1 чел. По популярности На автобусе 3 дня 3 отзыва Новый год в Калуге. Автобусный тур из Москвы Начало: Москва «Новый год в Калуге — это гармония праздничного веселья и погружения в богатую историю России» 54 290 ₽ за человека На автобусе 3 дня 3 отзыва Ай-да Калуга! Ай-да Новый год Начало: Москва / Владимир «Подготовка к празднованию Нового года 2026» 24 900 ₽ за человека На автобусе 3 дня 3 отзыва Новогодний разгуляй в Туле Начало: Москва / Владимир «Новогодняя музыкальная программа «Новый год по-тульски» в музее «Гармони деда Филимона»» 24 900 ₽ за человека Все туры Калуги

Сколько стоит тур в Калуге в октябре 2025 Сейчас в Калуге в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 54 290. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Думаете где отметить новый год 2025? Проведите свой отдых в Калуге в многодневном новогоднем туре с проживанием в отеле, ужином, развлечением, турми по Калуге с гидом, который решит главный вопрос "Куда поехать праздновать?!" за Вас!