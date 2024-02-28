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Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа во “Вкусно и точка” (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина.)

08:00 Отправление, путевая информация.

Музей-диорама "Великое Стояние на реке Угре" – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года. Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.

Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни.

Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других его работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.

Переезд в Калугу.

Обед.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите:

Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;

– символ купеческой Калуги; палаты Коробовых – первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси;

первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси; Каменный мост , построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;

, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; присутственные места , где вершил судьбу губернии генерал-губернатор Кречетников;

, где вершил судьбу губернии генерал-губернатор Кречетников; Дом Губернатора , где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;

, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль; здание Дворянского собрания , где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;

, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге; усадьбу Золотарёвых , где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II;

, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II; Городской сад , где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены августейшей царской семьи;

, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены августейшей царской семьи; кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Размещение в гостинице г. Калуги.

Ужин самостоятельно.