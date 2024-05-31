Е Екатерина Неформально-обзорная экскурсия по Калуге читать дальше Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми. Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.

А Алла Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых читать дальше два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся. Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше. 31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,

А Александр Калуга: путешествие сквозь эпохи Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.

Г Глеб Калуга: путешествие сквозь эпохи читать дальше ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍 Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было

Н Наталия Красавица Калуга. Обзорная экскурсия Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!

Е Екатерина «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе читать дальше часа пролетели незаметно. Экскурсионная программа совершенно не стандартная. Юлия, безусловно, любит свое дело, общаясь с вами, не только обогащает вас знаниями, но передает вам часть своей души и любви к городу. Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три

А Александр Калуга от купцов до космонавтов Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.

А Алина Никола-Ленивец: по тропам арт-парка Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)

О Ольга Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.