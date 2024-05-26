1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«Также вы услышите историю появления Городского парка и осмотрите главный кафедральный собор»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
«А также посетите величественный 15-главый Казанский собор, где узнаете об удивительном мастерстве шамординских сестер, расшивших иконы храма»
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Вы осмотрите храм 18 века и узнаете о захоронении Гончаровых в его часовне»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
«Также вы узнаете о современной жизни монастыря, рассмотрите храмовые росписи — это один из первых опытов возрождения фрески в 20 веке — и услышите о художниках, создавших их… Оптина бесконечна…»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
«Центральная площадь и собор Петра и Павла с трёхъярусной колокольней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
«Знаменитые святыни Калужской области зачастую уводят внимание путешественников от прекрасных храмов самой Калуги»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
«Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Истории калужских монастырей: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре, музей-диорама
Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность
Начало: По договоренности
«Увидите величественные соборы в византийском стиле»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Калуга - город церквей
Начало: Ул. Кирова, 19
«Спустившись под горку, вы видите величественное красное здание собора Казанской Иконы Божией Матери с несколькими главами»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
«Я расскажу, что указывает на то, что собор имеет мемориальное значение, и в честь какого события он установлен»
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Увидим присутственные места и величественный Троицкий собор, уникальный Каменный мост и усадьбу Золотарёвых»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ЛЛариса16 мая 2024Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ИИрина13 мая 2024Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ААлена7 мая 2024Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
- ИИрина3 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
- ССветлана3 мая 2024Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
- ИИван3 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия, на комфортабельном минивэне. Водитель аккуратная, гид профессиональная, эрудированная с глубокими историческими знаниями.
- ИИлья1 мая 2024Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 800 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Калуге на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 418 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август