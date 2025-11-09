Мои заказы

На перекрёстке дорог и эпох. Калуга - Тула

На перекрёстке дорог и эпох
Откройте для себя удивительные города России с уникальной историей, культурой и архитектурой! Вы посетите Полотняный завод, Калугу и Тулу, а также познакомитесь с историей космонавтики. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
Программа тура по дням

1 день

Полотняный завод - Калуга

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Малоярославец (~ 120 км). Путевая информация.

12:00 Посещение уникального и единственного музея бумаги – Бузеон.

Подлинные образцы японской, арабской, европейской, русской бумаги и уникальных бумажных изделий XVIII-ХХ веков, действующий макет водяной мельницы, просмотр на экране различных способов производства бумаги, демонстрационный мастер-класс по отливки бумаги.

Переезд в Калугу (~ 40 км).

14:30 Обед в кафе города.

15:30 Посещение Калужского Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Музей истории космонавтики – первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Музей космонавтики был открыт в 1967 году.

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники.

Исчерпывающе представлено научное наследие Циолковского.

Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Посетители музея знакомятся с деятельностью выдающихся главных конструкторов.

Обзорная экскурсия по Калуге: ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос, Присутственные места и Калужский Драматический театр, Каменный мост и Гостиные ряды, ярмарка калужских мастеров, смотровая площадка в центральном парке культуры и отдыха, Троицкий Кафедральный собор.

Размещение в отеле «Калуга 21 век» 3* г. Калуга (резервные гостиницы Амбассадор/Бест Вестерн Калуга Отель) – 1 ночь.

Свободное время.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Полотняный завод - Калуга
2 день

Тула

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

Переезд в Тулу (~ 110 км).

Посещение музея Оружия — одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.

Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу: заречная часть города, Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная, Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города.

Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».

Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. Экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.

Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни Кремля.

Окончание программы около 16:00 в центре города или трансфер на ж/д вокзал (по решению туроператора).

Рекомендуемые поезда: № 742А, 120В, 716Ч, 030У.

Обращаем ваше внимание, что продажа ж/д билетов начинается за 90 суток. У билетов динамический тариф ценообразования. Выгоднее всего покупать билеты в день открытия продаж. Помните, что ваша поездка приходится на праздничные дни, а значит, на период повышенного спроса на билеты.

Тула
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

«Калуга 21 век», г. КалугаСтоимость на базе питания
Период действия ценыHB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
1590017400

Доплата за одноместное размещение на заезды – 3900 рублей.

Скидка для взрослого/ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 500/1000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

«Калуга 21 век», г. Калуга

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

«Калуга 21 век», г. Калуга
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно из Тулы
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

