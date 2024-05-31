По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас Начало: На площади Победы «Также вы увидите усадьбу Билибина, где я познакомлю вас с семейной историей ее обитателей, и осмотрите уютный церковный скверик около Никитского храма» 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях «На экскурсии вы посетите культовые религиозные памятники — Оптину пустынь и Шамордино, а также побываете в современной обители в с» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 127 отзывов Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на... «Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе» 5 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 164 отзыва Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места Начало: Около Музея истории космонавтики «Услышите колокольный звон «сердца» города — Троицкого кафедрального собора» 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата Начало: Возле Калужского драматического театра «Будет на нашем пути и «Мешок с деньгами» — памятник, сделанный из церковного колокола» 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах Начало: Калуга «Вы осмотрите храм 18 века и узнаете о захоронении Гончаровых в его часовне» 15 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат... «В этом центре религиозного возрождения вы узнаете о деятельности Оптинских старцев и услышите о визитах классиков» 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 107 отзывов Популярное предложение Первое знакомство с Калугой Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: У музея истории космонавтики «После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города Начало: Калуга «Поговорим о необычных архитектурных решениях при постройке храма и их причинах» 19 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге Начало: Палаты Коробовых «В Парке культуры и отдыха узнаете, почему советские власти не взорвали Троицкий кафедральный собор» 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням Начало: На улице Марата «Исследуя местные религиозные сооружения, вы познакомитесь как с ранним русским барокко, переходным от посадского стиля, так и с поздним, сложившимся уже в окончательных формах» 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей Начало: В Калуге «Вы осмотрите главные святыни и иконы Казанского храма» 15 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Истории калужских монастырей: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре, музей-диорама Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность Начало: По договоренности «Монастырь Свято-Тихонова пустынь Вы пройдете по Величественному монастырю Тихонова пустынь, основатель которого — Преподобный Тихон поселился здесь, в дупле дуба, более 5 веков назад» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Калуга - город церквей Начало: Ул. Кирова, 19 «Вы познакомитесь с архитектурой религиозных сооружений и узнаете об этих объектах немного больше» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Здравствуй, Калуга Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии Начало: у парка культуры и отдыха «Вы увидите основные достопримечательности Калуги: Присутственные места, Каменный мост, Гостиные ряды, Театральную площадь и Кафедральный Троицкий собор» 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память Начало: В середине Гостиных рядов «Вы увидите грандиозный кафедральный Троицкий собор с уникальным куполом без опоры, здание Дворянского собрания (его план прислали из Петербурга» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Монастыри калужского края Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей Начало: В любой точке Калуги «При входе нас встретит два белоснежных храма:» 15 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами Начало: В районе Горуправы «Увидим присутственные места и величественный Троицкий собор, уникальный Каменный мост и усадьбу Золотарёвых» 3 900 ₽ за всё до 6 чел.