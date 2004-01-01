Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Что вас ожидает

Гибкая программа

Маршрут экскурсии 🧭 строится в зависимости от ваших предпочтений: это может быть погружение в концепцию и историю 📖 парка или же легкая прогулка 👣 по самым любопытным местам. Языческая тропа, Болотный парк 🌳 и новый Версаль, маяк, музей 🖼 и дом художника — я познакомлю вас с инфраструктурой Никола-Ленивца и его яркими экспонатами. А если с вами будут дети, то организую для них увлекательный квест с учетом их возраста.

Погружение в прошлое, искусство и детали бизнес-проекта

Я сделаю акцент на том, что интересно именно вам. Раскрою летопись Никола-Ленивца — ведь история этого места началась еще задолго до появления арт-проекта. Вы услышите о Литовском царстве, о стоянии на реке Угре и фамилии Лопухиных.

Тем, кто интересуется деловой и экономической стороной проекта, расскажу о развитии парка как творческого стартапа. Как все начиналось в 98 году, в чем причина его популярности и какую пользу он принес для социума.

Поговорим и о фестивале «Архстояние». Я расскажу о его концепции, объясню, что такое лэнд-арт, и поделюсь сюжетами о самых ярких художниках. Вы поймете, что означают их творения и в чем ценность того, что лепится до самого неба — а потом сгорает за несколько минут.

Организационные детали