Что вас ожидает

Волшебный маршрут

Мы совершим с вами парфюмерное путешествие по разным эпохам Калуги. Ароматы, словно машина времени познакомят нас с запахом купеческого города советского периода и современной Калугой.

Встретившись на Театральной площади, где стоит один из старейших драмтеатров страны, мы отправимся гулять по нарядному центру зимней Калуги. Вы узнаете, на чем сделали состояние калужские купцы, увидите их дома и отыщете аптеку, которой уже больше 200 лет.

На площади Старый торг, где шумели рождественские и новогодние ярмарки, остановимся у первой почты города — и вы отправите эксклюзивный «привет» себе домой. Увидите Гостиные ряды и главную елку Калуги.

Праздничные традиции старинного городка

Где продавали самую вкусную выпечку, как пили чай и что можно было купить за четыре мандарина? На прогулке я открою эти и другие любопытные факты и сюжеты. Расскажу, как праздновал Новый год Циолковский с семьей и другом Чижевским, что было на столах у купечества и советских граждан. А еще вы откроете секрет уникальной калужской сладости, узнаете рецепт от «нежелательных последствий праздников» и ощутите ароматы новогодней Калуги, ведь я закупорила их в бутылочки для каждого.

Организационные детали