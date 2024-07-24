Вы поразитесь самобытности Калуги, полюбуетесь фресками в Боровске и посетите музеи, которые наглядно расскажут Вам о некоторых событиях из истории нашей страны.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Боровску и Калуге, Малоярославец и Музей космонавтики
07:45 Сбор группы в Москве: ст. метро Юго-Западная (у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание)), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
08:00 Отправление на экскурсию.
Боровск. Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.
В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.
Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь — крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.
Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!
Малоярославец — город воинской славы. Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.
Обед.
Переезд в Калугу.
Музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского (новое здание).
Экскурсия в первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.
Экспозиция раскрывает историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. Исчерпывающе представлено научное наследие К. Э. Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, так как сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Размещение в гостинице.
Ужин самостоятельно.
Оптина Пустынь, Козельск и Казанская Амвросиевская пустынь
07:00-08:30 Завтрак, освобождение номеров.
09:00 Отправление на загородную экскурсию.
Козельск — город воинской славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Стабильности и процветанию Козельска способствовали монастыри, как мощные форпосты цивилизации, духовных сил и культуры.
Свято-Введенская Оптина пустынь без преувеличения наиболее яркий светильник православной Руси. Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.
Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры. Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах.
По окончании экскурсии предусмотрено обязательно свободное время.
Обед в кафе города.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски. Классический русский усадебный храм, не оставляющий никого равнодушным, памятник архитектуры, действует с 1781 года, со дня основания в нем не прекращались богослужения.
Свято-Амвросиевская женская обитель в с. Шамордино.
Это настоящее чудо архитектуры: величавый 15-главый собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами, и в то же время изяществом; посещение святого источника и некрополя, где похоронена М. Н. Толстая, сестра Л. Н. Толстого.
Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву 21:00 (ближайшая станция метро).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуги.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|12 590
|Одноместное размещение
|14 090
|Размещение на доп. месте
|12 490
Варианты проживания
Отель «Амбассадор Калуга»
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.
К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.
В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.
За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.
Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.
Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»
«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница «Калуга»
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Отель «Hilton Garden Inn»
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.
В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (стандартные номера со всеми удобствами)
- Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?
Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
Какой транспорт в туре?
Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.
Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.