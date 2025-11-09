1 день

Полотняный завод - Калуга

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Малоярославец (~ 120 км). Путевая информация.

12:00 Посещение уникального и единственного музея бумаги – Бузеон.

Подлинные образцы японской, арабской, европейской, русской бумаги и уникальных бумажных изделий XVIII-ХХ веков, действующий макет водяной мельницы, просмотр на экране различных способов производства бумаги, демонстрационный мастер-класс по отливки бумаги.

Переезд в Калугу (~ 40 км).

14:30 Обед в кафе города.

15:30 Посещение Калужского Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Музей истории космонавтики – первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Музей космонавтики был открыт в 1967 году.

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники.

Исчерпывающе представлено научное наследие Циолковского.

Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Посетители музея знакомятся с деятельностью выдающихся главных конструкторов.

Обзорная экскурсия по Калуге: ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос, Присутственные места и Калужский Драматический театр, Каменный мост и Гостиные ряды, ярмарка калужских мастеров, смотровая площадка в центральном парке культуры и отдыха, Троицкий Кафедральный собор.

Размещение в отеле «Калуга 21 век» 3* г. Калуга (резервные гостиницы Амбассадор/Бест Вестерн Калуга Отель) – 1 ночь.

Свободное время.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

