На байдарках по рекам Рессета - Жиздра. Сплав по Калужской области
Начало: Г. Калуга
21 июн в 10:00
22 500 ₽ за человека
Поход на байдарках по реке Угра
Начало: Г. Калуга
16 июн в 10:00
13 авг в 10:00
22 500 ₽ за человека
Колыбель космонавтики и отголоски Древней Руси: персональный тур от Калуги до монастырей Угры
Посетить дом-музей К.Э. Циолковского и увидеть диораму «Великое стояние на Угре»
Начало: Калуга, точное место - по договорённости, 10:00
24 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
39 500 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Калуге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Калуге в октябре 2025
Сейчас в Калуге в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 39 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Калуге на 2025 год по теме «Корпоративные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 22500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь