Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Экскурсия проводится с учетом ваших интересов: будь то древняя история Никола-Ленивца, концепция фестиваля «Архстояние» или детали успешного бизнес-проекта.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальные арт-объекты
- 🎨 Погружение в историю
- 👨👩👧👦 Квесты для детей
- 🚗 Организация трансфера
- 🏞️ Живописные ландшафты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Языческая тропа
- Болотный парк
- Новый Версаль
- Маяк
- Музей
- Дом художника
Описание экскурсии
Гибкая программа
Маршрут экскурсии строится в зависимости от ваших предпочтений: это может быть погружение в концепцию и историю парка или же легкая прогулка по самым любопытным местам. Языческая тропа, Болотный парк и новый Версаль, маяк, музей и дом художника — я познакомлю вас с инфраструктурой Никола-Ленивца и его яркими экспонатами. А если с вами будут дети, то организую для них увлекательный квест с учетом их возраста.
Погружение в прошлое, искусство и детали бизнес-проекта
Я сделаю акцент на том, что интересно именно вам. Раскрою летопись Никола-Ленивца — ведь история этого места началась еще задолго до появления арт-проекта. Вы услышите о Литовском царстве, о стоянии на реке Угре и фамилии Лопухиных.
Тем, кто интересуется деловой и экономической стороной проекта, расскажу о развитии парка как творческого стартапа. Как все начиналось в 98 году, в чем причина его популярности и какую пользу он принес для социума.
Поговорим и о фестивале «Архстояние». Я расскажу о его концепции, объясню, что такое лэнд-арт, и поделюсь сюжетами о самых ярких художниках. Вы поймете, что означают их творения и в чем ценность того, что лепится до самого неба — а потом сгорает за несколько минут.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у арт-парка. По договорённости я могу организовать для вас трансфер (до 6 человек) из Калуги, Кондрово или Малоярославца, стоимость уточняйте в переписке
- Отдельно приобретаются билеты на территорию Арт-парка: 450 ₽ с человека, для посетителей до 14 лет бесплатно
- Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее и мы пройдём сразу на экскурсию без задержки на формальности
- По желанию я могу организовать перемещение по парку на машине, велосипедах или лыжах, детали уточняйте в переписке
Дополнительно
- С радостью возьму на себя все вопросы по организации вашего путешествия или праздника, включая пребывание, трансфер и экопитание
- В рамках путешествия можно посмотреть красивые болотные парки
- В арт-парке проходят потрясающие фестивали, связанные с презентациями современного искусства. В такие дни экскурсии могут быть организованы только в рамках событий и будут дороже, но приятным бонусом для вас будет скидка на входные билеты на фестиваль. Бронировать экскурсию к мероприятию нужно не менее чем за месяц
Календарь событий на 2025 год
01.03-17.03 — традиционный фестиваль огненный архитектуры, приуроченный к масленице
06.06-08.06 — спортивный фестиваль «Sport-Marafon Fest»
26.06-29.06 — фестиваль «Архстояние детское»
25.07-27.07 — юбилейный фестиваль «Архстояние»
14.08-18.08 — музыкальный фестиваль «Signal»
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гид Ольга знающий и любящий своё дело человек. Она живёт (и в буквальном смысле тоже) Николо-Ленивцем, что позволило нам проникнуться духом этого места .
Маршрут был построен очень удобно и его можно подстроить под любую возрастную группу.
Трансфер проходил на комфортабельном автомобиле, кстати, Ольга очень аккуратный водитель.