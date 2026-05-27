Исследовать город нетипичным способом, слушая истории бронзовых и настоящих собак
Это dog-friendly экскурсия для всех, кто любит собак и хочет увидеть Калугу с необычной стороны.
Прогуляйтесь по главным улицам города, узнайте, какие четвероногие герои увековечены в бронзе, и откройте для себя тёплые и забавные истории, связанные с ними. Приходите со своим питомцем — ему здесь тоже будут рады!
Описание экскурсии
Площадь Победы — символ мужества и полёта в космос
Начнём с места, где история Калуги встречается с историей страны.
Главные улицы города — Кирова, Ленина и Театральная
Вы узнаете, какие «космические» герои живут на улице Ленина, где найти лучшие калужские сувениры и почему в городе установлена скульптура шотландскому сеттеру.
Собаки и люди — истории дружбы и подвига
Познакомитесь с Городовым и его верным пёсиком, узнаете, с кем гуляет Ветеран, услышите о собаках-героях СВО и знаменитых пограничных питомцах.
Калужские уголки с характером
Дом Печати, храм Покрова Пресвятой Богородицы, концертный зал имени Танеева, Березуйский овраг, Каменный мост, купеческие палаты и усадьбы — город покажет себя со всех сторон.
И немного лирики
Как звали любимицу конструктора Королёва, почему Маркс писал о собаках с симпатией, и как получилось, что в Калуге — два Бима.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Условия уточняйте при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2132 туристов
Я аттестованный экскурсовод (гид), автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями.
На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии на «Dog-friendly Калуга: cобачьи истории»