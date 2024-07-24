1 день

Обзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и Музей космонавтики

07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание)), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление на экскурсию.

Боровск. Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.

В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.

Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!

Малоярославец — город воинской славы. Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.

Обед.

Переезд в Калугу.

Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (новое здание).

Экскурсия в первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.

Экспозиция раскрывает историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.

Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие К. Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, так как сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Размещение в гостинице.

Ужин самостоятельно.