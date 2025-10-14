Новый год в Калуге. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Новый год в Калуге — это гармония праздничного веселья и погружения в богатую историю России»
31 дек в 10:00
54 290 ₽ за человека
Ай-да Калуга! Ай-да Новый год
Начало: Москва / Владимир
«Подготовка к празднованию Нового года 2026»
31 дек в 10:00
24 900 ₽ за человека
Новогодний разгуляй в Туле
Начало: Москва / Владимир
«Новогодняя музыкальная программа «Новый год по-тульски» в музее «Гармони деда Филимона»»
31 дек в 10:00
24 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Новогодние туры 2025»
Самые популярные туры этой рубрики в Калуге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Калуге в октябре 2025
Сейчас в Калуге в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 24 900 до 54 290. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Думаете где отметить новый год 2025? Проведите свой отдых в Калуге в многодневном новогоднем туре с проживанием в отеле, ужином, развлечением, турми по Калуге с гидом, который решит главный вопрос "Куда поехать праздновать?!" за Вас!