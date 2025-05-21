Село Константиново – туры в Калуге

Найдено 3 тура в категории «Село Константиново» в Калуге, цены от 20 900 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
На автобусе
4 дня
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4%
3 отзыва
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
9 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 26 900 ₽28 000 ₽ за человека
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань
Начало: Москва
12 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 26 900 ₽ за человека
По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань
На автобусе
3 дня
3 отзыва
По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань
Начало: Москва
6 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 20 900 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Село Константиново»

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  1. Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
  2. Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань
  3. По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань
Сколько стоит тур в Калуге в мае 2025
Сейчас в Калуге в категории "Село Константиново" можно забронировать 3 тура от 20 900 до 26 900 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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