Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие

Праздничные традиции от колядок до оливье в купеческом, советском и современном городе

5
8 отзывов
В один из зимних дней я с радостью познакомлю вас с уютной Калугой, которая всегда умела отмечать праздники.

На фоне важных достопримечательностей легко и непринужденно расскажу об истории города и его жителях.

Вы представите бал в купеческой усадьбе, узнаете о калужских вкусностях, «соберете» красивейшие елки и услышите предсказание на будущий год!
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие
Калуга новогодняя. Парфюмерное путешествие

Что вас ожидает

Волшебный маршрут

Мы совершим с вами парфюмерное путешествие по разным эпохам Калуги. Ароматы, словно машина времени познакомят нас с запахом купеческого города советского периода и современной Калугой.
Встретившись на Театральной площади, где стоит один из старейших драмтеатров страны, мы отправимся гулять по нарядному центру зимней Калуги. Вы узнаете, на чем сделали состояние калужские купцы, увидите их дома и отыщете аптеку, которой уже больше 200 лет.
На площади Старый торг, где шумели рождественские и новогодние ярмарки, остановимся у первой почты города — и вы отправите эксклюзивный «привет» себе домой. Увидите Гостиные ряды и главную елку Калуги.

Праздничные традиции старинного городка

Где продавали самую вкусную выпечку, как пили чай и что можно было купить за четыре мандарина? На прогулке я открою эти и другие любопытные факты и сюжеты. Расскажу, как праздновал Новый год Циолковский с семьей и другом Чижевским, что было на столах у купечества и советских граждан. А еще вы откроете секрет уникальной калужской сладости, узнаете рецепт от «нежелательных последствий праздников» и ощутите ароматы новогодней Калуги, ведь я закупорила их в бутылочки для каждого.

Организационные детали

  • По пути я с удовольствием пофотографирую вас, подскажу лучшие виды для фото и посоветую, где вкусно поесть и куда еще сходить в Калуге
  • В маршрут не входит посещение парка К. Э. Циолковского с ракетой «Восток». По желанию прогулку можно продлить и побывать там (доплата 500 руб. ).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8). Доплата за каждого дополнительного участника — 500 руб.
  • На экскурсию не допускаются дети не достигшие 18 лет без сопровождения взрослого

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около Калужского драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вера
Вера
Меня зовут Вера, я гид-экскурсовод. Работаю в туризме более 7 лет, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии легкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Работаю со взрослыми и детьми. Приезжайте в Калугу ко мне на экскурсии!
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8 реальных отзывов от туристов

Ю
30 янв 2021
Очень интересная экскурсия с изюминкой. Не буду раскрывать секрет, но ходить становится еще интересней. Понравится и детям и взрослым))
Посещаем уже 2 экскурсию у Веры. Она замечательный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела. Рассказывает с душой.
С удовольствием приедем еще!
О
17 янв 2021
Замечательная, очень интересная и содержательная экскурсия! Были в Калуге впервые. Вместе с дочерью, которой 11. На улице было очень холодно! Но мы не только не замёрзли, но даже не заметили, как пролетело время! Так было интересно! И это полностью заслуга нашего гида Веры! В маршруте продумано всё, включая бытовые мелочи! Чувствуется, что Вера очень любит свой город. Полюбили его и мы. Планируем вернуться в Калугу ещё. А ещё, во время экскурсии у Веры были всякие придумалочки, которые нам очень понравились и порадовали! Огромное спасибо нашему гиду и творческого процветания!
И
6 янв 2021
Приятно, когда сбываются ожидания. Так хотелось, чтобы Новый год начался с хорошего. С него и начался. Вера еще раз порадовала нас нестандартным подходом к организации экскурсий. Не хочется ломать интригу для тех, кто пойдет на эту же экскурсию. Могу сказать, что искренне им завидую. У них еще впереди приятные открытия и праздничное настроение. Ждем новых экскурсий. Кажется, для нашей семьи становится традицией посещение Калуги. И все благодаря Вере. И отдельное спасибо за рекомендации по местам гастрономической славы Калуги. 😀
Е
6 янв 2021
Были на экскурсии с Верой 06.01.21. Все очень понравилось, Вера уалекательно, интересно вела экскурсию, дополняя свой рассказ интересными фактами и картинками. Отлично был построен маршрут. Экскурсия не была затянутой, весь рассказ был выстроен логично и интересно. Советуем данную экскурсию.
О
5 янв 2021
Огромное Спасибо Верочке, отличная экскурсия и по содержанию и по времени! Приятные сюрпризы, все здорово. Калуга замечательный город, вернёмся летом!
Н
3 янв 2021
Мы уже не первый раз с Верой. Она замечательный человек и время, проведённое с ней на экскурсии, очень интересное и не банальное. Вера всегда чем то Вас удивит. Время пролетает незаметно и экскурсия очень интересная. Узнали как всегда много интересного. Вера безумно комфортный человек. Экскурсия полностью будет подстроена под все ваши пожелания. Если хотите узнать много интересного и чудесно провести время, однозначно экскурсии с Верой! Мы в восторге!
Людмила
27 дек 2020
Рекомендуем и экскурсию, и Веру как очень подготовленного, интересного и креативного гида. Выбрали именно эту экскурсию, тк Калугу назначили новогодней столицей России. . Узнали много интересного, например, откуда появились мандарины и сколько они стоили. . Очень впечатлила идея Веры с угадыванием запахов и с отправкой открыток из исторического здания почты. Посетили все основные новогодние места в Калуге. Получили много ценнейших советов где поесть, где выпить волшебный рождественский напиток,, какие музеи и театры посетить. Кроме этого всего получили милые подарочки. Спасибо, Вера. Вы - чудесная
Н
9 дек 2020
Калуга - новогодная столица России, красивая! Нарядные елки, действительно, ни одна не повторяется. Экскурсия интересная, в ней не только информация об истории города, но и много новогодних фактов и рассказов. Парфюмерная часть экскурсии заинтриговала, некоторые ароматы удалось разгадать! Пешеходные зоны с ярмарками, вкусный кофе. Вера сбросила список мест, где можно вкусно поесть. Экскурсия, подача материала и приятные сюрпризы не оставляют равнодушным! Советую.
Только одевайтесь теплее ведь экскурсия пешеходная.

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