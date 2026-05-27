Калужские театры — это не только зрелищные спектакли, но и интересные с точки зрения архитектуры здания, которое порадуют своей монументальностью и классическим колоритом. Приглашаем на лёгкую прогулку по улицам, хранящим дух искусства, творчества и купеческого быта. Вы познакомитесь с современной и исторической Калугой и поймёте, чем она вдохновляет.
Описание экскурсии
Мы отправимся на прогулку по старинным улицам — Театральной, Дарвина и Достоевского. Вы услышите истории местных театров и купеческих домов и узнаете, какие тайны хранят фасады городских заведений и судьбы их владельцев.
Что будет на маршруте
- Калужский драматический театр — сердце городской сцены. У его здания нас встретит легендарный космонавтик Калуги — первый театральный символ города
- Театральная площадь удивит своим шармом: изящными фонтанами и скульптурами, которые, по преданию, исполняют желания
- Театр юного зрителя приоткроет завесу собственной эволюции — от старинного здания 19 века до нового современного пространства, открытого в 2025 году
- Калужский Арбат — место, где оживает энергия города. Здесь вы сможете зарядиться удачей, привлечь достаток и вспомнить о ценности времени
- Театр кукол откроет неожиданные связи с Константином Эдуардовичем Циолковским — отцом русской космонавтики
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
- Все объекты осматриваем снаружи
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Условия уточняйте при бронировании
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Марата
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2132 туристов
Я аттестованный экскурсовод (гид), автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
от 6000 ₽ за человека