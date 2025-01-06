Вас ждут прогулки по старинным усадьбам, экскурсии по Туле и Калуге, а также необычный интерактивный музей.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумаги
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа во «Вкусно и точка» (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево, и налево (выход на ул. Покрышкина).
08:00 Отправление, путевая экскурсия.
Первая точка нашего маршрута — музей-усадьба «Полотняный завод». Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина — Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.
Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину. В начале XVIII века родоначальник семьи — Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания. Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.
Музей «Бузеон» — интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения — и до современных технологий. Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.
Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых. Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства. Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.
Обед. Переезд в Калугу.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Размещение в гостинице.
Ужин самостоятельно, в программу не включен.
Обзорная экскурсия по Туле и музей-усадьба Толстого
07:00-08:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»), освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию.
Прибытие в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная поляна»*.
Экскурсия «Традиции русской усадьбы», которая познакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых.
Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Переходя от одного объекта к другому, посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово-парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы.
Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.
В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.
Обед.
Переезд в Тулу.
Город мастеров и оружейников — Тула. Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города, в том числе красавец Тульский кремль и храмы XVII-XIX веков. Город глобально изменился — вновь открыта благоустроенная Набережная, на которой есть теперь «Дверь в Москву».
Завершится экскурсия посещением торговых рядов в Кремле, где можно приобрести тульские сувениры и сладости.
В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах возможна замена этого объекта на экскурсию в мемориальный дом-музей Вересаева в г. Тула.
Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, вДом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года. Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) — писателя, литературного критика и пушкиниста (1867–1945 гг.), с достоверной точностью передает дух того времени.
17:30 Окончание экскурсионного дня.
Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву 21:00 (ближайшая станция метро).
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в одной из гостиниц г. Калуги.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты заездов
|Стандарт 2-местный
|Стандарт 1-местный
|Доп. место (в 2-местном)
|02.11.2025, 22.11.2025, 06.12.2025
|14 290
|16 040
|14 190
|02.01.2026, 04.01.2026
|16 590
|19 090
|16 290
|21.02.2026, 07.03.2026, 21.03.2026
|15 390
|17 390
|15 090
С 01.01.2026 ожидается корректировка стоимости тура.
Размещение производится в одном из перечисленных отелей. Название отеля оглашается за 4 дня до выезда. Для размещения в гостинице необходимы паспорт, для детей свидетельство о рождении.
Варианты проживания
Отель «Амбассадор Калуга»
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.
К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.
В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.
За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.
Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.
Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»
«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница «Калуга»
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Гостиница «Park Hotel Kaluga»
Гостиница «Park Hotel Kaluga» находится в центре Калуги, в окружении уютного сквера.
Комфортабельные номера, приятный для глаз интерьер позволят хорошо отдохнуть и продуктивно поработать.
Из окон отеля можно наблюдать прекрасный вид на церковь и пешеходную зону с фонтаном.
Многочисленные услуги отеля по организации свободного времени: ресторан, фитнес-зал и сауна, позволят приятно и с пользой провести время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (номера категории стандарт)
- Питание, указанное в программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
- Услуги сопровождающего гида
- Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
- Транспортное обслуживание (автобус евростандарт)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX (Mercedes Sprinter/аналог).
Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы на той же категории или выше.