Мир кошек в сердце Калуги

Эта экскурсия знакомит с уникальной коллекцией Кот

Музея в Калуге, где собраны тысячи экспонатов, посвященных кошкам. Вы узнаете историю создания музея и увидите разнообразные произведения искусства и предметы, связанные с кошачьей темой.

Коллекция музея

Экспозиция включает более 5000 экспонатов — от произведений искусства и художественных ценностей до небанальных предметов. Вы увидите тончайший фарфор, живопись и экспонаты, которые перенесут в детство.

История создания

Владельцы музея собирали коллекцию более 35 лет. Экскурсия от основателей музея будет интересна и взрослым, и детям, раскрывая разные аспекты кошачьей темы в искусстве и культуре.