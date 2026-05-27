Мои заказы

Dog-friendly Калуга: cобачьи истории

Исследовать город нетипичным способом, слушая истории бронзовых и настоящих собак
Это dog-friendly экскурсия для всех, кто любит собак и хочет увидеть Калугу с необычной стороны.

Прогуляйтесь по главным улицам города, узнайте, какие четвероногие герои увековечены в бронзе, и откройте для себя тёплые и забавные истории, связанные с ними. Приходите со своим питомцем — ему здесь тоже будут рады!
Dog-friendly Калуга: cобачьи истории
Dog-friendly Калуга: cобачьи истории
Dog-friendly Калуга: cобачьи истории

Описание экскурсии

Площадь Победы — символ мужества и полёта в космос

Начнём с места, где история Калуги встречается с историей страны.

Главные улицы города — Кирова, Ленина и Театральная

Вы узнаете, какие «космические» герои живут на улице Ленина, где найти лучшие калужские сувениры и почему в городе установлена скульптура шотландскому сеттеру.

Собаки и люди — истории дружбы и подвига

Познакомитесь с Городовым и его верным пёсиком, узнаете, с кем гуляет Ветеран, услышите о собаках-героях СВО и знаменитых пограничных питомцах.

Калужские уголки с характером

Дом Печати, храм Покрова Пресвятой Богородицы, концертный зал имени Танеева, Березуйский овраг, Каменный мост, купеческие палаты и усадьбы — город покажет себя со всех сторон.

И немного лирики

Как звали любимицу конструктора Королёва, почему Маркс писал о собаках с симпатией, и как получилось, что в Калуге — два Бима.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Условия уточняйте при бронировании.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2132 туристов
Я аттестованный экскурсовод (гид), автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.

Входит в следующие категории Калуги

Похожие экскурсии на «Dog-friendly Калуга: cобачьи истории»

О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
166 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
5350 ₽ за всё до 4 чел.
Винтажная Калуга
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Винтажная Калуга
Отыскать диковинки на блошином рынке и проникнуть в историю города
Сегодня в 11:00
29 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Калуга старинная и современная
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга старинная и современная
Познакомьтесь с Калугой через её историю и современность. Пройдите по следам Циолковского, найдите космонавтиков и насладитесь уникальными видами
Начало: В районе здания Гостинных рядов, ул. Ленина 126
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Калуга: мистика и реальность
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга: мистика и реальность
Побывать в местах, где за каждым фасадом - история, а на каждой улочке - тайна
Начало: На улице Плеханова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калуге
от 6000 ₽ за экскурсию