 раз всё самое интересное, мне кажется, не получилось бы. Арт-парк разделён на несколько тематических зон, и если бы мы ходили самостоятельно, то, скорее всего, начали бы с краю и смотрели бы то, что попадалось нам на пути. Ольга же рассказала нам, как создавался парк, показала самые знаковые объекты, рассказала про разные зоны, что они означают. Часть из них мы осмотрели вместе. На прощание Ольга сориентировала нас, что ещё можно посмотреть и как туда добраться. Поэтому лично я советую планировать на посещение Никола-Ленивца целый день, чтобы после экскурсии оставалось время самостоятельно походить парку, посмотреть те зоны, которые не успели посмотреть с экскурсоводом.
В арт-парке есть кафе, где можно перекусить, отдохнуть, чтобы с новыми силами идти дальше.

Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в
Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в
Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в
Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в
Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в
Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в
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А
Ольга замечательный и вдохновляющий проводник в мир Ленд-арта. Путешествие с ней проходит на одном дыхании! Были с детьми 5 и 7 лет, дети с большим интересом все осилили, маршрут был продуман отлично. Гид отнеслась с большим вниманием к пожеланиям всех участников 🤗 Также рекомендуем обязательно взять домашний фермерский обед! Он точно дополнит теплых воспоминаний об этом месте!
Ольга замечательный и вдохновляющий проводник в мир Ленд-арта. Путешествие с ней проходит на одном дыхании! Были
Ольга замечательный и вдохновляющий проводник в мир Ленд-арта. Путешествие с ней проходит на одном дыхании! Были
Ольга замечательный и вдохновляющий проводник в мир Ленд-арта. Путешествие с ней проходит на одном дыхании! Были
Ольга замечательный и вдохновляющий проводник в мир Ленд-арта. Путешествие с ней проходит на одном дыхании! Были
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Входит в следующие категории Калуги

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