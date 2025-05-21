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Душа русской провинции. Ржев - Вязьма - Калуга - Тула - Рязань. Зимний тур
Начало: Москва / Владимир
9 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 26 900 ₽
28 000 ₽ за человека
12 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 26 900 ₽ за человека
По дорогам российских губерний. Калуга - Тула - Рязань
Начало: Москва
6 июн в 10:00
20 июн в 10:00
от 20 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2025Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
- ННаталья13 мая 2025Все понравилось.
- ГГульнара11 мая 2025Очень понравились Рязань и Нижний Новгород. Прекрасная, шикарная экскурсия на родину Есенина! Море впечатлений и эмоций от тура. Спасибо огромное 🙏❤️»
- РРумянцева7 мая 2025Впечатления о туре хорошие: познавательный, насыщенный, интересный. Рекомендую съездить.
- ННаталья6 мая 2025Все четко и продуманно, спасибо.
- ААнна6 апреля 2025Организатор оставил максимально положительное впечатление, всегда на связи и полная консультация по всем вопросам!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Село Константиново»
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