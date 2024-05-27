Познавательные экскурсии на природе в Калуге

Найдено 10 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Калуге, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
«Вы в прямом смысле прикоснетесь к творчеству, забираясь на арт-объекты, и отдохнете среди живописных ландшафтов»
15 июня в 08:00
16 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Мы погуляем по Пушкинской и Екатерининской аллеям, наслаждаясь пейзажами долины реки Суходрев»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Обзорная по Калуге. Исторический центр. Парк Циолковского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Калуге: история и космонавтика
Погрузитесь в атмосферу старинного Калуги, исследуйте архитектурные шедевры и достопримечательности города
Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
«Он встретит вас гармоничным сочетанием природных ландшафтов и объектов современного искусства»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
  • ю
    юлия
    7 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
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    местом, и историей, и прекрасной Ольгой. Всем советую знакомство с Парком начинать с экскурсоводом, получите удовольствие и поймете, что и как посмотреть самлстоятельно.

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
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    были максимально вовлечены и получили (помимо большого кол-ва интересных фактов) массу удовольствия!!! Ольга учла наши пожелания (были с пожилыи родителями) и организовала маршрут с максимальным комфортом для всех участников!!! Так же очень понравилось, что материал был очень грамотно структурирован, сопровождался дополнительным визуальным подкреплением (архивные фото), поэтому информация "не прошла мимо"))) Очень благодарны Ольге за прекрасно проведённое время!!!! И конечно влюбились в Калугу!!!)

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
  • И
    Илья
    1 мая 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Сияй, вечерняя Калуга
  4. Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
  5. Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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