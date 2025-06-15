Мои заказы

Начало российской державности. Тур в Калужскую область

Начало российской державности
В истории России есть ключевые моменты, о которых известно далеко не всем. Одно из таких событий случилось в далеком 1480 году неподалеку от Калуги, на берегах реки Угра.

Русские войска одержали
читать дальше

важную, бескровную победу над угрожавшими Руси полчищами во главе с ханом Ахматом.

Вас ждет путешествие в эти героические края, прогулки по Калуге, знакомство с удивительными храмами и монастырями. Этот тур раскроет тайны далеких времен, когда Русь становилась сильным государством.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
11
июн11
июл8
авг5
сен

Программа тура по дням

1 день

Музей-диорама и экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (у входа в «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре» – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.

Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.

Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.

Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни. Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других его работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.

Переезд в Калугу.

Обед.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранил застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Размещение в гостинице г. Калуга.

Ужин по программе тура не предусмотрен.

Музей-диорама и экскурсия по КалугеМузей-диорама и экскурсия по КалугеМузей-диорама и экскурсия по КалугеМузей-диорама и экскурсия по Калуге
2 день

Козельск, Свято-Введенская Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обитель

08:30 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол), освобождение номеров.

09:00 Отправление на загородную экскурсию. Путевая информация.

Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.

Семь недель, больше чем все города Северо-Восточной Руси вместе взятые оборонялся город.

Завоеватели не только ненавидели, но и уважали героизм наших предков. Поэтому Козельск был возрожден на старом месте и под старым именем. В 15 веке город входит в передовую оборонительную засечную черту.

Стабильности и процветанию Козельска способствовали монастыри, как мощные форпосты цивилизации, духовных сил и культуры.

Свято-Введенская Оптина Пустынь – без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси. Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.

Оптина Пустынь – это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры.

Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский и Ф. И. Тютчев, писатель, профессор МГУ, поэт П. А. Вяземский, писатели И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. К. Толстой, Ф. М. Достоевский, композитор П. И. Чайковский, основатель и первый директор Московской консерватории Н. Г. Рубинштейн, почти все Гончаровы (родственники А. С. Пушкина по жене), кораблестроитель и математик В. С. Соловьев, философ К. Н. Леонтьев, Великий Князь К. К. Романов, известный меценат С. В. Перлов, на деньги которого возведено большинство построек Шамординского монастыря, свящ. Павел Флоренский и многие другие.

Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах.

По окончании экскурсии предусмотрено обязательно свободное время.

Обед в кафе города.

Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.

Классический русский усадебный храм, не оставляющий никого равнодушным, памятник архитектуры, действует с 1781 года, со дня основания в нем не прекращались богослужения.

Свято-Амвросиевская женская обитель в с. Шамордино.

Это настоящее чудо архитектуры: величавый 15-главый собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами, и в то же время изяществом; посещение святого источника и некрополя, где похоронена М. Н. Толстая, сестра Л. Н. Толстого.

Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву 21:00, ближайшая станция метро.

Козельск, Свято-Введенская Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обительКозельск, Свято-Введенская Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обительКозельск, Свято-Введенская Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обитель
Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуги.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещение12 890
Доплата за одноместное размещение14 640
Размещение на дополнительном месте12 790

Для размещение в гостинице необходимы: паспорт или свидетельство о рождении для ребенка.

Размещение производится в одном из перечисленных отелей: историческая гостиница «Калуга», «BestWestern», «Hilton Garden inn». Название отеля оглашается за 4 дня до выезда.

Варианты проживания

Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»

1 ночь

«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.

Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.

Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.

Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.

Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»
Гостиница «Калуга»

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»
Отель «Hilton Garden Inn»

1 ночь

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.

В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.

Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (стандартные номера)
  • Питание, указанное в программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
  • Транспортное обслуживание (автобус евростандарт), при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX (Mercedes Sprinter/аналог)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?
Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
Возможны ли изменения в программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
15 июн 2025
Тур произвел на меня неизгладимое впечатление, даже подумать не могла,что в Калуге так красиво!
Очень рада,что побывала в Шамординской женской обители и Оптиной Пустыни.
Конечно, на осмотр всех мест дается не прям
читать дальше

много времени, но это обусловлено малым количеством дней, все же можно успеть насладиться видами и сделать красивые фото.
Отель выбран был хороший (Амбассадор), в нем присутствует сауна, спорт. зал, спа(за доп. плату), сами номера чистые, приятные. Питание на ужин - не стоит своих денег, лучше что-то самостоятельно взять перекусить, шведский стол был маленький.
Завтрак был вкусным, намного больше выбора.
Что касаемо самих экскурсий и экскурсовода - рассказывала интересно, довольно приятная женщина, сами экскурсии наполненные, с красивыми видами.
В принципе все ок, но автобус мог бы лучше быть: наш периодически ломался на несколько минут, но водитель быстро устранял неисправность и ехали дальше.
Также намного лучше было бы, конечно, стекла в автобусе протереть перед подачей его туристам.
Также экскурсоводу лучше было бы на каждую экскурсию носить микрофончик, т. к. народу было много, не всем слышно.

