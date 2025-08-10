1 день

Музей-диорама и экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (у входа в «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре» – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.

Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь.

Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.

Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни. Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других его работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.

Переезд в Калугу.

Обед.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранил застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Размещение в гостинице г. Калуга.

Ужин по программе тура не предусмотрен.

