А еще окунетесь в атмосферу пушкинских времен во время прогулки по парку в музее-усадьбе «Полотняный завод».
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Музей-диорама «Великое Стояние на реке Угре». Обзорная экскурсия по Калуге
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа во “Вкусно и точка” (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина.)
08:00 Отправление, путевая информация.
Музей-диорама "Великое Стояние на реке Угре" – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года. Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.
Диорама с достоверной точностью передает картину тех исторических дней, когда русская армии под командованием великого князя Иоанна III одержала победу над войсками ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года, о рождении в XV веке Московской Руси.
Автором полотна «Стояние на реке Угре» является Павел Рыженко, для которого эта работа стала последней в жизни.
Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других его работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.
В отдельном зале представлены археологические свидетельства тех событий и образцы воинского вооружения и доспехов.
Переезд в Калугу.
Обед.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите:
- Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;
- палаты Коробовых – первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси;
- Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;
- присутственные места, где вершил судьбу губернии генерал-губернатор Кречетников;
- Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;
- здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;
- усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II;
- Городской сад, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены августейшей царской семьи;
- кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Размещение в гостинице г. Калуги.
Ужин самостоятельно.
Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". Музей бумаги "Бузеон"
08:00 Завтрак. Отъезд на экскурсию в Полотняный завод.
Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод".
Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт. Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину.
В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров – основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания.
Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы 18 века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.
Обед (накрытие).
Музей бумаги «Бузеон».
На территории фабрики расположен интерактивный музей бумаги. У вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий.
Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.
Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.
Музей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского
08:00 Завтрак, освобождение номеров. Отъезд на экскурсию.
Экскурсия в Музей истории Космонавтики.
Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.
Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Вторая очередь музея космонавтики — новое современное здание площадью 12,5 тысяч кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз. Новый корпус образует единый ансамбль с действующим музеем. Между собой корпуса соединил подземный переход.
Обед.
Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского (экскурсия) в Калуге находится недалеко от реки Оки. С ним связано 29 лет жизни ученого. Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.
Отъезд в Москву.
21:00 Ориентировочное время возвращения в Москву (ближайшая станция метро).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Калуге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный двухместный
|Стандартный одноместный
|Доп. место (в двухместном)
|20 490
|23 490
|20 290
Варианты проживания
Отель «Best Western»
«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!
Гостиница «Калуга»
К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.
Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.
Отель «Амбассадор Калуга»
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Отель «Hilton Garden Inn»
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.
В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Одноместное размещение
- Питание, не указанное в программе (1 завтрак, 3 ужина)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как вести себя в Православном храме?
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
Возможны ли изменения по программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).