Это dog-friendly экскурсия для всех, кто любит собак и хочет увидеть Калугу с необычной стороны. Прогуляйтесь по главным улицам города, узнайте, какие четвероногие герои увековечены в бронзе, и откройте для себя тёплые и забавные истории, связанные с ними. Приходите со своим питомцем — ему здесь тоже будут рады!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Площадь Победы — символ мужества и полёта в космос

Начнём с места, где история Калуги встречается с историей страны.

Главные улицы города — Кирова, Ленина и Театральная

Вы узнаете, какие «космические» герои живут на улице Ленина, где найти лучшие калужские сувениры и почему в городе установлена скульптура шотландскому сеттеру.

Собаки и люди — истории дружбы и подвига

Познакомитесь с Городовым и его верным пёсиком, узнаете, с кем гуляет Ветеран, услышите о собаках-героях СВО и знаменитых пограничных питомцах.

Калужские уголки с характером

Дом Печати, храм Покрова Пресвятой Богородицы, концертный зал имени Танеева, Березуйский овраг, Каменный мост, купеческие палаты и усадьбы — город покажет себя со всех сторон.

И немного лирики

Как звали любимицу конструктора Королёва, почему Маркс писал о собаках с симпатией, и как получилось, что в Калуге — два Бима.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Условия уточняйте при бронировании.