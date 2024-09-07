Выходные в Калуге с дегустацией сидра, мастер-классами и званым ужином

Научиться готовить трдельник, своими руками разлить сидр и насладиться чаепитием
Выходные пройдут весело, вкусно и пьяняще! Мы побываем на предприятии по производству яблочного напитка и даже жить будем в домиках сидроделов посреди садов.

Вы узнаете, как готовить традиционное чешское блюдо, побываете на родине русских цариц в Мещовске и увидите главные достопримечательности Калуги. А ещё посетите интерактивную экскурсию в военно-историческом центре «Дом Торубаевых».
Выходные в Калуге с дегустацией сидра, мастер-классами и званым ужином
Выходные в Калуге с дегустацией сидра, мастер-классами и званым ужином
Выходные в Калуге с дегустацией сидра, мастер-классами и званым ужином
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Не нужно платить всю сумму сразу. Достаточно внести 20% за бронирование тура. Остальное разделим на два платежа.
Все наши гиды и сопровождающие прошли курсы оказания первой помощи и уже не первый год в профессии.
В стоимость договора включена обязательная страховка. Каждого путешественника мы страхуем в компании «Альфа-страхование».

Проживание. Будем жить в «Аблъко Resort» в Мещовске, 2-местное размещение.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и званый ужин с дегустацией сидра в 1 день. Обеды и ужин во 2 день — за доплату.

Дети. Участие в туре с 18 лет.

Программа тура по дням

1 день

Мещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустацией

Встретимся в центре Калуги и позавтракаем в кафе «КофеКульт». Дальше поедем в старинный маленький городок Мещовск. Увидим Свято- Георгиевский Мещовский мужской монастырь, собор Благовещения Пресвятой Богородицы и памятник «Мещовский колхозник».

После обеда посетим краеведческий «Музей Трёх Цариц», а затем поедем в деревню Торкотино, где производят сидр. Вас ждёт экскурсия по сидроварне: вы сами разольёте напиток в бутылку, а во время званого ужина вместе с хозяином попробуем все виды сидра, которые здесь производят.

Мещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустациейМещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустациейМещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустациейМещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустациейМещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустациейМещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустациейМещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустациейМещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустацией
2 день

Экскурсия по Калуге

После завтрака вернёмся в Калугу. Побываем в сквере мира, осмотрим памятник Циолковскому с макетом ракеты и полюбуемся собором Георгия Победоносца «за верхом». Увидим дом купца Билибина, где жил пленный имам Шамиль, и усадьбу Золотарёвых — образец классицизма. Попробуем местное лакомство и по Каменному мосту пересечём Березуйский овраг.

Пройдёмся по Центральному городскому парку культуры и отдыха, увидим главный храм Калуги и Гостиные ряды, где часто бывал Н. В. Гоголь. Пообедаем и посетим военно-исторический центр «Дом Торубаевых». Для вас проведут интерактивную экскурсию и чаепитие в комнате времён 19 века.

В сувенирной лавке «Новый Вятич» вы сможете купить сувениры и подарки, а на ужин отправимся в рестобар «Частная практика». Здесь подают блюда авторской кухни и лучшие в городе коктейли. На такой вкусной ноте завершим наше путешествие.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Мастер-класс по разливу сидра
  • Званый ужин с дегустацией сидра
  • Мастер-класс по приготовлению чешского трдельника
  • Сопровождение тимлидера
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Калуги и обратно
  • Обеды и ужин во 2 день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, кафе «КофеКульт», утро
Завершение: Калуга, рестобар «Частная практика», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калуги

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеИстория и архитектураЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыГастрономическиеДегустационные туры

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