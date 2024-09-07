Не нужно платить всю сумму сразу. Достаточно внести 20% за бронирование тура. Остальное разделим на два платежа.

Все наши гиды и сопровождающие прошли курсы оказания первой помощи и уже не первый год в профессии.

В стоимость договора включена обязательная страховка. Каждого путешественника мы страхуем в компании «Альфа-страхование».

Проживание. Будем жить в «Аблъко Resort» в Мещовске, 2-местное размещение.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и званый ужин с дегустацией сидра в 1 день. Обеды и ужин во 2 день — за доплату.

Дети. Участие в туре с 18 лет.