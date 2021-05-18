Полезная информация о Калуге
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Калуга
Популярные экскурсии в Калуге
4.8
20 отзывов
2900
₽
за чел.
Приглашаем Вас на пешеходную обзорную экскурсию по самым известным достопримечательностям Калуги, которые расположены практически на одной улице.
4.8
32 отзыва
4500
₽
за чел.
Приглашаем на первое знакомство с Калугой. На нашей обзорной экскурсии мы покажем Калугу, какая она есть. За 3 часа вы увидите и историческую, и совре...
4.6
8 отзывов
2550
₽
за чел.
Приглашаю вас на прогулку по моему родному городу! Пройдемся по тихим красивым улочкам среди старинных зданий, и я расскажу вам городские легенды и та...
5
1 отзыв
5000
₽
за чел.
Ночная пешеходная экскурсия-приключение по Калуге. Во время экскурсии увидим город в необычном ракурсе, узнаем все его тайны и легенды, услышим истори...
4.9
28 отзывов
2550
₽
за чел.
Изучить визитные карточки Старого города и услышать легенды о купцах, принцах и золотых рыбках