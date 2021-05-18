Всё о Калуге

Полезная информация о Калуге

Что нужно знать о Калуге: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Грабцево, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 33 экскурсии
Местное время в Калуге
21:3441
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКалуга
По-английскиKaluga
Столица регионаКалуга является столицей региона
Население города338 978 чел.
АэропортГрабцево KLF
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота200 м. от уровня моря

Где находится Калуга на карте

Калуга фото города
Калуга

Популярные экскурсии в Калуге

Улица Калужских достопримечательностей
Улица Калужских достопримечательностей
4.8
20 отзывов
2900
за чел.
Приглашаем Вас на пешеходную обзорную экскурсию по самым известным достопримечательностям Калуги, которые расположены практически на одной улице.
Авто-прогулка по Калуге
Авто-прогулка по Калуге
4.8
32 отзыва
4500
за чел.
Приглашаем на первое знакомство с Калугой. На нашей обзорной экскурсии мы покажем Калугу, какая она есть. За 3 часа вы увидите и историческую, и совре...
Вслед за тайнами древней Калуги
Вслед за тайнами древней Калуги
4.6
8 отзывов
2550
за чел.
Приглашаю вас на прогулку по моему родному городу! Пройдемся по тихим красивым улочкам среди старинных зданий, и я расскажу вам городские легенды и та...
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
Ночная пешеходная экскурсия «Таинственная Калуга» с дегустацией калужского
5
1 отзыв
5000
за чел.
Ночная пешеходная экскурсия-приключение по Калуге. Во время экскурсии увидим город в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и легенды, услышим истори...
О Калуге — с интересом и любовью!
О Калуге — с интересом и любовью!
4.9
28 отзывов
2550
за чел.
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках
Все экскурсии Калуги

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Калугу

Расписание авиа-рейсов