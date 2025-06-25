3 день

Рязань - Зарайск

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Обзорная экскурсия по Рязани: Успенский собор, 86-метровая колокольня, Певческий корпус Владычного двора, памятник поэту С. Есенину на набережной, архитектурный ансамбль театральной площади, купеческие особняки 18-19 веков, торговые ряды, памятник «Грибы с глазами» и т. д.

Рязанский кремль – один из живописных уголков России, представляющий уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников.

В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.

Прогулка по территории самостоятельно.

Переезд в Зарайск (~ 75 км).

13:00 Обед в кафе города.

Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю историю. Этот маленький провинциальный городок не оставит никого равнодушным, есть в нём какая-то особая прелесть: все побывавшие в нём тают от умиления как мороженое на солнце.

Экскурсия по территории Зарайского кремля – памятнику оборонного искусства XVI века и жемчужине средневекового зодчества, который является главной достопримечательностью города.

Осмотр архитектурного ансамбля кремля: два главных храма – Иоанно-Предтеченский и Никольский собор. В одном из соборов хранится древняя святыня – чудотворная икона Николая Зарайского, куда обязательно зайдём и услышим историю обретения этой иконы.

Краткая обзорная экскурсия по Зарайску познакомит нас с провинциальной архитектурой старой части города: водонапорной башней, торговыми рядами, Благовещенской церковью и др.

На улицах увидим купеческие особняки постройки XVIII-XIX вв., многие из которых до сих пор служат людям (дом поэта Мачтета, музей – мастерская А. С. Голубкиной, здание Земства, дом Бахрушиных).

Есть у Зарайска и свой гастрономический бренд – знаменитые медовые Зарайские коврижки. За этими вкусными, ароматными сувенирами обязательно заедем в местную «Коврижечную».

Почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, смелым путешественником и, конечно, талантливым кондитером сможет каждый на гастрономическом мастер-классе «Зарайский замес».

В увлекательном формате вы откроете секретные свойства специй и создадите свои, неповторимые коврижки. Придумайте новые вкусы, удивитесь фактам об ингредиентах, которые используете каждый день, и станьте почетными Коврижкопекцами!

Отправление домой.

21:30 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. «ВДНХ».

00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.

