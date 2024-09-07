Вы узнаете, как готовить традиционное чешское блюдо, побываете на родине русских цариц в Мещовске и увидите главные достопримечательности Калуги. А ещё посетите интерактивную экскурсию в военно-историческом центре «Дом Торубаевых».
Описание тура
Организационные детали
Не нужно платить всю сумму сразу. Достаточно внести 20% за бронирование тура. Остальное разделим на два платежа.
Все наши гиды и сопровождающие прошли курсы оказания первой помощи и уже не первый год в профессии.
В стоимость договора включена обязательная страховка. Каждого путешественника мы страхуем в компании «Альфа-страхование».
Проживание. Будем жить в «Аблъко Resort» в Мещовске, 2-местное размещение.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и званый ужин с дегустацией сидра в 1 день. Обеды и ужин во 2 день — за доплату.
Дети. Участие в туре с 18 лет.
Программа тура по дням
Мещовск: производство сидра, мастер-класс и званый ужин с дегустацией
Встретимся в центре Калуги и позавтракаем в кафе «КофеКульт». Дальше поедем в старинный маленький городок Мещовск. Увидим Свято- Георгиевский Мещовский мужской монастырь, собор Благовещения Пресвятой Богородицы и памятник «Мещовский колхозник».
После обеда посетим краеведческий «Музей Трёх Цариц», а затем поедем в деревню Торкотино, где производят сидр. Вас ждёт экскурсия по сидроварне: вы сами разольёте напиток в бутылку, а во время званого ужина вместе с хозяином попробуем все виды сидра, которые здесь производят.
Экскурсия по Калуге
После завтрака вернёмся в Калугу. Побываем в сквере мира, осмотрим памятник Циолковскому с макетом ракеты и полюбуемся собором Георгия Победоносца «за верхом». Увидим дом купца Билибина, где жил пленный имам Шамиль, и усадьбу Золотарёвых — образец классицизма. Попробуем местное лакомство и по Каменному мосту пересечём Березуйский овраг.
Пройдёмся по Центральному городскому парку культуры и отдыха, увидим главный храм Калуги и Гостиные ряды, где часто бывал Н. В. Гоголь. Пообедаем и посетим военно-исторический центр «Дом Торубаевых». Для вас проведут интерактивную экскурсию и чаепитие в комнате времён 19 века.
В сувенирной лавке «Новый Вятич» вы сможете купить сувениры и подарки, а на ужин отправимся в рестобар «Частная практика». Здесь подают блюда авторской кухни и лучшие в городе коктейли. На такой вкусной ноте завершим наше путешествие.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Мастер-класс по разливу сидра
- Званый ужин с дегустацией сидра
- Мастер-класс по приготовлению чешского трдельника
- Сопровождение тимлидера
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Калуги и обратно
- Обеды и ужин во 2 день