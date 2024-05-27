1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
«Вы в прямом смысле прикоснетесь к творчеству, забираясь на арт-объекты, и отдохнете среди живописных ландшафтов»
15 июня в 08:00
16 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Мы погуляем по Пушкинской и Екатерининской аллеям, наслаждаясь пейзажами долины реки Суходрев»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Калуге: история и космонавтика
Погрузитесь в атмосферу старинного Калуги, исследуйте архитектурные шедевры и достопримечательности города
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
«Он встретит вас гармоничным сочетанием природных ландшафтов и объектов современного искусства»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина27 мая 2024Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ААлена7 мая 2024Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
- ююлия7 мая 2024Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
- ИИрина3 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
- ССветлана3 мая 2024Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
- ЛЛюдмила1 мая 2024Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
- ИИлья1 мая 2024Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Природа и пейзажи»
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