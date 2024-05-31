1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«Также вы увидите усадьбу Билибина, где я познакомлю вас с семейной историей ее обитателей, и осмотрите уютный церковный скверик около Никитского храма»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
«На экскурсии вы посетите культовые религиозные памятники — Оптину пустынь и Шамордино, а также побываете в современной обители в с»
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Кроме того, осмотрите занимающий целый квартал Гостиный двор, пройдете по живописным аллеям Парка культуры и отдыха и познакомитесь с православными святынями калужской земли в Свято-Троицком кафедральном соборе»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
«Услышите колокольный звон «сердца» города — Троицкого кафедрального собора»
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
«Будет на нашем пути и «Мешок с деньгами» — памятник, сделанный из церковного колокола»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Вы осмотрите храм 18 века и узнаете о захоронении Гончаровых в его часовне»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
«В этом центре религиозного возрождения вы узнаете о деятельности Оптинских старцев и услышите о визитах классиков»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«После этого вы побываете в Свято-Троицком кафедральном соборе, а чуть позже по программе будет посещение церкви Косьмы и Дамиана, построенной в стиле барокко учениками известного зодчего Растрелли»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
«Поговорим о необычных архитектурных решениях при постройке храма и их причинах»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
«В Парке культуры и отдыха узнаете, почему советские власти не взорвали Троицкий кафедральный собор»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
«Исследуя местные религиозные сооружения, вы познакомитесь как с ранним русским барокко, переходным от посадского стиля, так и с поздним, сложившимся уже в окончательных формах»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
«Вы осмотрите главные святыни и иконы Казанского храма»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Истории калужских монастырей: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре, музей-диорама
Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность
Начало: По договоренности
«Монастырь Свято-Тихонова пустынь Вы пройдете по Величественному монастырю Тихонова пустынь, основатель которого — Преподобный Тихон поселился здесь, в дупле дуба, более 5 веков назад»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Калуга - город церквей
Начало: Ул. Кирова, 19
«Вы познакомитесь с архитектурой религиозных сооружений и узнаете об этих объектах немного больше»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
«Вы увидите основные достопримечательности Калуги: Присутственные места, Каменный мост, Гостиные ряды, Театральную площадь и Кафедральный Троицкий собор»
5 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
«Вы увидите грандиозный кафедральный Троицкий собор с уникальным куполом без опоры, здание Дворянского собрания (его план прислали из Петербурга»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
«При входе нас встретит два белоснежных храма:»
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Увидим присутственные места и величественный Троицкий собор, уникальный Каменный мост и усадьбу Золотарёвых»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
«Вы услышите местные легенды, увидите дом с привидениями и величественный Троицкий собор, по желанию попробуете калужское тесто и загадаете желание у 500-летнего дуба»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ЛЛариса16 мая 2024Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ИИрина13 мая 2024Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ННаталья10 мая 2024Отличная обзорная экскурсия по городу. 3 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Вера рассказывает о городе с большой любовью, благодаря ей мы взглянули на город другими глазами. Познакомила нас с милыми крошками - космонавтиками. Обязательно ещё вернёмся! Спасибо, Вера!
- ЛЛидия10 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень живой рассказ Варвары не давал скучать, отвлекаться. После этого тура Калуга словно ожила и
- ААлена7 мая 2024Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
- ИИрина3 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Святые места" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 3 800 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 637 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Калуге на 2024 год по теме «Святые места», 637 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август