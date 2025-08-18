Если вы всю неделю трудитесь, устали от суеты и шума, забыли, как пахнет лес — то это путешествие точно для вас! Вы увидите заповедные уголки рядом с центром Калуги. Подышите воздухом соснового бора, услышите легенды и были.
А также прогуляетесь по берегу Яченского водохранилища, которое горожане называют Калужским морем, и посетите Свято-Лаврентьев монастырь.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Первая часть экскурсии: стены древнего Лаврентьевского монастыря
- Вы узнаете историю юродивого Лаврентия, в честь которого была названа обитель.
- Выясните, какую роль монастырь играл в защите города и почему стал оплотом старообрядчества на Калужской земле.
- Услышите о трагических последствиях революции 1917 года и о возрождении монастыря.
- Посетите храмы обители и получите возможность приложиться к раке с мощами Святого Лаврентия.
Вторая часть экскурсии: вековой сосновый бор
- По укромной тропинке мимо старинного монастырского пруда мы спустимся на набережную Яченского водохранилища.
- Перейдём через плотину и вступим на территорию соснового бора — памятника природы федерального значения.
- Вы насладитесь целебным хвойным воздухом и послушаете рассказы калужской старины: о древних племенах вятичей, убийстве в бору самозванца Лжедмитрия II, старообрядцах-раскольниках.
- На берегу водохранилища полюбуемся серебряными всполохами водной глади, рассмотрим очертания современной Калуги и устремившуюся ввысь ракету — символ города.
Организационные детали
- Экскурсия не является паломнической.
- Просим соблюдать дресс-код в монастыре: женщинам — юбка или платье и покрытая голова, мужчинам — брюки (в шортах нельзя).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В неблагоприятную погоду экскурсия в бор не проводится — гуляем только по монастырю. Длительность экскурсии сокращается до 1,5 часов, стоимость также уменьшается (по согласованию с гидом).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 400 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышленияЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
18 авг 2025
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии по Свято-Лаврентьевскому монастырю с гидом Ольгой. Это было поистине незабываемое путешествие в историю и духовность Калуги!
Профессионализм гида превзошел все ожидания. Ольга обладает глубочайшей эрудицией
