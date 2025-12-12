Калуга, ты просто космос: путешествие в купеческом стиле
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
19 900 ₽ за человека
Колыбель космонавтики и отголоски Древней Руси: персональный тур от Калуги до монастырей Угры
Посетить дом-музей К.Э. Циолковского и увидеть диораму «Великое стояние на Угре»
Начало: Калуга, точное место - по договорённости, 10:00
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
39 500 ₽ за всё до 6 чел.
На Масленицу в Калужскую область с комфортом: гулянья в «Этномире», Боровск и Калуга
Поводить хороводы, отведать блинов, побывать на форелевой ферме и в пряничном заведении
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 9:15
21 фев в 08:15
18 780 ₽ за человека
