Еще несколько необычных экскурсий в Калуге

Лучшее время для посещения Никола-Ленивца - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и осенью, в мае и сентябре, парк также интересен: меньше туристов, а природа приобретает особые краски. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить передвижение по парку.

прямом смысле прикоснетесь к творчеству, забираясь на арт-объекты, и отдохнете среди живописных ландшафтов. Маршрут экскурсии строится в зависимости от ваших предпочтений: это может быть погружение в концепцию и историю парка или же легкая прогулка по самым любопытным местам. Языческая тропа, Болотный парк и новый Версаль, маяк, музей и дом художника - все это ждет вас в Никола-Ленивце. Для детей организуются увлекательные квесты. Экскурсия начинается у арт-парка, возможен трансфер из Калуги, Кондрово или Малоярославца. Билеты на территорию парка приобретаются отдельно. Возможна организация перемещения по парку на машине, велосипедах или лыжах

Описание экскурсии

Гибкая программа

Маршрут экскурсии строится в зависимости от ваших предпочтений: это может быть погружение в концепцию и историю парка или же легкая прогулка по самым любопытным местам. Языческая тропа, Болотный парк и новый Версаль, маяк, музей и дом художника — я познакомлю вас с инфраструктурой Никола-Ленивца и его яркими экспонатами. А если с вами будут дети, то организую для них увлекательный квест с учетом их возраста.

Погружение в прошлое, искусство и детали бизнес-проекта

Я сделаю акцент на том, что интересно именно вам. Раскрою летопись Никола-Ленивца — ведь история этого места началась еще задолго до появления арт-проекта. Вы услышите о Литовском царстве, о стоянии на реке Угре и фамилии Лопухиных.

Тем, кто интересуется деловой и экономической стороной проекта, расскажу о развитии парка как творческого стартапа. Как все начиналось в 98 году, в чем причина его популярности и какую пользу он принес для социума.

Поговорим и о фестивале «Архстояние». Я расскажу о его концепции, объясню, что такое лэнд-арт, и поделюсь сюжетами о самых ярких художниках. Вы поймете, что означают их творения и в чем ценность того, что лепится до самого неба — а потом сгорает за несколько минут.

Организационные детали

Экскурсия начинается у арт-парка. По договорённости я могу организовать для вас трансфер (до 6 человек) из Калуги, Кондрово или Малоярославца, стоимость уточняйте в переписке

Отдельно приобретаются билеты на территорию Арт-парка: 450 ₽ с человека, для посетителей до 14 лет бесплатно

Я с удовольствием приобрету для вас билеты заранее и мы пройдём сразу на экскурсию без задержки на формальности

По желанию я могу организовать перемещение по парку на машине, велосипедах или лыжах, детали уточняйте в переписке

Дополнительно

С радостью возьму на себя все вопросы по организации вашего путешествия или праздника, включая пребывание, трансфер и экопитание

В рамках путешествия можно посмотреть красивые болотные парки

В арт-парке проходят потрясающие фестивали, связанные с презентациями современного искусства. В такие дни экскурсии могут быть организованы только в рамках событий и будут дороже, но приятным бонусом для вас будет скидка на входные билеты на фестиваль. Бронировать экскурсию к мероприятию нужно не менее чем за месяц

Календарь событий на 2025 год

01.03-17.03 — традиционный фестиваль огненный архитектуры, приуроченный к масленице

06.06-08.06 — спортивный фестиваль «Sport-Marafon Fest»

26.06-29.06 — фестиваль «Архстояние детское»

25.07-27.07 — юбилейный фестиваль «Архстояние»

14.08-18.08 — музыкальный фестиваль «Signal»