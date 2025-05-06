1 день

Ржев - Вязьма

03:00 Сбор группы во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если Вы планируете посадку во Владимире).

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Ржев (~230 км, 3,5 часа). Путевая информация.

11:00 Обзорная экскурсия по Ржеву – старинному городу, который все знают по строчкам Твардовского «Ржев – первый город на Волге». От ржаных полей, обрамляющих посад, от ржавой железистой воды в лесах произошло название города, впервые упомянутое в Новгородской летописи в 1216 году.

Ржев был лакомым кусочком – его дважды завоёвывали литовцы. Но сохранил самобытность. «… Здесь не только женский пол, но и мужчины имеют необыкновенную белизну и живой румянец на лицах. Отсюда начинаются прямо русские края.

Здесь говорят чисто по-русски, одеваются по-русски: ферези, жемчужные кокошники и русые косы прелестны!» – писал русский поэт и публицист Фёдор Глинка 200 лет назад.

Во время обзорной экскурсии мы побываем на Князь-Дмитровской (Красноармейская) стороне – правом берегу Волги, где хозяйничали старообрядцы. Колоритные особнячки с мансардами в три окошка не смогла снести даже война.

Увидим самое старое здание Ржева (конец XVIII века) – особняк купцов Поганкиных, в нём сейчас краеведческий музей, усадьбу Акима Немилова, дом Берсеневых – настоящий дворец с лепниной. Услышим легенды про авантюриста Астафия Долгополова, который обманул и императрицу Екатерину II, и Емельяна Пугачёва, взяв и с бунтовщика, и с государыни кругленькие суммы золотом.

Узнаем про «Чёртов дом», из которого доносился жуткий вой, – обманутые мастера при строительстве закатали в печные трубы горлышки бутылок. Зайдём в Оковецкий собор с чудотворной иконой, к которой приходят молиться женщины.

Посещение грандиозного Ржевского мемориала памяти – монумента советскому солдату.

В 2020 году под Ржевом на месте кровопролитных боев был возведен Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Бронзовый советский солдат, стоящий на 30-метровом насыпном кургане является самым масштабным монументом в истории современной России.

Обед с дегустацией ржевского пряника.

Даже традиционные русские лакомства к чаю здесь особенные. А пряники во Ржеве выпекали только на меду. Первые упоминания о медовых ржевских пряниках известны с XV века. Они считаются ароматнее и вкуснее тульских.

После революции о пряниках забыли, но в 1980 году к Олимпиаде местные кондитеры возродили старинный рецепт, чтобы удивить иностранных гостей ржевскими деликатесами.

14:00 Переезд в Вязьму (~140 км, 2,5 часа). Путевая информация.

16:30 Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли».

К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.

За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским Княжеством и Речью Посполитой, и войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков.

В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов. Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!

Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества – трехшатровая церковь Одигитрии XVII века. С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.

19:00 Размещение в отеле «Вязьма» 3*, г. Вязьма – 1 ночь.

Свободное время.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160