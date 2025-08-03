Мои заказы

Экскурсии по Калязину на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Калязине, цены от 6600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
10 сен в 08:30
17 сен в 08:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Паломническая поездка по святым местам Тверской земли (на вашем авто)
Побывать в знаковых церквях и монастырях Кашина и Калязина
Начало: На ул. Московской
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    В самобытный Кашин на 1 день
    Очень интересная экскурсия! 2
  • Ю
    Юлия
    4 февраля 2025
    В самобытный Кашин на 1 день
    Передаю от всей нашей группы огромное спасибо организатору и нашему замечательному гиду Олегу Викторовичу.
  • И
    Ирина
    2 сентября 2024
    В самобытный Кашин на 1 день
    Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину.
    читать дальше

    Это было насыщенное,необыкновенное и полное эмоций и впечатлений путешествие. Свой рассказ он наполнял не только историческими фактами, но и своими балладами и песнями. Прошли по потаенным уголкам, где не ходят обычные туристы. Узнали очень много интересного, чего не найдешь в интернете. Олег Викторович очень любит свой город и смог передать это чувство нам. Мы много путешествуем, но такого замечательного харизматичного экскурсовода встретили впервые. Огромное спасибо за такое интересное, незабываемое знакомство. Если собрались в Калязин или Кашин то только с ним!

  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала
    читать дальше

    - отличный ход))) И песни для детей и взрослых как иллюстрации - классная идея. Рекомендую с чистым сердцем)) нам все очень понравилось)

  • О
    Ольга
    12 июля 2023
    В самобытный Кашин на 1 день
    За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод
    читать дальше

    - уникальный человек, автодидакт, увлеченный поэт и добрая христианская душа. Он живет, как бы не чувствуя грани веков, отделяющей его от исторических личностей, о которых он самозабвенно рассказывает. Проехав с ним по маршруту от знаменитой Калязинской колокольни через село Никитино в Кашин с его разрушенными и воссозданными храмами, мы насладились видами Волги, подивились изгибам Кашинки и даже дождь не помешал нам осмотреть главные достопримечательности и святыни.

