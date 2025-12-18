Посещение уникального КотМузея в Калуге с коллекцией из более чем 5000 экспонатов, посвященных кошкам. Вы увидите произведения искусства, фарфор, живопись и необычные предметы, собранные за 35 лет.
Описание экскурсии
Мир кошек в сердце Калуги
Эта экскурсия знакомит с уникальной коллекцией Кот
Музея в Калуге, где собраны тысячи экспонатов, посвященных кошкам. Вы узнаете историю создания музея и увидите разнообразные произведения искусства и предметы, связанные с кошачьей темой.
Коллекция музея
Экспозиция включает более 5000 экспонатов — от произведений искусства и художественных ценностей до небанальных предметов. Вы увидите тончайший фарфор, живопись и экспонаты, которые перенесут в детство.
История создания
Владельцы музея собирали коллекцию более 35 лет. Экскурсия от основателей музея будет интересна и взрослым, и детям, раскрывая разные аспекты кошачьей темы в искусстве и культуре.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Г. Калуга, ул. Театральная, д. 35/8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
