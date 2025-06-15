Русские войска одержали
Программа тура по дням
Музей-диорама и экскурсия по Калуге
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (у входа в «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
08:00 Отправление, путевая экскурсия.
Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре» – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.
Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.
Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.
Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.
Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни. Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других его работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.
В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.
Переезд в Калугу.
Обед.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранил застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Размещение в гостинице г. Калуга.
Ужин по программе тура не предусмотрен.
Козельск, Свято-Введенская Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обитель
08:30 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол), освобождение номеров.
09:00 Отправление на загородную экскурсию. Путевая информация.
Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Семь недель, больше чем все города Северо-Восточной Руси вместе взятые оборонялся город.
Завоеватели не только ненавидели, но и уважали героизм наших предков. Поэтому Козельск был возрожден на старом месте и под старым именем. В 15 веке город входит в передовую оборонительную засечную черту.
Стабильности и процветанию Козельска способствовали монастыри, как мощные форпосты цивилизации, духовных сил и культуры.
Свято-Введенская Оптина Пустынь – без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси. Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.
Оптина Пустынь – это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры.
Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский и Ф. И. Тютчев, писатель, профессор МГУ, поэт П. А. Вяземский, писатели И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. К. Толстой, Ф. М. Достоевский, композитор П. И. Чайковский, основатель и первый директор Московской консерватории Н. Г. Рубинштейн, почти все Гончаровы (родственники А. С. Пушкина по жене), кораблестроитель и математик В. С. Соловьев, философ К. Н. Леонтьев, Великий Князь К. К. Романов, известный меценат С. В. Перлов, на деньги которого возведено большинство построек Шамординского монастыря, свящ. Павел Флоренский и многие другие.
Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах.
По окончании экскурсии предусмотрено обязательно свободное время.
Обед в кафе города.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.
Классический русский усадебный храм, не оставляющий никого равнодушным, памятник архитектуры, действует с 1781 года, со дня основания в нем не прекращались богослужения.
Свято-Амвросиевская женская обитель в с. Шамордино.
Это настоящее чудо архитектуры: величавый 15-главый собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами, и в то же время изяществом; посещение святого источника и некрополя, где похоронена М. Н. Толстая, сестра Л. Н. Толстого.
Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву 21:00, ближайшая станция метро.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуги.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|12 890
|Доплата за одноместное размещение
|14 640
|Размещение на дополнительном месте
|12 790
Для размещение в гостинице необходимы: паспорт или свидетельство о рождении для ребенка.
Размещение производится в одном из перечисленных отелей: историческая гостиница «Калуга», «BestWestern», «Hilton Garden inn». Название отеля оглашается за 4 дня до выезда.
Варианты проживания
Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»
«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница «Калуга»
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Отель «Hilton Garden Inn»
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.
В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.
Что включено
- Размещение в гостинице (стандартные номера)
- Питание, указанное в программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
- Услуги сопровождающего гида
- Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
- Транспортное обслуживание (автобус евростандарт), при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX (Mercedes Sprinter/аналог)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание вне программы
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.
