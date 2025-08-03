читать дальше

Это было насыщенное,необыкновенное и полное эмоций и впечатлений путешествие. Свой рассказ он наполнял не только историческими фактами, но и своими балладами и песнями. Прошли по потаенным уголкам, где не ходят обычные туристы. Узнали очень много интересного, чего не найдешь в интернете. Олег Викторович очень любит свой город и смог передать это чувство нам. Мы много путешествуем, но такого замечательного харизматичного экскурсовода встретили впервые. Огромное спасибо за такое интересное, незабываемое знакомство. Если собрались в Калязин или Кашин то только с ним!