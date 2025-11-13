Если вы всю неделю трудитесь в душном городе, устали от его суеты и шума, если вы забыли, как пахнет лес, и ветер шумит в макушках вековых сосен, то это путешествие
Описание экскурсииЕсли вы устали от суеты, эта прогулка подарит вам тишину, лес и простор. Экскурсия начнётся у стен древнего Свято-Лаврентьевского монастыря, сыгравшего важную роль в истории Калуги и ставшего оплотом старообрядчества в XVII веке. Вы узнаете о юродивом Лаврентии, в честь которого названа обитель, услышите о трагических событиях XX века и о её возрождении в наше время. Увидите храмы, сможете приложиться к раке с мощами святого. Затем — прогулка мимо старинного пруда к берегу Яченского водохранилища. Мы перейдём плотину по понтонному мосту и окажемся в Калужском бору — памятнике природы федерального значения. Хвойный воздух, неспешная тропа и рассказы о древних племенах, старообрядцах и Лжедмитрии II, убитом в этих местах в 1610 году, дополнят атмосферу. По пути откроется вид на современную Калугу и ракету, ставшую её символом. Мы сделаем привал на берегу, послушаем плеск волн, вдохнём лесной аромат и просто отдохнём. Настоящая перезагрузка для тех, кто хочет замедлиться! Важная информация: В связи с тем, что часть экскурсии проходит на территории монастыря, необходимо соблюдать следующее:
- Требования к одежде: женщины должны быть в юбках ниже колена с покрытой головой, мужчины – в брюках, шорты не допускаются.
- На территории монастыря не допускаются курение, шум, музыка, громкий смех, крики, брань.
- Экскурсия не является паломнической. Поэтому при посещении храмов необходимо соблюдать регламент времени, обозначенный в условиях экскурсии. Дополнительные расходы: на территории монастыря работает иконная лавка. Расходы на покупки в иконной лавке в стоимость экскурсии не входят. В неблагоприятную погоду экскурсия в бор не проводится, гуляем только по монастырю. Длительность экскурсии сокращается до 1,5 часов, стоимость также уменьшается (по согласованию с гидом).
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Лаврентьевский монастырь
- Храм Рождества Христова
- Калужский бор - памятник природы федерального значения
- Яченское водохранилище
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Калуга, ул. Широкая, 49 - у входа в монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
