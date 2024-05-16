Экскурсии на 1 день в Калуге

Найдено 8 экскурсий в категории «На весь день» в Калуге, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 800 за всё до 6 чел.
История и философия Оптинского старчества (Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково)
Индивидуальная
7 часов
История и философия Оптинского старчества: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Калуги через истории Оптинского старчества, святыни Шамордино и монастыря Клыково
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000 за человека
Монастыри калужского края
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  2. Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
  3. Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
  4. Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
  5. Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6 000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Калугу на 1 день, гиды Калуги подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Калугу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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