Зимние губернские зарисовки Калужской и Тульской областей

Окунитесь в эпоху Пушкина и Толстого, познакомьтесь не только с творчеством этих великих писателей, но и с местами и людьми, которые их вдохновляли.

Вас ждут прогулки по старинным усадьбам, экскурсии по Туле и Калуге, а также необычный интерактивный музей.
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумаги

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа во «Вкусно и точка» (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево, и налево (выход на ул. Покрышкина).

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Первая точка нашего маршрута — музей-усадьба «Полотняный завод». Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина — Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.

Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину. В начале XVIII века родоначальник семьи — Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания. Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.

Музей «Бузеон» — интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения — и до современных технологий. Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых. Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства. Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.

Обед. Переезд в Калугу.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Размещение в гостинице.

Ужин самостоятельно, в программу не включен.

2 день

Обзорная экскурсия по Туле и музей-усадьба Толстого

07:00-08:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»), освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию.

Прибытие в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная поляна»*.

Экскурсия «Традиции русской усадьбы», которая познакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Переходя от одного объекта к другому, посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово-парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы.

Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Обед.

Переезд в Тулу.

Город мастеров и оружейников — Тула. Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города, в том числе красавец Тульский кремль и храмы XVII-XIX веков. Город глобально изменился — вновь открыта благоустроенная Набережная, на которой есть теперь «Дверь в Москву».

Завершится экскурсия посещением торговых рядов в Кремле, где можно приобрести тульские сувениры и сладости.

В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах возможна замена этого объекта на экскурсию в мемориальный дом-музей Вересаева в г. Тула.

Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, вДом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года. Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) — писателя, литературного критика и пушкиниста (1867–1945 гг.), с достоверной точностью передает дух того времени.

17:30 Окончание экскурсионного дня.

Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву 21:00 (ближайшая станция метро).

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в одной из гостиниц г. Калуги.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Даты заездовСтандарт 2-местныйСтандарт 1-местныйДоп. место (в 2-местном)
02.11.2025, 22.11.2025, 06.12.202514 29016 04014 190
02.01.2026, 04.01.202616 59019 09016 290
21.02.2026, 07.03.2026, 21.03.202615 39017 39015 090

С 01.01.2026 ожидается корректировка стоимости тура.

Размещение производится в одном из перечисленных отелей. Название отеля оглашается за 4 дня до выезда. Для размещения в гостинице необходимы паспорт, для детей свидетельство о рождении.

Варианты проживания

Отель «Амбассадор Калуга»

1 ночь

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.

К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.

В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.

За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.

Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.

Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»

1 ночь

«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.

Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.

Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.

Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.

Гостиница «Калуга»

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

Гостиница «Park Hotel Kaluga»

1 ночь

Гостиница «Park Hotel Kaluga» находится в центре Калуги, в окружении уютного сквера.

Комфортабельные номера, приятный для глаз интерьер позволят хорошо отдохнуть и продуктивно поработать.

Из окон отеля можно наблюдать прекрасный вид на церковь и пешеходную зону с фонтаном.

Многочисленные услуги отеля по организации свободного времени: ресторан, фитнес-зал и сауна, позволят приятно и с пользой провести время.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (номера категории стандарт)
  • Питание, указанное в программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Экскурсии по программе (включая входные билеты в музеи)
  • Транспортное обслуживание (автобус евростандарт)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Москва, метро Юго-Западная
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт используется в туре?

Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX (Mercedes Sprinter/аналог).

Возможны ли изменения в программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы на той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгений
6 янв 2025
Большое спасибо турфирме. Очень понравилась организованная, слаженная работа. Всё чётко по времени, никакой суеты. Обеды очень вкусные, гостиница в Калуге чистая, уютная. Интересные экскурсии. Отдельное спасибо нашему гиду Валерию Константиновичу за интересные рассказы. Водителям автобусов большое спасибо за аккуратную езду. Оценка: 10!
Большое спасибо турфирме. Очень понравилась организованная, слаженная работа. Всё чётко по времени, никакой суеты. Обеды оченьБольшое спасибо турфирме. Очень понравилась организованная, слаженная работа. Всё чётко по времени, никакой суеты. Обеды оченьБольшое спасибо турфирме. Очень понравилась организованная, слаженная работа. Всё чётко по времени, никакой суеты. Обеды оченьБольшое спасибо турфирме. Очень понравилась организованная, слаженная работа. Всё чётко по времени, никакой суеты. Обеды оченьБольшое спасибо турфирме. Очень понравилась организованная, слаженная работа. Всё чётко по времени, никакой суеты. Обеды очень

