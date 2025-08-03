Индивидуальная
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
Побывать в знаковых церквях и монастырях Кашина и Калязина
- ННаталья3 августа 2025Очень интересная экскурсия! 2
- ЮЮлия4 февраля 2025Передаю от всей нашей группы огромное спасибо организатору и нашему замечательному гиду Олегу Викторовичу.
- ИИрина2 сентября 2024Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину.
- ООльга15 октября 2023Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
- ООльга12 июля 2023За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
