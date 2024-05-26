Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Калуги

Найдено 13 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Калуге, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«Также вы услышите историю появления Городского парка и осмотрите главный кафедральный собор»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
«А также посетите величественный 15-главый Казанский собор, где узнаете об удивительном мастерстве шамординских сестер, расшивших иконы храма»
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Вы осмотрите храм 18 века и узнаете о захоронении Гончаровых в его часовне»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
«Также вы узнаете о современной жизни монастыря, рассмотрите храмовые росписи — это один из первых опытов возрождения фрески в 20 веке — и услышите о художниках, создавших их… Оптина бесконечна…»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
«Центральная площадь и собор Петра и Павла с трёхъярусной колокольней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 6 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
«Знаменитые святыни Калужской области зачастую уводят внимание путешественников от прекрасных храмов самой Калуги»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
«Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 800 за всё до 6 чел.
Истории калужских монастырей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Истории калужских монастырей: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре, музей-диорама
Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность
Начало: По договоренности
«Увидите величественные соборы в византийском стиле»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Калуга - город церквей
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Калуга - город церквей
Начало: Ул. Кирова, 19
«Спустившись под горку, вы видите величественное красное здание собора Казанской Иконы Божией Матери с несколькими главами»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Монастыри калужского края
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
«Я расскажу, что указывает на то, что собор имеет мемориальное значение, и в честь какого события он установлен»
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800 за всё до 6 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Увидим присутственные места и величественный Троицкий собор, уникальный Каменный мост и усадьбу Золотарёвых»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
    Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
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    были максимально вовлечены и получили (помимо большого кол-ва интересных фактов) массу удовольствия!!! Ольга учла наши пожелания (были с пожилыи родителями) и организовала маршрут с максимальным комфортом для всех участников!!! Так же очень понравилось, что материал был очень грамотно структурирован, сопровождался дополнительным визуальным подкреплением (архивные фото), поэтому информация "не прошла мимо"))) Очень благодарны Ольге за прекрасно проведённое время!!!! И конечно влюбились в Калугу!!!)

  • И
    Иван
    3 мая 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
    Прекрасно организованная экскурсия, на комфортабельном минивэне. Водитель аккуратная, гид профессиональная, эрудированная с глубокими историческими знаниями.
  • И
    Илья
    1 мая 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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