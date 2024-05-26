🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас Начало: На площади Победы «Также вы услышите историю появления Городского парка и осмотрите главный кафедральный собор» 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях «А также посетите величественный 15-главый Казанский собор, где узнаете об удивительном мастерстве шамординских сестер, расшивших иконы храма» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 127 отзывов Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на... «Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе» 5 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах Начало: Калуга «Вы осмотрите храм 18 века и узнаете о захоронении Гончаровых в его часовне» 15 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат... «Также вы узнаете о современной жизни монастыря, рассмотрите храмовые росписи — это один из первых опытов возрождения фрески в 20 веке — и услышите о художниках, создавших их… Оптина бесконечна…» 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 107 отзывов Популярное предложение Первое знакомство с Калугой Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: У музея истории космонавтики «После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города Начало: Калуга «Центральная площадь и собор Петра и Павла с трёхъярусной колокольней» 19 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням Начало: На улице Марата «Знаменитые святыни Калужской области зачастую уводят внимание путешественников от прекрасных храмов самой Калуги» 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей Начало: В Калуге «Вы пройдёте через главные ворота, посетите все храмы монастыря, осмотрите некрополь и познакомитесь с удивительной историей обители» 15 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Истории калужских монастырей: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре, музей-диорама Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность Начало: По договоренности «Увидите величественные соборы в византийском стиле» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Калуга - город церквей Начало: Ул. Кирова, 19 «Спустившись под горку, вы видите величественное красное здание собора Казанской Иконы Божией Матери с несколькими главами» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Монастыри калужского края Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей Начало: В любой точке Калуги «Я расскажу, что указывает на то, что собор имеет мемориальное значение, и в честь какого события он установлен» 15 800 ₽ за всё до 6 чел.