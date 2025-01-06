1 день

Обзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумаги

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа во «Вкусно и точка» (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево, и налево (выход на ул. Покрышкина).

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Первая точка нашего маршрута — музей-усадьба «Полотняный завод». Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина — Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.

Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину. В начале XVIII века родоначальник семьи — Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания. Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.

Музей «Бузеон» — интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения — и до современных технологий. Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых. Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства. Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.

Обед. Переезд в Калугу.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Размещение в гостинице.

Ужин самостоятельно, в программу не включен.

